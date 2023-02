היום ה-66 למלחמת רוסיה-אוקראינה: כמעט כל בניין במפעל הפלדה רחב הידיים אזובסטאל, האזור האחרון במריופול שנותר תחת שליטה אוקראינית, נהרס - כך עולה מתמונת לוויין חדשה של Maxar Technologies שפורסמה אתמול (שבת) ברשת CNN.

בתמונה שצולמה שלשום נראים חורים גדולים בגגות - סימן מובהק לנזק שנגרם בתקיפה צבאית. חלק מהגגות קרסו לחלוטין, וכמה מבנים נחרבו והפכו לעיי חורבות. בתיעוד אווירי אחר נראים גם רבים ממבני המגורים והממשלה ממזרח למפעל, שגם הם נהרסו כליל.

ב-CNN דווח בעבר שכוחות אוקראיניים ומאות תושבים מצאו מקלט במרתפים העמוקים במפעל הפלדה. מתמונות הלוויין שצולמו ביום שישי לא ברור אם אחת מהתקיפות הצבאיות הרסה את מתקני המרתף. מפקד גדוד אזוב במפעל, אמר בריאיון שלשום שהמפעל הופגז בצורה אינטנסיבית על ידי ארטילריה, ספינות ותקיפות אוויריות.

עוד דווח ב-CNN שמפקד בכיר בצבא האוקראיני ששוהה במפעל סיפר שבשעה זו נערך פינוי של כ-20 אזרחים מהמקום. לא ברור כמה אזרחים נוספים בשטחי המפעל, ומה עלה בגורלם. המפקד הסביר שהפינוי נעשה בחסות הפסקת אש מוסכמת שהחלה ב-6:25, שעון אוקראינה.

"הבאנו 20 אזרחים לנקודת המפגש המוסכמת, שאותם הצלחנו לחלץ מתחת להריסות", סיפר המפקד. "היו שם גם נשים וילדים. אנחנו מקווים שהאנשים האלה ילכו ליעד המוסכם, שהוא זפוריז'יה, השטח שבשליטת אוקראינה".

"יש מרתפים ובונקרים שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם כי הם מתחת להריסות", אמר מפקד הגדוד. "אנחנו לא יודעים אם האנשים שם בחיים או לא. יש ילדים בני 4 חודשים ועד 16 שנים. אבל יש אנשים לכודים במקומות שאי אפשר להגיע אליהם".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/TU1DzgHpEu



#StandWithUkraine pic.twitter.com/mfMgJGMqAL