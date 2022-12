היום ה-30 למלחמה באוקראינה: על רקע ביקורו המדיני של נשיא ארצות הברית בפולין, משרד ההגנה הרוסי הודיע היום (שישי) כי הושלמו כלל המשימות העיקריות של השלב הראשון במבצע, מה שמאפשר למקד את המאמצים בהשגת המטרה העיקרית - "שחרור דונבאס". הרוסים מודים כי נהרגו 1,351 חיילים, אך האוקראינים טוענים שהצבא הרוסי איבד יותר מ-16 אלף חיילים.

רוסים רבים מבקשים לקחת חלק במבצע באוקראינה ובמקביל, יותר מ-23 אלף אזרחים ממדינות אחרות מ-37 מדינות שונות, ביקשו להצטרף להלחם לצד הרפובליקות העממיות של לוגנסק ודונייצק. עם זאת, בדונבאס דחו את הבקשה ואמרו שהם יגנו על אדמתם בעצמם.

כוחות פרו-רוסיים באזור דונייצק | צילום: רויטרס

שבוע לאחר הפצצת התיאטרון במריופול והתוצאות ההרסניות נחשפות - 300 בני אדם, רובם נשים וילדים, מצאו את מותם, כך לפי הצהרה רשמית של עיריית מריופול. 1,300 בני אדם הסתתרו במבנה ותפסו מחסה מפני הכוחות הרוסיים. התקיפה בתיאטרון מסתמנת כקטלנית ביותר מאז החלה הלחימה ב-24 לפברואר.

"חייבים להתקדם לעבר השלום", אמר זלנסקי בסרטון. "בכל יום שבו אנחנו ממשיכים את ההגנה אנחנו מביאים את השלום ומקרבים את הניצחון. זה בלתי אפשרי עבורנו לא לנצח במלחמה הזאת". זלנסקי גם הזכיר את הסנקציות שהטיל המערב וגם דחק הלילה בחברי המועצה של האיחור האירופי להטיל סנקציות נוספות על רוסיה. מנגד, ראש ממשלת רוסיה לשעבר וסגן יושב ראש מועצת הביטחון דמיטרי מדבדב אמר שזה "טיפשי" לחשוב שהסנקציות יכולות להשפיע באופן כלשהו על מוסקווה.

נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן הצהיר שארצות הברית תספק יותר גז לאירופה במטרה לסייע לה להפחית את התלות בגז הרוסי. עוד פורסם היום שביידן יבקר במהלך היום בעיירה ז'שוב שבמזרח פולין, כ-80 ק"מ מגבול אוקראינה - כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות הצרפתית AFP.

22:30: נשיא צרפת מקרון: "אין שום סיבה לקבל את הדרישה לשלם על גז רוסי ברובל".

22:25: פולין תפרסם בשבוע הבא תוכנית חדשה להפסקת שימוש בדלקים שמקורם ברוסיה, כך הודיע ראש הממשלה במדינה.

21:32: שר החוץ האוקראיני על שיחות הפסקת האש: "אין קונצזוס סביב שולחן המו"מ. רוסיה דבקה באולטימטומים שלה".

21:17: על פי דיווחים ב"ניו יורק טיימס" רוסיה איבדה את שליטה על העיר חרסון. על פי בכירים אמריקנים צבא אוקראינה הצליח ליצור רצף טריטוריאלי בתום קרבות עזים מול כוחות רוסיים.

21:01: חיל האוויר האוקראיני טוען כי מספר בניינים נפגעו מטילי שיוט רוסיים בבסיס במחוז ויניצה.

20:53: הצוות הטכני המטפל בכור בצ'רנוביל לא התחלף מזה 4 ימים, כך מדווחת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.

20:30: זלנסקי שוחח עם נשיא טורקיה ארדואן על החשש ממחסור חמור במזון ומי שתיה באוקראינה.

20:18: בכיר במשרד הביטחון האוקראיני טוען כי "אף אחד לא יוותר או יכנע בקרב על הנמל במריופול לידי רוסיה".

19:46: חברת "Spotify" שמספקת שירותי מוזיקה דיגיטליים הודיעה שהיא עוצרת את פעילותה ברוסיה.

19:44: ביידן מבקר בפולין: נשיא ארצות הברית אמר למקבילו הפולני שהדבר החשוב ביותר שהם יכולים לעשות הוא "לשמור על הדמוקרטיות מאוחדות".

18:18: שר החוץ האוקראיני טוען שהמשא ומתן עם רוסיה "קשה מאוד" וכי הצדדים לא הגיעו להסכמות לפי המתווה שהציע נשיא טורקיה ארדואן.

18:14: ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון והנשיא הסיני שי ג'ינפינג שוחחו על המצב באוקראינה.

18:09: שגריר רוסיה בפריז זומן לשיחה במשרד החוץ הצרפתי בעקבות ציוץ שהעלתה השגרירות לטוויטר. "הפוסטים הללו אינם מקובלים, הבהרנו זאת היום לשגריר רוסיה. אנחנו מנסים לשמור על דיאלוג עם רוסיה והפעולות הללו אינן מקובלות".

The Russian embassy in France posted this and deleted it right after. Russia and her embassies continue to be beneath all common dignity. #Ukraine #Russia #France pic.twitter.com/HalB6yh5hi

17:55: חבר בצוות המשא ומתן הרוסי טוען שאוקראינה מנסה למשוך זמן.

16:56: סגנית ראש ממשלת אוקראינה אירינה ורשצ'וק: 14 ערים אוקראיניות נכבשו בידי חיילים רוסים.

16:47: נשיא פולין אנדז'יי דודה עדיין לא פגש את נשיא ארה"ב ביידן בגלל תקלה במטוס. דודה היה אמור להגיע לעיירה ז'שוב שעל הגבול עם אוקראינה, לשם הגיע ביידן. עם זאת, המטוס שבו טס דודה, חזר לוורשה - שם ביצע נחיתת חירום. בתקשורת הפולנית מדווח כי הוא יעלה למטוס אחר כדי להגיש לז'שוב.

16:40: "רוסיה תמשיך בפעולותיה עד שהיעדים שנקבעו על ידי הנשיא פוטין יושגו", הודיע דובר משרד ההגנה הרוסי.

16:37: בהודעה חריגה - רוסיה מפרסמת את מספר האבידות של כוחותיה: 1,351 חיילים רוסים נהרגו ו-3,825 נפצעו.

16:22: דובר משרד ההגנה הרוסי הודיע שכוחות הצבא הרוסי יתמקדו בשחרורו המוחלט של המחוז הבדלני דונבאס - זאת לאחר שעדכן כי 93% מהמחוז הבדלני לוהנסק בשליטת הרוסים. בנוסף, הוא הודיע כי כל ניסיון של המעצמות לסגור את המרחב האווירי של אוקראינה ייענה.

16:19: האו"ם מעדכן: 1,081 אזרחים נהרגו ו-1,707 נפצעו מתחילת המלחמה באוקראינה.

16:00: ג'ייק סאליבן, היועץ לביטחון לאומי של הנשיא ביידן, הודיע שלנאט"ו יש תוכנית מגירה במקרה שרוסיה תחליט להילחם באחת ממדינות הארגון.

15:56: שר ההגירה של דנמרק אמר שמדינתו תקלוט יותר מ-100 אלף פליטים מאוקראינה.

15:30: פוטין מאשים את המערב: "המערב מנסה למחוק את התרבות הרוסית, כולל יצירות של מלחינים גדולים כמו פיוטר צ'ייקובסקי, דמיטרי שוסטקוביץ' וסרגיי רחמנינוב".

15:15: הממשלה הסינית מזהירה את חברות האנרגיה הממשלתיות מפני "מהלכים פזיזיים" בקניית נכסים רוסיים.

14:25: פקיד בכיר באו"ם טוען שיש מידע על קברי אחים עם מאות גופות במריופול. בנוסף, הוא אמר שיש תיעודים שבהם נראים פקידי ממשל אוקראינים נלקחים בכפייה כבני ערובה.

13:51: בכיר בפרויקט המזון העולמי של האו"ם מסר שהוא "מודאג מאוד" בנוגע למלאי המזון שהולך ואוזל בעיר מריופול.

13:05: עיריית מריופול מודיעה רשמית: מתוך 1,300 בני אדם שהסתתרו, רובם נשים וילדים, כ-300 נהרגו בתקיפה הקטלנית ביותר מאז החלה הלחימה. "למרבה הצער אנחנו מתחילים את היום הזה עם חדשות רעות", נכתב בהצהרה הרשמית של העירייה. "עדי ראייה דיווחו כי כ-300 בני אדם מתו בתיאטרון הדרמה מריופול כתוצאה מהפצצת מטוס רוסי. אני לא רוצה להאמין בזוועה הזו עד הסוף. אני רוצה להאמין שכולם הצליחו לברוח, אבל העדויות של אלו שחזו בפעולת הטרור הזו מבפנים - אומרות את ההיפך".

Awful news. Mariupol's city council says about 300 people who were hiding out in its theater – where CHILDREN was written outside in huge letters you could see from the air – died in a Russian airstrike last week.https://t.co/QPGsQWgD8v pic.twitter.com/qE0FFVblF2