היום ה-15 למלחמת רוסיה-אוקראינה: המלחמה נכנסה היום (חמישי) לשבוע השלישי שלה, לאחר שעד כה רוסיה לא השיגה את יעדיה – זאת למרות אלפי הרוגים, יותר מ-2 מיליון פליטים ורבבות שנאלצים להסתתר מהפצצות בלתי פוסקות בערים הנצורות. בטורקיה הסתיימה ללא תוצאות הפגישה בין שר החוץ האוקראיני דמיטרו קולבה לשר החוץ הרוסי סרגיי לברוב. "פוטין לא יסרב לפגוש את זלנסקי, אך כל מפגש כזה צריך להיות מהותי ועל פרטים ספציפיים", אמר לברוב בתום הפגישה. פוטין על הסנקציות של המערב: "הן בלתי לגיטימיות ויוצרות קשיים – אך נגדיל את ריבונותנו". כל העדכונים – דקה אחר דקה.

בישיבת קבינט שנערכה ברוסיה, אמר הנשיא פוטין כי מדינתו "תצא חזקה ועצמאית יותר מהמשבר". הוא טען שרוסיה תוכל להתגבר על הסנקציות של המערב – שאותן כינה כ"לא לגיטימיות". "לא הייתה ברירה אלא לצאת למבצע הצבאי המיוחד באוקראינה", אמר פוטין. "רוסיה אינה יכולה להתפשר על ריבונותה; המערב היה מטיל את הסנקציות בכל מקרה". הוא הודה שהלחץ הכלכלי יצר בעיות וקשיים, אך הבהיר: "אנחנו נתגבר עליהם".

בצל ההערכה של המכון האמריקני לחקר המלחמה כי צבא רוסיה יפלוש לקייב בימים הקרובים, בבית הלבן אמרו הלילה כי על ארה"ב להתכונן לאפשרות שרוסיה תעשה שימוש בנשק כימי או ביולוגי בלחימה. דוברת הבית הלבן ג'ן סאקי התייחסה לטענותיה של רוסיה בנוגע למעורבות לכאורה של ארה"ב בפיתוח נשק ביולוגי וכימי באוקראינה, והצהירה כי הן שקריות. לדבריה, ייתכן שרוסיה מניחה את היסודות לשימוש בנשק כימי או ביולוגי באוקראינה "ליצירת מבצע 'דגל כוזב' באמצעותם".

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הזהיר הלילה בריאיון לרשת "סקיי ניוז" כי מיליוני אנשים עלולים למות אם העולם לא יפעל מיד להפסקת ההפצצות הרוסיות. "אל תבואו אחר כך ותאמרו: 'יכולנו ללחוץ יותר על פוטין, יכולנו לפעול אחרת'". זלנסקי האשים את המערב בחוסר החלטיות בסוגיית סגירת המרחב האווירי האוקראיני נגד מי שהוא כינה "הנאצים". לדבריו, "אם אתה מאוחד נגד הנאצים והטרור הזה, אתה צריך לסגור. אל תחכה שאבקש ממך מיליון פעם. סגור את השמיים".

20:08: רויטרס: 300 אלף בתים בגרמניה פותחים את דלתותיהם לקבלת פליטים מאוקראינה.

20:00: הבית הלבן מודיע: ארדואן וביידן שוחחו על המצב באוקראינה ועל פתרון המצב בצורה דיפלומטית.

19:40: 100 טונות של ציוד הומניטרי נחתו בקרים באמצעות מטוס של כוחות ההגנה הרוסיים.

18:46: הצלב האדום: "המצב ההומניטרי במריופול הופך להיות קשה ונואש יותר, למאות אלפי אנשים אין מזון, מים, חום חשמל או גישה לטיפול רפואי". בנוסף הזכירו בארגון כי כל החנויות ובתי המרקחת נבזזו לפני כמה ימים עם המצור שהחל על העיר.

18:28: משרד ההגנה הרוסי: לא ביצענו תקיפות אוויריות על בית חולים לילדים באוקראינה. הרוסים הגדירו את הפסקת הפעילות בבית החולים כ"פרובוקציה" של האוקראינים, כך לפי סוכנות הידיעות RIA.

17:41: מושל חרקיב טוען שרוסיה לא מאפשרת את הפינוי של חלק מהעיר איזיום. זאת, לאחר ש-1,600 בני אדם כבר פונו מהעיר במהלך היום.

17:13: לפי הפנטגון, רוסיה סוגרת על חרקוב עם חיילים שמתקדמים כ-16 ק"מ ב-24 שעות – זאת בצל המשך ההתנגדות של האוקראינים.

16:57: פוטין: "הסנקציות של המערב יוצרות בעיות וקשיים – אבל נפתור אותם. נגדיל את העצמאות ואת הריבונות".

16:54: פוטין מאיים: "אם המערב יוצר בעיות לרוסיה, יהיו השלכות שליליות ובלתי נמנעות על שוקי העולם". עם זאת, הוא מוסיף כי רוסיה אינה מתכוונת לנתק שום קשר בעצמה.

16:25: משרד האנרגיה הרוסי אומר כי בלארוס משחזרת את אספקת החשמל למפעל הגרעיני בצ'רנוביל.

15:52: הממשלה ברוסיה מבקשת מהפרלמנט לאשר חוק שיאפשר לחברות תעופה רוסיות לרשום את עצמן כבעלים של מטוסים שהן שוכרות מחברות זרות. עוד מבקשת הממשלה לאסור על כניסה של ספינות זרות לנמלים ברוסיה.

15:34: באוקראינה אומדים בכ-100 מיליארד דולר את הנזק לתשתיות ורכוש שנגרמו במדינה, כתוצאה מהפצצות רוסיות במהלך 15 ימי הלחימה.

15:26: "בריטניה מודאגת מאוד מהשימוש האפשרי בנשק כימי על ידי רוסיה באוקראינה", אמרה שרת החוץ הבריטית ליז טרוס לרשת CNN. "ראינו את רוסיה משתמשת בנשק הזה בעבר בסכסוכים, אבל זו תהיה טעות חמורה מצד רוסיה – שתתווסף לטעויות החמורות שכבר עשה פוטין".

15:02: יד ושם החליט להשעות את "השותפות האסטרטגית" של הארגון עם איש העסקים רומן אברמוביץ', לאחר שבריטניה הטילה עליו סנקציות אישיות.

14:55: שלושה נהרגו, ובהם ילד אחד, בהתקפה האווירית אתמול על בית חולים ליולדות בעיר מריופול, כך עדכן נשיא אוקראינה זלנסקי. על הטענה של הרוסים כי בית החולים היה ריק, אמר זלנסקי: "כמו תמיד, הם משקרים בביטחון".

14:45: הבוקר פורסמו צילומי מזל"ט ממארב אוקראיני על טור טנקים רוסיים ממש מחוץ לברובארי, כמה עשרות קילומטרים מקייב, שמנסים להסתער על הבירה. צפו:

This video of a Russian military column coming under attack and retreating was geolocated to 50.587111, 30.837889 by @MrWolfih and confirmed by Bellingcat. Filmed in Brovary, northeast of Kyiv. https://t.co/fj8ukOgip0 pic.twitter.com/oc8dV4OOIR

14:15: נשיא פולין אנדז'יי דודה: "אם בתי חולים מופגזים ואזרחים נהרגים – זו ברבריות וג'נוסייד".

13:52: הנשיא זלנסקי בערוץ הטלגרם שלו: "אנחנו מגינים על המדינה שלנו כבר 15 ימים. התמדנו, הצבא האוקראיני דוחה את ההתקפות באזורי המפתח. בזכות הצבא שלנו, המשמר הלאומי, משמר הגבול, המשטרה וכול מי שהצטרף להגנה – לא הפכנו לעבדים ולעולם לא נהיה, כי זו הרוח שלנו, זה הייעוד שלנו".

13:50: הממשלה ברוסיה החליטה לאסור יצוא של ציוד טכנולוגיה, תקשורת, מוצרי רפואה, רכב, חקלאות ומוצרי חשמל – עד סוף 2022.

13:25: הקרמלין: הנשיא פוטין שוחח עם נשיא צרפת מקרון וקנצלר גרמניה שולץ. מטעם הממשל בגרמניה נמסר כי שולץ ומקרון קראו לפוטין לנצור את האש באוקראינה מיד ולמצוא פתרון למצב באמצעות משא ומתן.

12:56: דוברו של נשיא אוקראינה זלנסקי אומר שהרוסים מונעים את פינוי האזרחים ממריופול מכיוון שהם כשלו בכיבוש את העיר.

12:47: שר האנרגיה האוקראיני אמר שהוא דרש מרוסיה לאפשר מסדרון הומניטרי כדי לתקן את המתקן הגרעיני בצ'רנוביל.

12:37: לברוב על הסנקציות שהוטלו על רוסיה בתחומי האנרגיה: "לעולם לא נשתמש בנפט ובגז כנשק". הוא הוסיף שרוסיה לא רוצה עוד לעולם להיות תלויה במערב: "הדוד סם לא יוכל להרוס את הכלכלה שלנו שוב".

12:18: ראש עיריית מריופול: העיר תחת התקפות אוויריות.

12:00: הסתיימה פגישת שרי החוץ של אוקראינה ורוסיה בטורקיה ללא כל התקדמות בין הצדדים. "הפגישה הייתה קלה וקשה כאחד", אמר שר החוץ האוקראיני קולבה. "קלה – מכיוון שלברוב המשיך ברטוריקה הישנה שלו; קשה – מכיוון שעשיתי את המיטב שאני יכול". לדבריו, הבעיה הקשה ביותר היא בעיר מריופול, ושם לברוב סירב להתחייב על "מסדרון הומניטרי" לפינוי אזרחים. למרות זאת, קולבה הדגיש כי הוא מוכן להמשיך במגעים להפסקת המלחמה. "רשימת הדרישות של לברוב היא בבחינת כניעה", הוסיף. "אוקראינה לא תיכנע".

שר החוץ הרוסי לברוב אמר בתום הפגישה: "המערב מתנהל בצורה מסוכנת בכך שהוא מספק כלי נשק קטלניים לאוקראינה, לא ברור היכן זה ייעצר". לדבריו, המבצע אוקראינה נמשך ומתנהל על פי התוכנית. "איך הביטחון שלנו יכול להיקבע על ידי נאט"ו?", שאל לברוב, והדגיש: "אנו לא מוכנים שלאוקראינה תהיה יכולת צבאית, רוצים שהיא תהיה מדינה ניטרלית".

"אמרנו שפוטין לא יסרב לפגוש את זלנסקי, אך כל מפגש כזה צריך להיות מהותי ועל פרטים ספציפיים", הוסיף לברוב. כשנשאל על ידי עיתונאי רוסי אם הוא חושב שיכולה לפרוץ מלחמה גרעינית, הוא השיב: "אני לא רוצה להאמין בזה, ואני לא מאמין בזה".

Okay, so here is a better quality video of the new Bayraktar strike. pic.twitter.com/gbWnwNX62D

11:57: שר הביטחון בני גנץ אמר כי ישראל מוכנה לקבל "פליטים רבים מאוקראינה עד שוך הקרבות". לדבריו, "נגיע ונסייע לכל יהודי, נחלץ אותו, ונדאג לעלייה ולקליטה טובה ורגישה פה בארץ. צה"ל ומערכת הביטחון יירתמו באופן מלא, כמו בעלייה בשנות התשעים, וכמו בכל אתגר לאומי שעמד לפתחנו. אנחנו נערכים לכך, וניתן כל סיוע שיידרש ושצה"ל יוכל לתרום בו".

11:40: האו"ם: יותר מ-2.3 מיליון בני אדם נמלטו מאוקראינה מאז תחילת המלחמה.

11:12: בריטניה הטילה סנקציות אישיות על שבעה אוליגרכים רוסים, ביניהם איש העסקים הרוסי-ישראלי רומן אברמוביץ'. בין השאר, יוקפאו נכסיו ויוטלו עליו הגבלות נסיעה. ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, אמר: "לא יכול להיות מקלט בטוח לאלה שתמכו במתקפה המרושעת של פוטין על אוקראינה".

זרם הפליטים באזור קייב | צילום: AP Photo/Vadim Ghirda, File

11:01: דיווח ברוסיה: סין מסרבת לספק חלקי חילוף למטוסים רוסיים. הקרמלין: "הכלכלה הרוסית תחת זעזוע, המלחמה הכלכלית נגדנו היא חסרת תקדים". עוד ציינו בקרמלין כי "קייב ממשיכה להציע לנו לערוך שיחות ישירות בין זלנסקי לפוטין".

10:40: יועצו של נשיא אוקראינה: רוסיה החלה לסמן אזרחים כמטרות כמו בסוריה. לדבריו, לצבא אוקראינה יש מספיק כוחות כדי למנוע את כיבושה של קייב הבירה. "נחזיר לידינו את חבל דונבאס וקרים", הוסיף.

10:25: החלה פגישת שר החוץ האוקראיני קולבה ושר החוץ הרוסי לברוב בטורקיה.

09:52: אוקראינה הודיעה שהיא פותחת 7 "מסדרונות הומניטריים" עבור אזרחים שרוצים לצאת מהערים הנצורות על ידי הרוסים, כולל מהעיר מריופול שעל פי דיווחים הרוסים הצליחו להשתלט על חלקים ממנה.

09:44: משרד ההגנה הרוסי: הצלחנו לכבוש חלקים מהעיר מריופול, עד כה השמדנו 2,911 תשתיות צבאיות ברחבי אוקראינה.

09:37: משרד ההגנה האוקראיני: יותר מ-12 אלף חיילים רוסים נהרגו בקרבות, השמדנו 49 מטוסים, 81 מסוקים ו-335 טנקים.

09:35: סרגיי צ'מזוב, אוליגרך רוסי ומקורבו של הנשיא פוטין, טוען כי המבצע הצבאי באוקראינה מנה התקפה על רוסיה. לדבריו, הסנקציות שהוטלו על רוסיה הן "דיי חמורות" אך "כל ההיסטוריה של רוסיה היא נלחמה בסנקציות שונות, אויבים שהקיפו אותה – והיא תמיד יצאה כמנצחת. זה יקרה גם עכשיו".

09:07: רוסיה הודיעה לא תשתתף יותר במועצת האירופה, כך מדווחת סוכנות הידיעות הרוסית טאס"ס.

08:55: שר החוץ האוקראיני קולבה הגיע לאנטליה שבטורקיה לקראת פגישתו עם שר החוץ הרוסי לברוב בשעה הקרובה. נשיא טורקיה ארדואן אמר כי הוא מקווה ש"הפגישה בין השרים תפתח את הדרך להפסקת אש קבועה".

08:40: יותר מ-10,000 אזרחים פונו אתמול מהערים והיישובים הסמוכים לקייב הבירה, כך על פי נתוני הרשויות המקומיות.

08:15: השיירה הצבאית הרוסית הגדולה מצפון-מערב קייב לא התקדמה הרבה במהלך השבוע והיא סובלת מאבדות כתוצאה מהתקפות של הצבא האוקראיני, כך על פי ההתסקיר היומי של המודיעין הבריטי. עוד טוענים הבריטים כי ישנה ירידה משמעותית בפעילות האווירית של הרוסים מעל אוקראינה במהלך הימים האחרונים, ככל הנראה בעקבות ההצלחה הבלתי צפויה של מערכות ההגנה האוויריות האוקראיניות.

עוד מדווח המודיעין הבריטי כי רוסיה החלה לפרוס באוקראינה כוחות של חיילים מגוייסים בשירות חובה, זאת בניגוד להצהרות של הנשיא ולדימיר פוטין כי ב"מבצע המיוחד באוקראינה" יילחמו רק חיילים מקצועיים.

08:10: רוסיה טוענת כי ההאשמות של אוקראינה לפיהן היא הפציצה בית חולים לילדים הן "פייק ניוז". סגן השגריר הרוסי באו"ם דימטרי פוליאנסקי צייץ בטוויטר: "כך פייק ניוז נולד" והסביר כי הבניין שהופצץ היה בית חולים ליולדות בעבר ובימים אלה הוא שימש את הכוחות האוקראינים.

07:35: גורם אמריקני בכיר העריך בשיחה עם רשת CNN כי ייתכן שמספר החיילים הרוסים שנהרגו באוקראינה מתחילת הלחימה כבר הגיע ל-6,000. עם זאת, הוא הדגיש שקשה לספק הערכה מדויקת יותר של מספר האבדות, בייחוד בזמן שהלחימה מתרחשת.

06:51: הרשויות באוקראינה טוענות: נער בן 13 ושתי נשים נהרגו בהפצצה רוסית על בנייני מגורים בעיר אוחטירקה שבמחוז סומי.

06:09: קרלסברג הודיעה שתפסיק למכור ולפרסם ברוסיה את הבירה המפורסמת שלה, וכן תתרום את הכנסותיה מפעילותה במדינה. אחת המתחרות שלה, הייניקן, הכריזה על צעד דומה במחאה על הפלישה הרוסית לאוקראינה.

05:30: בית הנבחרים האמריקני אישר סיוע בסך 13.6 מיליארד דולר לאוקראינה. הסנאט צפוי לאשר את ההצעה עד למועד האחרון בסוף השבוע.

05:22: באוקראינה מדווחים כי קרוב ל-50 אלף בני אדם התפנו ממחוז סומי שבצפון-מזרח המדינה ביומיים האחרונים.

04:26: תאגיד הכרייה והמתכות ריו טינטו הודיע על הפסקת פעילותו ברוסיה.

03:39: לפחות 35,000 אזרחים פונו מערי אוקראינה הנצורה אתמול, כך אמר הנשיא וולודימיר זלנסקי. הוא הוסיף כי שלושה מסדרונות הומניטריים אפשרו לתושבים לעזוב את הערים סומי, אנרהודאר ואזורים סביב קייב.

03:07: הכלכלנית הראשית של הבנק העולמי, כרמן ריינהרט, הזהירה כי עליית מחירי האנרגיה והמזון כתוצאה מפלישת רוסיה עלולה להחריף את החשש ממחסור במזון במזרח התיכון ובאפריקה ולעורר תסיסה חברתית. לדבריה, "יהיו לכך השלכות משמעותיות במזרח התיכון ובאפריקה, ובפרט בצפון אפריקה ובמדינות אפריקה שמדרום לסהרה שכבר חוות חוסר ביטחון תזונתי".

02:31: הבית הלבן: נשיא ארה"ב ג'ו ביידן ישוחח עם נשיא טורקיה ארדואן כדי לדון בהתפתחויות האחרונות הקשורות לרוסיה ולאוקראינה.

01:35: מועצת המנהלים של קרן המטבע הבין-לאומית הודיעה כי אישרה מימון חירום בסך 1.4 מיליארד דולר לאוקראינה כדי לסייע במימון ההוצאות הדחופות ולמתן את ההשפעה הכלכלית של הפלישה הצבאית הרוסית.

00:23: דוברת הבית הלבן ג'ן סאקי אמרה כי על ארה"ב להתכונן לשימוש רוסי בנשק כימי או ביולוגי באוקראינה.

Now that Russia has made these false claims, and China has seemingly endorsed this propaganda, we should all be on the lookout for Russia to possibly use chemical or biological weapons in Ukraine, or to create a false flag operation using them. It’s a clear pattern.