היום ה-31 למלחמה באוקראינה: נשיא ארצות הברית ג׳ו ביידן סיים לנאום בפולין, "פוטין לא יכול להישאר בשלטון. בגללו רוסיה חוזרת למאה ה-19 - הם לעולם לא ינצחו באוקראינה". עוד אמר הנשיא כי "נאט"ו היא ברית הגנתית, מעולם לא חיפשנו את השמדתה של רוסיה". בנוסף התייחס לכוחות האמריקנים שנמצאים באירופה, והבהיר כי תפקידם להגן על בעלות הברית של נאט"ו, ולא לעסוק בכוחות הרוסים. בתגובה לדברי ביידן, דובר הקרמלין פסקוב אומר כי: "זו לא החלטתו של ביידן אלא של העם הרוסי".

הנשיא האמריקני דיבר על המלחמה הקרה נגד הקומוניזם: "הקרב על הדמוקרטיה לא הסתיים עם תום המלחמה הקרה. במהלך שלושים השנים האחרונות, כוחות האוטוקרטיה עלו בכל רחבי העולם. היום, רוסיה חנקה את הדמוקרטיה, והיא מבקשת לעשות זאת במקומות אחרים".

מוקדם יותר היום (שבת), נפגש ביידן עם נשיא פולין אנדז'יי דודה. הנשיא ציין את תרומתה של פולין למשבר ואת כמות הפליטים הגדולה שקלטו הפולנים, והוסיף כי שאר מדינות העולם צריכות לעזור בנטל. לאחר מכן נסע לבקר פליטי מלחמה מאוקראינה וכינה את פוטין "קצב".

הנשיא האוקראיני וולודימיר זלנסקי אמר הלילה (בין שישי לשבת) בנאום הווידאו הלילי שלו, כי אוקראינה לא תוותר על אף חלק משטחה למען השלום. זלנסקי, שאמר אתמול כי "בכל יום שבו אנחנו ממשיכים את ההגנה אנחנו מביאים את השלום ומקרבים את הניצחון" - קרא לרוסיה לנהל משא ומתן על סיום הלחימה.

בכיר אוקראיני טען הלילה כי במהלך היממה האחרונה נמלטו 7,331 פליטים מערים אוקראיניות דרך מסדרונות הומניטריים. הבכיר, הוסיף כי מספר הנמלטים הכפיל את עצמו מיום חמישי, בו ברחו כ-3,343 אוקראינים מביתם.

אתמול (שישי) הדגיש הנשיא בשיחה עם עמיתו הפולני כי יש "לשמור על הדמוקרטיות מאוחדות". ביידן הצהיר כי ארצות הברית תספק יותר גז לאירופה במטרה לסייע לה להפחית את התלות בגז הרוסי והלילה דווח כי ארצות הברית תטיל סנקציות על חברות המספקות טכנולוגיה לשירותי המודיעין של הצבא הרוסי.

בתוך כך, במערב מעריכים יותר ויותר כי רוסיה מעוניינת להקטין את המערכה הצבאית במרבית שטחי אוקראינה - ולהתרכז בעיקר במחוזות הבדלניים במזרח המדינה. הדברים מגיעים לאחר שאתמול הודיע משרד ההגנה במוסקווה על "השלמת החלק הראשון במלחמה ותחילתו של החלק השני". בתוך כך, אתמול בערב עדכן הפנטגון שצבא רוסיה איבד את שליטתו על העיר חרסון, העיר הראשונה שנכבשה במלחמה.

מלחמה באירופה: דקה אחר דקה

23:25: באוקראינה טוענים שכוחות רוסיים יורים לעבר מתקן גרעיני בעיר חרקוב.

22:12: ראש עיריית לבוב עדכן שלא היו הרוגים במתקפה על העיר, ומסר כי הטילים נורו מסבטופול שבחצי האי קרים.

21:25: בבית הלבן מבהירים כי הנשיא האמריקני לא קרא בדבריו להחלפת השלטון ברוסיה.

20:57: בתגובה לדברי ביידן, דובר הקרמלין פסקוב אמר כי אין מדובר בהחלטה של ביידן אלא של העם הרוסי.

20:22: נשיא ארצות הברית נואם בפולין: "נאט"ו היא ברית הגנתית, מעולם לא חיפשנו את השמדתה של רוסיה". עוד אמר הנשיא כי הכוחות האמריקנים שנמצאים באירופה, תפקידם להגן על בעלות ברית נאט"ו.

20:05: ראש עיריית לבוב התייחס להתקפה על עירו ואמר שהרקטות פגעו במתקנים לאחסנת דלק בפאתי העיר ולא באזורי מגורים.

19:44: אחרי שחסמו את הגישה לאינסטגרם, במוסקווה החלו להלחם גם ברשתות החברתיות הרוסיות: לבקשת התובע הכללי ברוסיה, נחסמו כמה דפים ברשת החברתית VKontakte, אחת הרשתות החברתיות המרכזיות במדינה, וזאת בגלל טענות לזיופים על הפעילות של הצבא הרוסי באוקראינה.

19:26: הצבא האוקראיני ירה יותר מ-300 פגזים על דונייצק ביממה האחרונה, כך דיווחה סוכנות הידיעות הרוסית ריה.

19:14: היועץ לממשל האוקראיני, אנטון גרשנקו, מעריך כי הטילים נורו לכיוון לבוב בגלל ביקורו של ביידן בפולין.

19:10: דיווחים גם על פיצוצים שנשמעים בשעה זו בעיר חרסון.

19:02: חמישה בני אדם נפגעו מתקיפת טילים על לבוב, כך הודיע מקסים קוזניצקיי - ראש המנהל הצבאי של לבוב, בחשבון הטוויטר שלו.

18:46: דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב: "העלבונות החדשים של ביידן כלפי פוטין, מצמצמים את חלון ההזדמנויות לשיפור היחסים בין רוסיה לבין ארצות הברית".

18:40: מושל אזור קייב מסר כי כוחות רוסים השתלטו על עיירה שבה מתגוררים פועלים סמוך לצ'רנוביל.

18:25: אחת הפליטות פנתה לנשיא האמריקני בעת ביקורו ואמרה: "אנחנו האימהות האוקראיניות מוכנות לחנוק אותו בידיים חשופות". בהמשך סיפרה שבעלה ובנה נשארו מאחור כדי להילחם.

18:11: ביידן נפגש עם פליטים מאוקראינה בפולין לפני זמן קצר וכינה את פוטין ״קצב״:

18:00: עדי ראייה מסרו כי עשן ניראה מיתמר בלבוב שבמערב אוקראינה לאחר שפיצוצים נשמעו בעיר. כך פורסם ברויטרס.

17:57: אחרי שברוסיה טענו שהם מתמקדים כעת בשחרור מוחלט של אזור דונבאס – ביידן אמר שהוא "לא בטוח" שרוסיה שינתה את האסטרטגיה שלה.

17:45: נשיא פולין אנדז'יי דודה, מסר כי במהלך פגישתו עם נשיא ארה"ב ג'ו ביידן בוורשה, הוא שאל על האפשרות להאיץ את הרכישות הצבאיות כגון: מערכות טילי פטריוט, מטוסי F-35, טנקי אברמס ועוד.

17:12: שר ההגנה האוקראיני אולקסי רזניקוב סיפר שהוא חש "אופטימיות זהירה" לאחר הפגישה עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן.

16:47: נשיא ארצות הברית צפוי לבקר פליטים מאוקראינה בזמן שהותו בפולין. כך דווח ב-CNN.

16:20: שר החוץ האוקראיני אמר כי תפוקת ייצור הדגנים של המדינה פוחתת מיום ליום, ותשתפר רק אם המלחמה תסתיים.

15:56: ביידן נפגש עם נשיא פולין: "פוטין חשב שהוא יצליח לפצל את ברית נאט״ו, הוא לא הצליח - נשארנו מאוחדים". עוד ציין הנשיא את תרומתה של פולין למשבר ואת כמות הפליטים הגדולה שקלטו הפולנים, והוסיף כי שאר מדינות העולם צריכות לעזור בנטל.

15:48: שר החוץ האמריקני אנתוני בלינקן, צייץ בחשבון הטוויטר שלו על הפגישה עם שר החוץ ושר הביטחון האוקראינים ומסר כי מדינתו: "הבטיחה תמיכה מתמשכת כדי לענות על הצרכים ההומניטריים, הביטחוניים והכלכליים של אוקראינה".

15:26: שר החוץ האוקראיני דמיטרו קולבה: "קיבלנו הבטחות ביטחוניות נוספות מארצות הברית, הנוגעות לשיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות".

14:38: ראש עיריית צ'רניגוב אומר כי העיר נהרסה כליל וכי יותר מ-200 תושבים נהרגו. לדבריו, הפגזים נורים גם על אנשים שעומדים בתור ללחם. "חשוב לשדר לכל העולם, לאירופאים ולגרמנים, שמתנהלת מלחמה להשמדת אזרחים. דם רב נשפך", אמר.

14:30: ראש עיריית סלאבוטיץ', יורי פומיצ'ב, שדווח כי נחטף על ידי הרוסים - שוחרר. לפי העדכון של המהדורה הרוסית של ה-BBC, ההפגנות בעיר נמשכות: התושבים יצאו לרחובות עם דגלי אוקראינה, והרוסים מנסים לפזר אותם באמצעות רימוני הלם וירי לאוויר.

13:45: ראש עיריית קייב ויטלי קליצ'קו הודיע כי גם הלילה יוטל עוצר על הבירה האוקראינית - מהשעה 20:00, ועד 07:00 בבוקר יום שני - כלומר 35 שעות.

13:32: שגריר ישראל באוקראינה מיכאל ברודסקי: לפי מקורות אוקראיניים, אתר ההנצחה דרוביציקי יאר הסמוך לחרקוב, נפגע היום במהלך ההפגזות והקרבות".

12:50: סגנית ראש ממשלת אוקראינה: לפחות עוד 100 אלף בני אדם ממתינים לפינוי במריופול.

12:49: שרי החוץ וההגנה של אוקראינה וארה"ב בפגישה משותפת על אדמת פולין. השרים האוקראינים הודיעו שיישארו בוורשה לנאומו של הנשיא ביידן, הערב.

We are meeting our U.S. counterparts @SecBlinken and @SecDef in Warsaw together with @oleksiireznikov. This special 2+2 format allows us to seek practical decisions in both political and defense spheres in order to fortify Ukraine’s ability to fight back Russian aggression. pic.twitter.com/5qlUXtwqXS — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 26, 2022

12:10: הבית הלבן מעדכן שביידן ייפגש בוורשה עם שרי החוץ וההגנה של אוקראינה.

ביידן עם חיילים אמריקנים בפולין

11:25: ראש המנהל המחוזי בקייב: כוחות הצבא הרוסיים נכנסו לעיירה סלאבוטיץ', הסמוכה לצ'רנוביל, וחטפו את ראש העיר יורי פמיצ'וב.

11:20: סגנית ראש ממשלת אוקראינה הודיעה ש-10 מסדרונות הומניטריים נפתחו הבוקר.

10:31: לאחר כשבועיים רוויים בשמועות רבות על גורלו - שר ההגנה הרוסי סרגיי שויגו התייצב הבוקר לדיון בנוגע לאספקת הנשק הרוסי. בימים האחרונים עלו שאלות רבות בנוגע לגורלו - כולל אפשרויות ש"הוזז" על ידי הנשיא פוטין או שסבל מבעיות בליבו.

10:00: המודיעין הבריטי מעריך שרוסיה תצטרך מל"טים נוספים בלחימה באוקראינה - זאת מאחר שבמוסקווה הגבילו את הטיסות המאוישות בשמי אוקראינה בשל החשש מההגנה האווירית החזקה של האוקראינים. עם זאת, בלונדון מדגישים כי בשל הסנקציות הרבות נגדה, תתקשה רוסיה להשיג מל"טים חדשים וחלקי חילוף.

“Only chance and a prayer will get them through this.”



Special correspondent @AlexCrawfordSky reports from Chernihiv in Ukraine which is now encircled by Russian troops, as the last escape route out of the city is shelled.



Read the full eyewitness piece: https://t.co/VobHJ1Sbe1 pic.twitter.com/ys1i197rZ5 — Sky News (@SkyNews) March 25, 2022

09:45: צבא אוקראינה מעדכן הבוקר שהחיילים הרוסים משקיעים מאמץ רב בניסיון לספק דלק ותחמושת לכוחות הלוחמים בחזית. עוד נמסר בתדרוך היומי מקייב שהרוסים מנסים להגביר את הפעילות של כוחות החבלה והסיור שלהם באיזור קייב. עם זאת, צבא אוקראינה ממשיך להדוף את המתקפה, וכן מחזק את קווי ההגנה שלו. הצבא האוקראיני מצביע על מצבו הירוד של הציוד הצבאי של רוסיה, וחוזה "אביב בעייתי" עבור מוסקווה.

09:01: המודיעין הבריטי מעדכן כי הכוחות הרוסיים נמנעים ואינם ששים לבצע מערכות גדולות באזורים של ריכוזי אוכלוסייה גבוהים, מתוך החשש להיתקל בהתנגדות של ממש - ובשל כך מעדיפים פעמים רבות לבצע הפצצות מסיביות בעלות פוטנציאל נזק גבוה במיוחד. בתוך כך, נמשך המצור הרוסי על חרקוב, מריופול וצ'רנייב.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Gg53qkcevl



#StandWithUkraine pic.twitter.com/TLL9SLsPpY — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 26, 2022

07:25: באוקראינה מעדכנים שבשבוע האחרון התרחשו לפחות 60 מתקפות סייבר רוסיות.

03:05: נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי שב וקרא לרוסיה לנהל משא ומתן על סיום המלחמה, אך גם טען כי אוקראינה לא תסכים לוותר על אף חלק משטחה למען שלום - כך על פי דיווח של סוכנות הידיעות AP מנאום הווידאו הלילי של הנשיא.

02:06: סגן שר הפנים של אוקראינה אנטון גרשצ'נקו אמר בהצהרה בפייסבוק כי שר ההגנה הרוסי סרגיי שויגו נעדר מאירועים ציבוריים מאז אמצע מרץ משום שסבל מהתקף לב. הטענה, שלא אומתה באופן עצמאי, מוסיפה לתעלומה סביב שויגו, שלא נראה בציבור במשך 12 יום עד שהופיע על מסכי הטלוויזיה ברוסיה ביום חמישי - כשהוא יושב בקופסה הפינתית של שיחת ועידה עם ולדימיר פוטין.

01:06: ארה"ב תטיל סנקציות על חברות המספקות טכנולוגיה לשירותי המודיעין של הצבא הרוסי - כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל.

01:04: נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי: "יותר מ-16,000 חיילים רוסים נהרגו עד כה בלחימה".

00:46: ביממה האחרונה נמלטו 7,331 בני אדם מערים אוקראיניות דרך מסדרונות הומניטריים. לטענת גורם בכיר, מספר המפונים יותר מהכפיל את עצמו, שכן ביום חמישי נמלטו מאוקראינה כ-3,343 בני אדם.