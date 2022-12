היום ה-19 למלחמה באוקראינה: פוטין שוחח עם בנט וסיכם עימו להמשיך בדיאלוג, כתב "פוקס ניוז" נפצע סמוך לקייב ומזכ"ל האו"ם טען לראשונה שישנה אפשרות לסכסוך גרעיני. מוקדם יותר היום, הודיעה הנהגת הקונגרס שזלנסקי צפוי לנאום מרחוק בפניהם ביום רביעי, ומושל חרקוב טען שהעיר מופגזת ללא הפסקה על ידי הרוסים.

בתוך כך, יממה לאחר התקיפה המסיבית של רוסיה על מתקן האימונים יבוריב שבמערב אוקראינה, שהביאה למותם של לפחות 35 ופציעתם של עוד 150 לפחות, נציגי המשא ומתן משתי המדינות הביעו אופטימיות זהירה, אך עם זאת, השיחות הוקפאו בעקבות התייעצויות ויתחדשו מחר. הלחימה נמשכת במוקדים רבים, וארגון הצלב האדום העריך כי העיר מריופול הנצורה, שרשמה כבר יותר מ-2,200 קורבנות, עומדת בפני "התרחיש הגרוע ביותר". עדכונים שוטפים - דקה אחר דקה

יותר מ-2.5 מיליון פליטים נאלצו לעזוב את בתיהם כתוצאה מהקרבות, כך על פי תסקיר של המודיעין הבריטי, שמציין כי ההפגזות וההתקפות האוויריות של רוסיה הן "חסרות אבחנה וגורמות להרס רב". דובר הקרמלין טען מנגד שהצבא הרוסי נמנע מפגיעה מכוונת באוכלוסייה האזרחית וכי "כבר בתחילת המבצע פוטין ביקש ממשרד ההגנה להימנע מהסתערות על מרכזי אוכלוסייה גדולים". לצד זאת, ויקטור זולוטוב, ראש המשמר הלאומי ברוסיה ומקורב לנשיא פוטין, הודה לראשונה בפומבי שהמבצע באוקראינה לא מתקדם בקצב שרוסיה, אך הוסיף: "אנו צועדים לעבר המטרה שלנו צעד אחר צעד וננצח".

הקרמלין מכחיש את הדיווחים לפיהם רוסיה פנתה לאחרונה לסין כדי שתסייע לה באספקת ציוד צבאי. "יש לנו את כל המשאבים הצבאיים הנחוצים כדי להשלים את המבצע המיוחד באוקראינה", אמר דובר הקרמלין. גם דובר משרד החוץ הסיני הכחיש את הדברים ואמר שמדובר ב"דיסאינפורמציה" אמריקנית.

המלחמה באירופה: דקה אחר דקה

22:19: גורם בפנטגון אומר ש-100% מהכוחות של צבא רוסיה שרוכזו על הגבול טרם הפלישה נמצאים בשטח המדינה. היקף האבדות של הצבא הרוסי עומד על 10%, וכך גם הכלים הצבאיים.

21:53: סגנית ראש הממשלה האוקראינית מעדכנת שהיום הצליחו לצאת מאיזורי הקרבות כ-4,000 בני אדם באמצעות 7 מסדרונות הומניטריים.

21:49: ראש הלשכה של זלנסקי אמר שקבוצה של רופאים מישראל הגיעה לתת סיוע באוקראינה, ושהעזרה ההומניטרית מתגברת בכל יום.

21:01: מחאה בשידור חי: מפגינה התפרצה לשידור של הערוץ הממלכתי הראשון ברוסיה וצעקה "אל תאמינו לפרופגנדה, משקרים לכם".

Apparently, a woman just ran onto the stage during a Russian state television news broadcast with a sign that said, “Stop the war! Don’t believe propaganda! They’re lying to you here!” pic.twitter.com/nn5XWsh4Wn — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 14, 2022

20:59: שליח "פוקס ניוז" לאוקראינה, הכתב בנג'מין הול, נפצע סמוך לקייב. לא ידוע חומרת מצבו, כך לפי הודעה רשמית של הרשת האמריקנית.

20:34: רמיזה לישראל? מחלקת המדינה האמריקנית אמרה שהיא תוודא שאף מדינה לא תוכל לחלץ את רוסיה.

20:30: הבנק העולמי אישר מימון נוסף על סך 200 מיליון דולר לאוקראינה.

19:39: דובר הקרמלין מכחיש שזלנסקי ביקש לשוחח עם פוטין וטוען שהמנהיגות באוקראינה לא העבירה עד כה בקשה כזו.

19:26: הקרמלין הודיע שראש הממשלה נפתלי בנט שוחח עם הנשיא פוטין. הם דנו במגעים עם אוקראינה וסיכמו להמשיך את הדיאלוג ביניהם.

19:22: סגן ראש שירותי החירום של אוקראינה אומר ששיירת הסיוע ההומניטרית לא הגיעה לעיר מריופול.

18:48: לאחר שיחת טלפון עם מקבילו האירני, שר החוץ האוקראיני אומר שאירן מתנגדת למלחמה ותומכת בפתרון שיביא לסיומה.

18:39: ראש עיריית חרקוב טוען שהצבא הרוסי יורה לעבר העיר ללא הפסקה.

18:14: סלובקיה גירשה 3 דיפלומטים מהמדינה, משרד החוץ הרוסי הודיע שהפעולה אינה מוצדקת ותהיה תגובה לכך.

17:50: ייתכן שהנשיא ביידן ימריא לאירופה בשבועות הקרובים כדי לדון עם בעלות בריתה של ארה"ב על המלחמה באוקראינה - בבית הלבן סירבו להגיב.

17:29: מזכ"ל האו"ם גוטרש התייחס להעלאת רמת הכוננות של הכוחות הגרעיניים הרוסיים: "התפתחות מדאיגה, בעבר לא היה סיכוי לסכסוך גרעיני אך כעת - זה אפשרי".

17:01: סגנית ראש ממשלת אוקראינה מאשימה את רוסיה: לדבריה, שיירה הומניטרית ניסתה להגיע היום למריופול הנצורה כדי לסייע בפינוי נשים וילדים - אך לא הצליחה להגיע לעיר.

16:56: שר האוצר הגרמני אומר שמדינתו תתמוך בכל תוכנית של האיחוד האירופי להגביר את הסנקציות על רוסיה.

16:31: משרד ההגנה הרוסי מכחיש את ההאשמות אודות חסימת אזרחים מלצאת מן העיר מריופול וטוען שהחל פינוי המוני: "הוצעו 10 נתיבים לפינוי הומניטרי - הרשויות בקייב הסכימו ל-3 שלא מובילים לרוסיה".

16:03: השיחות בין אוקראינה לרוסיה נעצרו לצורך התייעצויות, הודיע אחד ממנהלי המשא ומתן בטוויטר.

15:49: נשיא אוקראינה זלנסקי ינאם בפני הקונגרס האמריקני ביום רביעי בשעה 15:00 (שעון ישראל), כך הודיעו יו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי ומנהיג הרוב צ'אק שומר: "בזמן שהמלחמה מתחוללת באוקראינה, בכבוד רב והערצה לעם האוקראיני אנו מזמינים את כל חברי הבית והסנאט להשתתף בנאום וירטואלי של הנשיא וולודימיר זלנסקי".

15:27: רה"מ נפתלי בנט בפתח ישיבת הממשלה: "אנו נערכים בימים אלה לקליטת עולים וזכאי חוק השבות, עם כל החבילה שהמדינה צריכה לספק לעולים: סל קליטה, סיוע בדיור, חינוך, בראש ובראשונה חיבוק גדול. במקביל, אנחנו, כעם וחברה, נעזור באופן הומניטרי לאזרחי אוקראינה ששוהים כאן באופן זמני, לכמה שבועות, או חודשים, עד שיירגע המצב שם. אני רואה שיש משפחות רבות שמארחות בתקופה הקרובה, וזה חשוב מאוד".

בנט הוסיף: "אני יכול לבשר כאן היום באופן רשמי שאנחנו מקימים בית חולים שדה לפצועים אוקראינים, שיעבוד שם, בשטח. זו יוזמה שלא הרבה מדינות מסוגלות לקחת על עצמן, ולמדינת ישראל יש את היכולת הזאת ואנחנו יוצאים לדרך".

14:30: רוסיה החליטה להשעות את השתתפותה במועצת אירופה.

14:28: כ-250 אלף פליטים הגיע לרוסיה מאוקראינה, כך על פי דיווח של ראש משרד החירום הרוסי.

14:20: דיווח ברוסיה: 20 נהרגו ו-28 נפצעו במתקפת טילים של צבא אוקראינה על דונייצק. בהמשך, דובר צבא אוקראינה הכחיש את הדברים.

13:52: שר החוץ האוקראיני דורש להחמיר את הסנקציות על רוסיה: "צריך לסגור את כל הנמלים הבין-לאומיים לאוניות רוסיות ולהחרים חברות בין-לאומיות שלא עוזבות את רוסיה".

13:50: מקורב לנשיא פוטין מודה לראשונה כי המבצע הצבאי באוקראינה לא מתקדם בקצב שהקרמלין היה רוצה, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. ויקטור זולוטוב, ראש המשמר הלאומי ברוסיה, טען שההתקדמות האיטית נובעת מכוחות ימין קיצוני אוקראינים שמסתתרים מאחורי אזרחים. "לא הכול הלך מהר כמו שהיינו רוצים", אמר במהלך טקס בכנסייה שהשתתף, "אבל אנו צועדים לעבר המטרה שלנו צעד אחר צעד וננצח. הסמל הזה יגין על הצבא הרוסי ויאיץ את הניצחון שלנו".

אישה וילד חולפים ליד גופת אדם ברחובות קייב | צילום: רויטרס

חילוץ הדיירים מבניין המגורים שהופגז בקייב | צילום: רויטרס

13:45: הפצצה רוסית פגעה בשטח של מתקן אחסון תת-קרקעי של גז באזור צ'רניגוב שבצפון אוקראינה, כך לפי חברת הגז האוקראינית "נפטוגז". נזק נגרם למבנה ועובדי המקום פונו מהאתר.

13:30: הקרמלין מכחיש את הדיווחים שרוסיה פנתה לסין בבקשה לסיוע בציוד צבאי. "יש לנו מספיק משאבים לפעילות הצבאית באוקראינה", מסר דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב. הוא הוסיף כי מוסקבה שמה לב להערות של ארה"ב והאיחוד האירופי על כך שפוטין "לא שמח" עם התוצאות של "המבצע המיוחד באוקראינה", והדגיש שתוכנית המבצע מלכתחילה הייתה להימנע מפגיעה באזרחים ככל האפשר. לדבריו, "כבר בתחילת המבצע פוטין ביקש ממשרד ההגנה להימנע מהסתערות על מרכזי אוכלוסייה גדולים".

עם זאת, פסקוב ציין כי "משרד ההגנה של הפדרציה הרוסית לא שולל את האפשרות להשתלט באופן מלא על מרכזי אוכלוסייה גדולים, תוך הבטחת הבטיחות המירבית של האוכלוסייה האזרחית". לדבריו, "כל התוכניות של רוסיה באוקראינה ייתגשמו במלואן".

13:16: דיווח ברוסיה: פוטין חתם על החוק שמאפשר לחברות תעופה רוסיות לרשום על שמן מטוסים זרים שהן שכרו מחברות בחו"ל.

13:12: המתקפה של רוסיה על הבסיס הצבאי האוקראיני סמוך לגבול עם פולין נועדה ליצור בהלה בקרב האזרחים, כך אמר ראש ממשלת פולין מטאוש מורבייצקי. לדבריו, "התקפת טילים במרחק של 20 ק"מ בלבד מהגבול שלנו מראה כיצד פועלת רוסיה, היא רוצה ליצור פאניקה בקרב האוכלוסייה האזרחית".

12:38: חברת החשמל האוקראינית טוענת שהכוחות הרוסיים שוב פגעו בקו החשמל של מתקן הגרעין בצ'רנוביל - יממה בלבד לאחר שתוקן.

Video of a Russian strike on Kyiv. https://t.co/3xLBJuCRS4 pic.twitter.com/HpWBpDnoWX — Rob Lee (@RALee85) March 14, 2022

12:32: דיווח באוקראינה: חלקים מטיל רוסי שהופל מעל קייב פגעו בבניין מגורים ובאוטובוס, אדם אחד נהרג.

12:20: שר החוץ יאיר לפיד בהצהרה משותפת עם שר החוץ של סלובקיה איוואן ק'ורצ'וק: "ישראל, כמו סלובקיה, מגנה את הפלישה הרוסית לאוקראינה וקוראות להפסקת הקרבות. אין הצדקה לפגיעה בעצמאות הטריטוריאלית של אוקראינה ואין הצדקה להתקפות על אוכלוסיה אזרחית".

לפיד הוסיף כי "ישראל תעשה ככל שביכולתה לסייע למאמצי התיווך שנועדו להפסיק את האש ולהחזיר את השלום. אנחנו פועלים יחד עם בעלת בריתנו הגדולה, ארה"ב, ויחד עם שותפינו האירופאים, כדי למנוע את המשך הטרגדיה". לדבריו, "ישראל לא תהיה מסלול עוקף לסנקציות שהוטלו על רוסיה בידי ארה"ב ומדינות המערב".

12:11: הבדלנים הפרו-רוסיים מדווחים שלפחות 20 נהרגו בהתקפה של הצבא האוקראיני על דונייצק.

12:10: אוקראינה רומזת על התקדמות בשיחות על הפסקת האש ברוסיה. "במקום להציב לנו אולטימטום או קווים אדומים ולבקש מאוקראינה להיכנע, נראה שהם מתחילים כעת במשא ומתן קונסטרוקטיבי", אמר סגן ראש המשרד של הנשיא זלנסקי בריאיון ל-BBC.

12:00: ראש הממשלה בנט: "יהודים רבים רוצים להגיע לישראל מאזורי הלחימה באירופה. יש לנו את החובה לא לאכזב אותם, לתת לאחינו ולאחיותינו את קבלת הפנים החמה ביותר. במקביל, מדינת ישראל מקבלת אוקראינים שבורחים מאזור סכנה. אנחנו מאפשרים להם לשהות פה, אצל משפחה, אצל חברים – כמה שצריך עד יעבור זעם". עוד הוסיף בנט כי "הקמנו שם אזורי סיוע, וגם אנחנו שותפים במאמץ דיפלומטי לקרב בין הצדדים, לצד מדינות אחרות".

חייל חופר באוקראינה | צילום: ap

מלחמת רוסיה-אוקראינה יבוריב | צילום: Evgeniy Maloletka, AP

11:29: נשיא טורקיה ארדואן וקנצלר גרמניה שולץ יפגשו היום באנקרה לדון במלחמה באוקראינה. טורקיה, שהציעה לתווך בין הצדדים, היא חברה בנאט"ו ומקיימת קשרים טובים עם מוסקבה ועם קייב.

11:09: דיווח באוקראינה: פיצוצים עזים נשמעים במרכז קייב, ככל הנראה מדובר במערכות ההגנה האוקראיניות שמיירטות טילים. מושל אזור קייב אמר שפינוי התושבים מהעיר נמשך.

10:54: התובע הכללי של אוקראינה: 90 ילדים נהרגו מאז החלה הפלישה הרוסית.

10:45: סבב השיחות הרביעי בין רוסיה לאוקראינה נפתח הבוקר. יועץ הנשיא זלנסקי אמר כי השיחות יתמקדו בהשגת הפסקת אש, נסיגת הכוחות וערבויות ביטחוניות לאוקראינה. לדבריו, עמדתה של אוקראינה לא השתנתה והיא מתעקשת על הפסקת אש לפני שמדברים על יחסים עתידיים. "לרוסיה עדיין יש אשליה ש-19 ימים של אלימות נגד ערים שלוות זו אסטרטגיה נכונה", הוסיף.

10:15: דובר משרד החוץ הסיני הכחיש את הדיווחים על כך שרוסיה פנתה לסין על מנת שתסייע לה בציוד צבאי וטען כי מדובר ב"דיסאינפורמציה" של ארה"ב.

09:57: שר חוץ האוקראיני דמיטרי קולבה: "בעלי ברית מערביים צריכים לסייע לאוקראינה לדחוף את פוטין להיכשל, על מנת למנוע מלחמה גדולה יותר".

09:35: לאחר שאתמול שיירת הסיוע ההומניטרי לעיר מריופול לא הצליחה להיכנס לעיר, סגנית ראש ממשלת אוקראינה אמרה שהיום יתבצע ניסיון נוסף להיכנס לעיר הנצורה.

09:15: דיווחים באוקראינה על שורה של התקפות ברחבי המדינה: 7 בתים הופגזו במחוז ז'יטומיר, 4 בני אדם נפצעו.מגדל טלוויזיה בעיר רובנו שבצפון-מערב המדינה הותקף - וכתוצאה מכך השידור הופסק. בעיר סניהוריבקה שבמחוז ניקולייב הותקפו מהאוויר 5 בתים.

הרס בחרקוב | צילום: Andrew Marienko , AP

בניין שהופגז בקייב | צילום: רויטרס

09:02: ארגון הבריאות העולמי יעביר לאוקראינה ציוד רפואי ותרופות "כדי להבטיח גישה של אנשים לתרופות חיוניות ולטיפול רפואי". בארגון מציינים כי בתי החולים במדינה מתקשים לטפל בחולים והפצועים, זאת מכיוון שעקב הלחימה שרשראות האספקה נפגעו בצורה חמורה וחלק ממחסני התרופות והציוד הרפואי נמצאים מחוץ להישג ידם של האוקראינים. עוד נמסר כי המשלוח האחרון לאוקראינה כלל מחוללי חמצן, גנרטורים חשמליים, דפיברילטורים, מוניטורים, תרופות הרדמה, מלחי ריידציה ותחבושות.

08:59: גרמניה ממשיכה בהתחמשותה הצבאית וכעת היא מתכננת לרכוש עד 35 מטוסי F-35, כך דווחה סוכנות הידיעות רויטרס.

08:56: למרות המלחמה - חברת גזפרום הרוסית אומרת שהיא ממשיכה להזרים גז לאירופה דרך אוקראינה.

08:36: הצבא הרוסי הפגיז את המפעל "אנטונוב" לייצור מטוסים שממוקם סמוך לקייב, כך מעדכן הממשל המקומי.

The Antonov aviation industry plant in #Kyiv is on fire. pic.twitter.com/Wtc02RLLJb — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022

08:33: משרד החוץ הרוסי לא רואה סיבה לכך שהאו"ם צריך לשלוח כוח לשמירת השלום באוקראינה, כך מדווחת התקשורת הרוסית.

08:04: שניים נהרגו ו-3 נפצעו מפגיעת פגז בבניין מגורים בן 9 קומות בקייב, כך על פי שירותי ההצלה האוקראינים. על פי הדיווח, שרפה פרצה בבניין כתוצאה מפגיעת הפגז ועשרות הדיירים פונו מהמקום.

מלחמת רוסיה-אוקראינה יבוריב | צילום: Andrew Marienko, AP

צילום: AP

07:55: בקייב מעדכנים שסבב השיחות עם מוסקווה, שייערך היום באופן מקוון, יחל בשעה 10:30 (שעון ישראל).

07:40: בפעם השנייה מאז הלילה: אזעקות נשמעו בעיר לבוב הסמוכה לגבול עם פולין. במהלך הלילה נשמעו אזעקות נוספו גם בקייב, אודסה, פולטבה, דנייפרו, קריבוי-רוג, ויניצה, חארקוב ואיוונו-פרנקובסק.

07:19: צבא אוקראינה הודיע כי הפיל הבוקר 4 מטוסים ו-3 מסוקים של צבא רוסיה.

07:11: אוליגרך נוסף המקורב לפוטין מותח ביקורת על המלחמה באוקראינה: המיליארדר אנדריי מניצ'נקו אמר הבוקר: "המלחמה טרגית, עליה להסתיים בהקדם או שצפוי משבר משבר, כשהמחירים כבר עכשיו מאוד גבוהים עבור חקלאים רבים". מניצ'נקו, שרק בסוף השבוע החרימו הרשויות באיטליה את היאכטה שלו, בשווי יותר מחצי מיליארד דולרים, אמר: "אנו זקוקים לשלום, עכשיו".

06:20: אופטימיות זהירה לקראת התקדמות בשיחות המשא ומתן: באוקראינה וברוסיה מעריכים בשעות האחרונות כי בימים הקרובים צפויה פריצת דרך בשיחות להפסקת אש וסיום המלחמה. כבר אתמול אמרו בכירים רוסים כי השיחות האחרונות הביאו "התפתחות של ממש", והלילה אמר מיכאילו פודוליאק, בכיר הנציגים האוקראינים לשיחות, כי רוסיה "החלה סוף סוף לדבר ברצינות, מעריך שנביא תוצאות כבר בימים הקרובים".

Again. Negotiations go non-stop in the format of video conferences. Working groups are constantly functioning. A large number of issues require constant attention. On Monday, March 14, a negotiating session will be held to sum up the preliminary results… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022

השיחות בין שתי המדינות צפויות להתחדש עוד היום, הפעם בשיחת וידאו ולא במפגש פרונטלי בין המשלחות כפי שהיה עד עתה. פודוליאק הוסיף כי ניכר שרוסיה החל להתייחס ברצינות לעמדה האוקראינית.

06:03: היועץ האמריקני לביטחון לאומי, ג'ייק סאליבן, יפגוש היום ברומא את יינג ג'ישי, מבכירי הדיפלומטים בסין, וצפוי להזהיר אותו מפורשות בנוגע לסיוע אפשרי של בייג'ינג למוסקווה. סאליבן צפוי לומר לג'ישי כי כל סיוע שתגיש סין לרוסיה - בין אם בתחום הצבאי או הכלכלי - יגרור את בידודה בעולם ואף סנקציות שיוטלו נגדה, מעבר לסנקציות שהוטלו על רוסיה.

פגיעה ישירה בבניין בקייב, אוקראינה | צילום: רויטרס

הנשיא זלנסקי מבקר חיילים פצועים בבית החולים | צילום: AP

כבר אתמול הודיע סאליבן כי ארה"ב לא תאפשר לסין לסייע לרוסיה לעקוף את הסנקציות נגדה. אתמול פורסם כי ברוסיה פנו לסין בבקשה לסיוע צבאי במלחמה באוקראינה.

05:49: לצד הסיוע הצבאי, רוסיה ביקשה מסין גם סיוע כלכלי, כך לפי דיווח ב-CNN. לא ברור מה הייתה תשובת הסינים.

04:40: נשיא אוקראינה חזר על דרישתו ממדינות המערב להכריז על תחומה של אוקראינה כשטח אסור לטיסה.

04:28: אוסטרליה הטיל סנקציות חדשות נגד 33 אוליגרכים רוסים, כולל רומן אברמוביץ'.

03:59: מלשכתו של מקרון נמסר שארצות הברית וצרפת הסכימו לחזק את הסנקציות נגד רוסיה בשיחה ביניהם.

02:40: צ'כיה תעביר סיוע צבאי לאוקראינה בשווי 31.5 מיליון דולר, בנוסף לסיוע בשווי של 8.5 מיליון דולר שכבר העבירה מאז שהחלה הלחימה.

העיר אודסה נערכת לקראת הגעת הכוחות הרוסים | צילום: רויטרס

פליטים באוקראינה | צילום: ap

02:34: יותר מ-328 אלף פליטים נמלטו מאוקראינה אל מולדובה, כך לפי שר החוץ המולדובי.

02:33: הנשיא ביידן והנשיא מקרון שוחחו על המצב באוקראינה והדגישו את המחויבות שלהם לגרום לרוסיה לשאת באחריות על הפלישה.

02:00: ארגון הצלב האדום באוקראינה מזהיר מפני "התרחיש הגרוע ביותר" בעיר מריופול. העיר הנצורה והמופגזת על ידי הכוחות הרוסיים רשמה כבר יותר מ-2,200 הרוגים מאז תחילת הלחימה. ארגון הצלב האדום דרש מכל הצדדים המעורבים לפעול להעניק סיוע מיידי לתושבי העיר.

01:37: נשיא אוקראינה זלנסקי בסרטון שהעלה לעמוד הפייסבוק שלו: "אם לא נסגור את מרחב הטיסה מעל לאוקראינה, זה רק עניין של זמן עד שטילים רוסיים יפלו על אדמת נאט"ו ועל אזרחי נאט"ו. בשנה שעברה הבהרתי למנהיגי נאט"ו שאם לא יהיו סנקציות מניעתיות חמורות נגד רוסיה תתחיל מלחמה".

00:34: הכוחות האוקראיניים השמידו גשר צף שבנה הצבא הרוסי וסיכלו ניסיון התקדמות לכיוון קייב.

00:29: משרד ההגנה האוקראיני מסר שהכוחות הרוסיים הטילו הסגר על החוף האוקראיני באמצעות שליטה במימי הים השחור ובכך חסמו את גישתם למסחר הבין-לאומי.

00:18: מזכיר המדינה האמריקני בלינקן גינה את התקיפה הרוסית סמוך לגבול פולין בה נהרגו לפחות 35 בני אדם, ואמר: "הברוטליות חייבת להיפסק".

00:00: מסך הברזל ממשיך לרדת על אזרחי רוסיה: אינסטגרם נחסמה על ידי הרשויות הרוסיות, כך לפי ארגון NetBlock שעוקב אחר תעבורת האינטרנט בעולם. החסימה הגיעה יומיים לאחר שהרוסים הזהירו שיחסמו את פייסבוק ואינסטגרם – זאת בעקבות הודעת חברת "מטא" שתאפשר למשתמשים להביע "רגשות אלימים" כלפי הנשיא פוטין.