כשעתיים אחרי הדיווח של הוול סטריט ג'ורנל הערב (שני) כי המיליארדר הרוסי רומן אברמוביץ' סבל מסימפטומים של הרעלה מוקדם יותר החודש לאחר פגישה בקייב במסגרת ניסיונות התיווך בין רוסיה לאוקראינה, דוברו של אברמוביץ' מאשר רשמית: "הוא סבל מתסמינים של הרעלה בזמן שיחות השלום". זאת ברקע דיווחים כי אברמוביץ' הציע לצייד את הצבא האוקראיני ואף להעביר את פעילותו לאוקראינה.

האוליגרך הרוסי ולפחות שני בכירים בצוות האוקראיני שהשתתפו בשיחות המשא ומתן סבלו מתסמינים שכללו עיניים אדומות, דמעות, כאבים, פצעים וקילופי עור בפניהם ובידיהם, הנחשבים לאופייניים להרעלה. לפי הדיווח ב-WSJ, מאחורי ניסיון ההרעלה גורמים לאומנים במוסקבה שמתנגדים למשא ומתן.

על פי הדיווח, מצבם של אברומביץ' והפולטיקאי האוקראיני רוסטם אומרוב השתפר מאז וחייהם אינם בסכנה. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, שנפגש עם אברמוביץ', לא הושפע מכך. דוברו של זלנסקי אמר שאין לו מידע על חשד להרעלה.

A source with direct knowledge has just confirmed to me the WSJ/Bellingcat reports that Abramovich suffered symptoms of poisoning. "Roman lost his sight for several hours" and was treated in Turkey, the source said.