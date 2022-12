במערב מעריכים שהמלחמה באוקראינה נמצאת כרגע על סף רגע קריטי. לצד ההצלחה הטקטית של הרוסים לקראת השלמת כיבוש סברודונייצק, אשר נחשבת לעיר מפתח במזרח אוקראינה שממנה יכולה רוסיה להתקדם לכיבוש כל חבל דונבאס, חוזרים ומדגישים גורמים מערביים את המצוקה שנמצא בה הצבא הרוסי בנקודת הזמן הנוכחית. למרות ההצלחות הנוכחיות בשדה הקרב, שעל פי רוב מוגדרות כלא יותר מ"הישגים מצטברים" בלבד, הרוסים סובלים מפגיעה של ממש בחלק גדול מכוחם הלוחם.

Eastern #Ukraine Update:#Russian forces are continuing to fight for control of the Azot industrial plant and have destroyed all bridges between Severodonetsk and Lysychansk, likely to isolate the remaining Ukrainian defenders from lines of communication.https://t.co/jc0Ia7pvzy pic.twitter.com/IhMpqzsEn2