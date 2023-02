רוסיה הודיעה היום (שישי) על השלמת נסיגתה מהעיר האסטרטגית חרסון בדרום אוקראינה. כוחות צבא אוקראינה פועלים בעומק העיר וצפויים לשחרר חלקים גדולים ממנה בתוך זמן קצר. גורם מטעם עיריית חרסון העריך שלוחמים רוסים רבים טבעו הלילה למוות במי נהר הדנייפר בעת המנוסה מן העיר - בעוד שמשרד ההגנה הרוסי הודיע שלא נותרו מאחור ציוד ונשק ושלא נגרמו אבדות בנפש.

בנוסף, ראש הסגל של זלנסקי הודיע אחרי הצוהריים על השלמת עסקת חילופי שבויים בין רוסיה לאוקראינה. במסגרת העסקה שבו לאוקראינה 45 חיילים ו-2 גופות.

Another POWs swap. We managed to free 45 AFU soldiers and get back to Ukraine bodies of two fallen defenders.



Thanks to the Coordinating Staff on the Treatment of Prisoners of War. We are going on. Our people will return home. pic.twitter.com/CDAnahRqwo