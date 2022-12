היום העשירי למלחמה באוקראינה: אחרי שרוסיה הודיעה כי השתלטה על כמה ערים באוקראינה והפילה ארבעה מטוסי קרב אוקראיניים, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי קרא הערב (שבת) לאזרחים בשטחים שנכבשו להיאבק בכוחות הצבא הרוסי. "הילחמו על הזכויות שלכם ועל החופש שלכם, צריך לצאת ולגרש את הרשע הזה מהאדמה שלנו", קרא בהצהרה לתקשורת.

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר הערב כי הסנקציות של המערב הן "כמו הכרזת מלחמה". פוטין הוסיף כי על רוסיה להגן על דוברי הרוסית במזרח אוקראינה, כמו גם על האינטרסים שלה. במקביל, פורסם כי ראש הממשלה נפתלי בנט המריא בשבת למוסקווה ונועד עם פוטין בקרמלין. לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, בנט הציע לפוטין שישראל תתווך בין רוסיה לאוקראינה.

משרד ההגנה במוסקווה הודיע הבוקר על הפסקת אש בערים מריופול וולנואחה בין השעות 16:00-9:00 כדי לאפשר מסדרון הומניטרי שייתן למאות אלפי בני אדם הזדמנות לברוח מאזורי הקרבות. בשעות הצוהריים הודיעו גורמים רשמיים במריופול: הרוסים הפרו את הפסקת האש, האזרחים לא יכולים לברוח. תוך זמן קצר הודיעו גורמים רשמיים בעיר: הפינוי מבוטל.

עם כניסתו לתוקף של החוק הרוסי שיגזור עונש מאסר על מפיצי "פייק ניוז" - רשתות התקשורת CNN, BBC ובלומברג ניוז הודיעו כי יפסיקו את פעילותן ברוסיה. הנשיא האוקראיני ולודימיר זלנסקי גינה את החלטת נאט"ו שלא לסגור את השמיים מעל אוקראינה ותקף "זו היפנוזה עצמית של חלשים".

אתמול השתלטו הכוחות הרוסים על תחנת הכוח הגרעינית זפוריז'יה - המתקן הגרעיני הגדול ביותר באירופה. בסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית, שנמצאת בכוננות מלאה, מסרו כי לא נרשמה במקום קרינה חריגה. לדברי רפאל גרוסי, ראש הסוכנות, התחנה נפלה לידי הרוסים וכעת האוקראינים מפעילים את האתר "כשאקדח מוצמד לרקתם".

23:57: ראש הממשלה נפתלי בנט נחת לפני זמן קצר בברלין לקראת פגישתו עם קנצלר גרמניה אולף שולץ.

22:08: סוכנות הידיעות הרוסית ריה: הכוחות האוקראינים יורים לעבר אוכלוסייה אזרחית בדונייצק.

22:06: דיווחים על אזעקה במחוז לבוב.

21:58: זלנסקי קורא לאזרחי אוקראינה להיאבק בכוחות הצבא הרוסי: "דונבאס, עכשיו זה הזמן! אנחנו פונים לכל האנשים בשטחים שנכבשו זמנית. מי שלא נכנע לפרופגנדה - הילחמו, הילחמו על הזכויות שלכם, על החופש שלכם, על אוקראינה, יחד עם חרסון, ברדיאנסק, קייב וערי אוקראינה שמקדשות את החיים. צריך לצאת ולגרש את הרשע הזה מהאדמה שלנו, כדי שלא יצרו "רפובליקה עממית" חדשה בדונייצק ולוגנסק, שבה פשוט לא יהיו חיים נורמליים, אלא רק עבדות".

20:24: לאחר פגישתו עם פוטין: ראש הממשלה בנט שוחח עם נשיא אוקראינה זלנסקי.

20:14: שר החוץ האוקראיני אמר בתום פגישתו עם בלינקן כי הוא מצפה ש"תוצאות הדיונים שלו עם שר החוץ האמריקני ייושמו בימים הקרובים, כולל הטלת סנקציות חדשות על רוסיה ושליחת נשק נוסף לאוקראינה". לדבריו, "מתסכל שברית נאט"ו מסרבת לאכוף את איסור הטיסה הרוסי מעל אוקראינה - זה יוביל למותם של אזרחים נוספים".

20:10: פרסום ראשון: משרד החוץ ובית החולים שיבא תל-השומר יקימו בית חולים שדה בלבוב.

20:04: שר החוץ האוקראיני לוחץ על הודו: "יש לה אינטרס לשמר את אספקת המזון הסדירה שלה ולכן עליה לדרוש מרוסיה להפסיק את המלחמה".

20:00: שר החוץ האמריקני אנתוני בלינקן נועד עם שר החוץ האוקראיני דמיטרו קולבה בגבול פולין-אוקראינה. השניים דנו באספקת נשק לממשלת אוקראינה ובהטלת סנקציות נוספות שיבודדו את רוסיה. בסיום הפגישה אמר בלינקן: "הלחץ חסר התקדים על רוסיה יגבר עד שהמלחמה עם אוקראינה תסתיים".

19:57: ענקית האופנה האיטלקית פראדה הודיעה על סגירת חנויותיה ברוסיה.

19:55: משרד החוץ הרוסי דורש מנאט"ו ומהאיחוד האירופי להפסיק את אספקת הנשק לאוקראינה מחשש ש"טילי סטינגר יגיעו לידיהם של טרוריסטים".

19:43: אלכסיי ארסטוביץ', יועצו של הנשיא זלנסקי, מפציר באוקראינים "להישאר בני אדם" בזמן שלוכדים שבויים רוסים. בנוסף, הוא מבקש להעניק לשבויים סיוע רפואי ולא להפר את אמנת ז'נבה. "על פי אמנת ז'נבה, המקסימום שניתן לבקש זה את מספר היחידה הצבאית, את השם ואת שם המשפחה, וזה הכול", אמר. "מעבר לכך - רק גופים מיוחדים יכולים לערוך בירורים רלוונטיים. התנהגו בצורה מוסרית. אל תבגדו בעצמכם ובמדינה שלכם".

19:41: חברת "פומה" הודיעה שתסגור את כל חנויותיה ברוסיה ותעצור את אספקת מוצריה למדינה.

19:39: דיווח בבלארוס: מערכת התשלומים "פיוניר" מפסיקה את פעילותה ברוסיה.

19:22: בריטניה: הפסקת האש המוצעת של רוסיה במריופול הייתה ניסיון להסיט את תשומת הלב הבין-לאומית בזמן שהיא מאפסת את כוחותיה למתקפה נוספת.

18:59: סוכנות הידיעות רויטרס: רוסיה ואוקראינה יערכו ביום שני סבב שיחות שלישי, כך מסר מנהל המשא ומתן האוקראיני.

18:49: משרד ראש הממשלה: הפגישה בקרמלין בין בנט לפוטין נמשכת כבר שעתיים וחצי. בפגישה משתתף גם שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין, שמסייע בתרגום.

18:47: אחרי איירופלוט ו-S7, גם חברת התעופה Nordwind Airlines תפסיק את טיסותיה ליעדים מחוץ לרוסיה. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות טאסס, ההחלטה תיכנס לתוקף ב-7 במרץ.

18:43: סוכנות הידיעות הרוסית ריה: זלנסקי שוחח עם נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן והביע את נכונותו להיפגש עם הנשיא פוטין באיסטנבול. על פי הדיווח, ארדואן העביר את המסר לפוטין.

18:32: דובר הקרמלין: ראש הממשלה נפתלי בנט נפגש עם הנשיא פוטין במוסקווה.

18:27: משרד ההגנה הרוסי: כוחותינו פתחו במתקפה נרחבת במספר ערים באוקראינה והפילו 4 מטוסי SU-27 אוקראיניים.

17:52: משרד החוץ הרוסי מחה בפני שגריר ארה"ב במוסקבה על דבריו של הסנאטור לינדזי גרהאם שתמך לכאורה בהתנקשות בנשיא פוטין. בהצהרה נכתב כי להיעדר גינוי חד-משמעי של האמירות ונקיטת צעדים קונקרטיים תהיה השפעה הרסנית על יחסי רוסיה-ארה"ב. "מדובר בפנייה ציבורית, טרוריסטית, שאינה מתקבלת על הדעת לחלוטין", אמרו במשרד.

דוברת הבית הלבן ג'ן סאקי אמרה לכתבים כי "אנחנו לא דוגלים בהריגת מנהיג של מדינה זרה או בשינוי המשטר - זו לא המדיניות של ארה"ב".

17:46: סוכנות הידיעות הרוסית טאסס: יותר מ-827 אלף פליטים הגיעו לפולין מאוקראינה, מאז תחילת הפלישה הרוסית.

17:39: החרם הכלכלי על רוסיה נמשך: חברת Adobe הפסיקה למכור את שירותיה ברוסיה, כך לפי דיווח בבלארוס.

17:30: למרות הסנקציות - ארה"ב אישרה למטוס רוסי להמריא מאדמתה. לטענת משרד החוץ האמריקני, המטוס הטיס דיפלומטים רוסיים שגורשו מהאו"ם. "הצעד החריג והמיוחד הזה נעשה בהתאם לתקנות הפדרליות שנועדו להבטיח שהדיפלומטים הרוסים ובני משפחותיהם יעזבו עד לתאריך שעליו הורינו", אמר דובר המשרד.

17:13: משרד החוץ הרוסי הבטיח לנקוט בצעדים נגד "האינטרסים הבריטיים ברוסיה" כנקמה על מה שכינה "ההיסטריה של הסנקציות" של לונדון בעקבות פלישת מוסקבה לאוקראינה. ממשרד החוץ הרוסי נמסר כי "בריטניה החליטה בבירור להתקדם לקראת עימות גלוי עם רוסיה ולא הותירה למוסקבה ברירה אלא לנקוט בצעדים נגדה".

16:50: פוטין מאיים: כל ניסיון של מדינה אחרת לייצר אזור אסור לטיסה מעל אוקראינה ייתפס כמעורבות ישירה בפעילות צבאית.

16:48: אחרי הפסקת פעילות ה-BBC ברוסיה, ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון אמר כי "עיתונות חופשית לא תאוים על ידי מעשי אלימות ברבריים וחסרי הבחנה".

16:35: שר החוץ האמריקני אנתוני בלינקן שוחח עם מקבילו הסיני וואנג יי על "המלחמה המתוכננת והבלתי מוצדקת של מוסקווה נגד אוקראינה", כפי שהגדירו זאת בבית הלבן. "שר החוץ ציין שהעולם מבחין אילו מדינות עומדות על העקרונות הבסיסיים של חופש, הגדרה עצמית וריבונות והבטיח שמוסקווה תשלם מחיר יקר מסר דובר משרד החוץ האמריקני.

15:46: פוטין: "במקרה של תוקפנות קיצונית בתוך רוסיה יונהג משטר צבאי. לא הגענו למצב הזה ואני מקווה שלא נגיע".

15:45: כ-2,000 בני אדם יצאו לרחובות חרסון, העיר האוקראינית שנכבשה על ידי הצבא הרוסי, להפגין נגד הפלישה לאוקראינה. הם צעדו דרך מרכז העיר, הניפו דגלים ושרו את ההמנון האוקראיני תוך שהם צועקים "רוסים לכו הביתה" ו-"חרסון זה אוקראינה".

15:27: נשיא רוסיה ולדימיר פוטין: "הכול מתקדם כמתוכנן באוקראינה והצבא הרוסי יגשים את מטרותיו כחלק מהמבצע הצבאי המיוחד. הסנקציות המערביות על רוסיה דומות להכרזת מלחמה. רוסיה רוצה את אוקראינה מפורזת, ניטראלית ונקייה מנאציזם".

15:24: שוודיה ופינלנד, שתיהן אינן חברות בנאט"ו, הכריזו כי יהדקו את שיתוף הפעולה הביטחוני ביניהן בעקבות פלישת רוסיה לאוקראינה. ראש ממשלת פינלנד סאנה מרין הודיעה על חיזוק שיתוף הפעולה במסיבת עיתונאים משותפת עם ראש ממשלת שוודיה מגדלנה אנדרסון.

14:54: בכיר במשטר האירני מביע חוסר שביעות רצון מהדרישה הרוסית: "אינה מועילה לשיחות בווינה".

14:40: זלנסקי: "בקרוב נוכל לקרוא לבני עמנו: 'חזרו הביתה! חזרו הביתה מפולין, רומניה, סלובקיה וכל יתר המדינות. חזרו הביתה כי האיום יוסר'".

14:05: חברת התעופה הרוסית הלאומית איירופלוט הודיעה שתעצור את כל הטיסות שלה מחוץ לרוסיה החל מ-8 במרץ, למעט טיסות לבלארוס.

14:00: באוקראינה טוענים: הטייס הרוסי שנלכד בצ'רנייב הצטלם בעבר עם פוטין ואסד בסוריה.

13:51: האם המלחמה יכולה לפגוע בחידוש הסכם הגרעין עם אירן? שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב הודיע שרוסיה דרשה מארה"ב "הבטחות כתובות" שהסנקציות נגדה לא יפגעו בשיתוף הפעולה של השתיים במאמץ לחידוש הסכם הגרעין עם אירן.

13:41: הטיסה הנעקבת ביותר בעולם כעת: מטוס מסוג איליושין 96, מהטייסת הנשיאותית במוסקווה, עושה את דרכו מסנט פטרסבורג לוושינגטון במסלול עוקף לשמי אירופה הסגורים. על פי ההערכות, הוא נמצא בדרכו לאסוף דיפלומטים רוסים העוזבים את ארה"ב. בכלי תקשורת שונים נטען כי הוא בדרכו "ליצור קשר עם ארה"ב".

13:31: מצטרפת לחרם: חברת האופנה זארה הודיעה שתסגור את כל 502 חנויותיה ברוסיה החל ממחר.

13:15: אזרחים אוקראינים במחוז צ'רנייב לכדו טייס קרב רוסי שמטוסו הופל באוויר.

13:00: בעקבות ההפגזות והדיווחים על הפרות הפסקת האש: בעיריית מריופול הודיעו כי פינוי האזרחים מן העיר בוטל.

12:37: רשת BBC מדווחת שלמרות הפסקות האש, מריופול עדיין נמצאת תחת הפגזות. "הרוסים ממשיכים להפציץ אותנו ולהשתמש בארטילריה. זה מטורף", אמר סגן ראש עיריית מריופול, סרגיי אורלוב. "אין הפסקת אש במריופול ואין הפסקת אש לאורך כל המסלול. האזרחים שלנו מוכנים לברוח, אבל הם לא יכולים לברוח בהפגזה".

12:10: האו"ם מעדכן: עד כה נמלטו מאוקראינה 1.3 מיליון פליטים, בעיקר נשים וילדים.

11:57: דוברו של נשיא טורקיה ארדואן מסר כי הוא צפוי לשוחח מחר עם הנשיא הרוסי פוטין, וכי בכוונתו "לעשות כל שביכולתו להביא לסיום המלחמה".

11:43: "יהיו הסכמים נוספים עם רוסיה ליצירת מסדרונות הומניטריים לפינוי אזרחים מאזורי קו החזית", אמר יועץ משרד הפנים האוקראיני אנטון הרשצ'נקו לאחר הפסקת האש ופינוי האזרחים באזור העיר מריופול.

11:14: שר ההגנה הליטאי הודיע כי צבא ארה"ב צפוי לפרוס גדוד טנקים במדינה.

10:51: צבא אוקראינה מדווח על הפלת מסוק רוסי, הבוקר.

10:21: באוקראינה מעריכים כי לפחות 200 אלף בני אדם צפויים לעזוב את מריופול במסגרת הפסקת האש ההומניטרית.

10:03: שר ההגנה האוקראיני אולכסיי רזניקוב עדכן כי 66,224 גברים אוקראינים חזרו מרחבי העולם להתגייס לשורות הצבא הנלחם ברוסים.

09:58: ב-Snapchat ביטלו את פיצ׳ר ״מפת החום״ באוקראינה, מחשש לפגיעה במשתמשים על ידי חשיפת מיקומם. משתמשי האפליקציה עדיין יוכלו לגשת לסטוריז שנוצרים בגבולות המדינה כחלק מעידוד חשיפת מה שמתחולל שם.

09:35: בעקבות הפסקת האש: תושבי מריופול יוכלו לעזוב את האזור בין השעות 16:00-11:00, כך נמסר מהרשויות בעיר.

09:30: משרד ההגנה האוקראיני עדכן כי מתחילת המלחמה הופלו 39 מטוסים ו-40 מסוקים של צבא רוסיה.

09:04: על רקע כניסתה לתוקף של הפסקת האש ההומניטרית הרוסית באזור מריופול - משרד ההגנה במוסקווה הודיע שהלחימה בשאר אוקראינה נמשכת.

09:00: גם שירות התשלומים המקוונים "Paypal" מצטרף לחרם על רוסיה וישעה את פעילותו במדינה.

8:25: משרד ההגנה הרוסי הודיע על הפסקת אש הומניטרית בשעה 10:00 שעון מוסקווה (9:00 שעון ישראל) בערים מריופול וולנוואחה. הרוסים יאפשרו מסדרונות הומניטריים ויעניקו לתושבים המקומיים הזדמנות לברוח מן האזור.

06:53: דיווחים באוקראינה: תחנת הכוח הגרעינית זפוריז'יה, הגדולה מסוגה באירופה שנכבשה בימים האחרונים על ידי הרוסים, נכבשה מחדש על ידי הכוחות האוקראיניים.

05:04: ואדים בויצ'נקו, ראש העירייה של עיר הנמל מריופול, טוען כי היא "נחסמה" על ידי כוחות רוסיים - כך דווח ב-AFP.

04:52: בכיר אמריקני מזהיר כי רוסיה מתכננת להציב עוד 1,000 שכירי חרב באוקראינה בימים ובשבועות הקרובים. גורם בכיר הזהיר כי מוסקבה עלולה "להפציץ ערים עד לכניעה", כך על פי דיווח של CNN.

03:20: נשיא ברזיל ז'איר בולסונארו חתם על צו ביצוע המאפשר לאזרחים אוקראינים ולחסרי אזרחות שנעקרו מביתם בעקבות המלחמה, לחיות ולעבוד בברזיל עם ויזה הומניטרית.

03:10: התאחדות ההתעמלות הבין-לאומית (FIG) הודיעה כי החל מיום שני, ספורטאים ובעלי תפקידים רוסים ובלארוסים, כולל שופטים, לא יורשו להשתתף בתחרויותיה. כתוצאה מן ההחלטה, ספורטאים ופקידים משתי המדינות לא יוכלו להתחרות באליפות העולם בהתעמלות אקרובטית בבאקו, אזרבייג'ן.

02:19: השגרירה האמריקנית באו"ם, לינדה תומאס גרינפילד, אמרה כי כוחות רוסים מתקרבים למתקן הגרעיני השני בגודלו באוקראינה.

