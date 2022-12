היום ה-26 למלחמה באוקראינה: ממשלת אוקראינה סירבה היום (שני) לאולטימטום הרוסי למסירת העיר מריופול שנמצאת כבר יותר משבועיים תחת מצור צבאי והפצצות. הרוסים דרשו שהאוקראינים ייכנעו וימסרו את העיר לידיהם ובתמורה לכך הם יאפשרו לכל מי שיניח את נשקו להימלט מהעיר דרך מסדרונות הומניטריים. בתוך כך, הקרמלין טוען כי שיחות השלום עם אוקראינה לא מתקדמות בקצב שהיה מצופה. "אין עדיין בסיס לפגישה אפשרית בין פוטין לזלנסקי - קודם צריך שתהיה התקדמות משמעותית בשיחות", אמר דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב.

ההרס באוקראינה | צילום: ערוץ הטלגרם של זלנסקי

לאחר הביקורת והמסרים התקיפים שהעביר זלנסקי בנאומו בכנסת, הלילה הבי ע מסר מפויס הרבה יותר כלפי ישראל: "אנחנו מבינים שלישראל יש את האינטרסים שלה. ראש הממשלה בנט מנסה למצוא דרך לנהל את המשא ומתן, ואנחנו מעריכים את מאמציו. במוקדם או במאוחר נתחיל בשיחות עם רוסיה, אולי בירושלים. זה המקום הנכון למצוא את השלום, אם הוא אפשרי".

רה"מ בנט השיב הבוקר לזלנסקי בטקס יציאת המשלחת הישראלית להקמת בית חולים שדה באוקראינה: "אנו מנהלים את המשבר המצער הזה בצורה רגישה, נדיבה ואחראית, תוך איזון בין השיקולים השונים - והם מורכבים. עם ישראל והציבור הישראלי יכולים להיות גאים בתרומה ובסיוע של מדינת ישראל לאזרחי אוקראינה".

22:17: הפנטגון אומר שקיימות הוכחות מוצקות לכך שהכוחות הרוסיים מבצעים פשעי מלחמה באוקראינה.

21:38: לוקחת פסק זמן: ארצות הברית טוענת שהסכם הגרעין עם איראן לא קרוב.

21:14: הנשיא זלנסקי הודיע שכל פשרה מול רוסיה תצריך משאל עם.

20:49: ביידן ערך שיחת ועידה עם מנהיגי בריטניה צרפת גרמניה ואיטליה לגבי המלחמה באוקראינה, ולקראת כינוס נאט"ו בהמשך השבוע.

20:28: נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן טוען שיש אינדיקציות לכך שרוסיה מתכננת התקפות סייבר נגד ארה"ב: "מפציר במגזר הפרטי להקשיח את הגנת הסייבר שלהם באופן מיידי".

19:42: "בלארוס עשויה לתקוף בקרוב את אוקראינה ולאפשר לרוסיה להציב נשק גרעיני על אדמתה", אמר בכיר בנאט"ו.

19:40: מושל זפוריז'יה טוען ש-4 ילדים נפצעו לאחר שאוטובוסים שפינו אזרחים הופגזו על ידי הכוחות הרוסיים.

19:27: מפסיקה להיות ניטרלית: שוויץ החרימה בית יוקרתי שבבעלות האוליגרך הרוסי, פטר אוון, איש סודו של הנשיא פוטין.

18:24: נשיא אוקראינה זלנסקי אמר ש"אוקראינה לעולם לא תמסור את קייב, מריופול או חרקוב לרוסיה".

17:53: קייב נכנסת לעוצר חדש עקב החשש מהפגזות נוספות. העוצר יימשך עד השעה 07:00 בבוקר. חנויות, בתי מרקחת ותחנות דלק לא יעבדו. העירייה מבקשת מהתושבים להישאר בבתים או במקלטים בזמן האזעקות.

17:50: שר החוץ האמריקני, אנתוני בלינקן, הודיע: "ארצות הברית הטילה סנקציות על המשטרה המרכזית של סודאן עקב השימוש שלה בכוח מופרז נגד מפגינים. אנו עומדים לצד תושבי סודן במרדף אחר שלום ודמוקרטיה".

17:39: משרד החוץ הרוסי הודיע: "פורשים משיחות הסכם השלום עם יפן בעקבות הסנקציות שהטילה טוקיו על מוסקווה". המדינות עדיין לא סיימו רשמית את הלחימה ביניהן במלחמת העולם השנייה.

17:36: סוכנות ההגירה של האו"ם מסרה ש-6.5 מיליון בני אדם מאוקראינה נמלטו מבתיהם. "היקף הסבל האנושי והעקירה הכפויה בעקבות המלחמה עולה בהרבה על כל תרחיש", אמר אנטוניו ויטורינו, מנכ"ל הארגון הבינלאומי להגירה.

16:59: בית המשפט במוסקווה הכיר באינסטגרם ופייסבוק כ-"ארגונים קיצוניים" ואסר על פעילותן במדינה.

16:58: אחרי שרוסיה הודיעה על שיגור טיל היפרסוני, גורם ביטחוני אמריקני אמר היום שארה"ב לא יכולה לאשר או להפריך את הטענה הרוסית - אך מנקודת מבט צבאית מדובר בצעד לא ברור: "יכול להיות שהם מנסים להעביר למערב מסר, משם שזה לא צעד פרקטי במיוחד".

16:45: זלנסקי במתקפה על חברת נסטלה: "המוטו של החברה שלכם הוא 'אוכל טוב, חיים טובים'. החברה שמסרבת לעזוב את רוסיה גם עכשיו - כשרוסיה מסכנת מדינות אחרות באירופה, ולא רק אותנו. גם כשרוסיה משתמשת בסחיטה גרעינית".

16:34: גורם ביטחוני אמריקני בכיר טוען שהדשדוש הרוסי באוקראינה פוגע ביכולת המיקוח של הקרמלין במשא ומתן לסיום המלחמה. הוא הציג חלק מהקשיים של הצבא הרוסי, ולהערכתו רוסיה סבלה מבעיות במערך הנשק המדויק שלה. עם זאת, הקרמלין עדיין מחזיק במרבית הטילים הבליסטיים שלו.

16:22: אולכסיי רזניקוב, שר ההגנה האוקראיני, טען היום בביקור בבריטניה ש"רוסיה מבצעת טרור מדינתי - בגלל זה חייבים לעצור את הקרמלין, כי זה ימשיך".

16:08: אחרי שנשיא ארה"ב ג'ו ביידן כינה את פוטין "פושע מלחמה", שגריר ארה"ב במוסקבה זומן היום לשיחה על ידי משרד החוץ של רוסיה. בשיחה, טענו הרוסים שהאמירה של ביידן "בלתי מקובלת ובלתי נסלחת", ושהיחסים בין המדינות נמצאים על סף ניתוק.

15:50: לפחות 925 אזרחים נהרגו ו-1,496 נפצעו באוקראינה מאז תחילת המלחמה, כך על פי נתוני נציבות האו"ם לזכויות אדם. עם זאת, ההערכה היא שמספר הנפגעים גדול בהרבה מכיוון שהאו"ם מתקשה לאסוף נתונים מאזורים שנפגעו קשה בקרבות.

15:17: כל הנמלים בים השחור ובים אזוב סגורים זמנית לכניסה וליציאה של ספינות, כך הודיע משרד התשתיות האוקראיני.

15:00: משרד החוץ בודק דיווח לפיו אזרחית ישראלית ושני הוריה נעצרו באוקראינה על ידי כוחות רוסיים בעיר מליטופול. האזרחית הישראלית, טטיאנה קומוק, מתגוררת בתל אביב ובעלת סלון כלות. היא נסעה לעיר הולדתה מליטופול כדי להקים סניף מקומי לעסק. חברתה של טטיאנה, טלי ברודצקי, חשפה בפוסט בפייסבוק את המעצר, וסיפרה ל-N12 כי "היא ידעה שזה יבוא, אמרו לה שהיא על הכוונת".

14:40: תיעודים מחרסון: כוחות רוסים יורים לעבר אזרחים שיצאו להפגין מולם. על פי אחד מהסרטונים, אישה מבוגרת נפצעה ברגלה.

❗️In Kherson, the Russian military started throwing stun grenades at participants of a pro-Ukrainian rally and opened fire, the local newspaper Most reported. Some grenades exploded right under protesters' feet, wounding several people. #StopRussia pic.twitter.com/22q7p7ZxpU — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 21, 2022

Footage of the dispersal of civilians in the center of #Kherson. Explosions and gunfire are heard – Suspilnehttps://t.co/8biw8VM6B3 pic.twitter.com/YfQm0Vv1Wm — Hybrid Warfare Analytical Group/UCMC (@hwag_ucmc) March 21, 2022

14:15: מועצת העיר מריופול שנמצאת תחת מצור כבר יותר משבועיים מאשימה את פוטין בגירוש בכוח של אוקראינים למחנות עבודה בעיירות מרוחקות בסיביר, זאת לאחר שהחרים את הטלפונים והמסמכים שלהם. במועצת העיר טוענים כי עד כה נלקחו "כמה אלפי" אנשים שנשלחו לערים מרוחקות ברוסיה שבהן הם יחויבו לשהות במשך מספר שנים ולעבוד בחינם.

על פי דיווחים, סוכנויות הידיעות הרוסיות פרסמו כי בימים האחרונים הגיעו לרוסיה אוטובוסים עמוסים במאות פליטים שהגיעו ממריופול. במוסקבה פרסמו אודות רכבת עם יותר מ-280 אוקראינים ש"חולצו" ממריופול, והציגו תיעודים של אותם אוקראינים מודים לכוחות הרוסים.

ראש עיריית מריופול, ואדים בוי'צנקו, השווה את הגירוש הכפוי, לכאורה, להובלת אסירים על ידי הנאצים במהלך מלחמת העולם השנייה. "מה שהכובשים עושים היום הוא דבר שמוכר לדור המבוגר שראה את האירועים הנוראים של מלחמת העולם השנייה", ציין ראש העירייה. "קשה לדמיין שבמאה ה-21 אנשים יכולים להילקח בכוח למדינה אחרת".

חופרים קבר במריופול | צילום: רויטרס

בדלנים פרו-רוסיים בודקים רכבים במריופול | צילום: רויטרס

13:35: נשיא אוקראינה זלנסקי קרא למנהיגי אירופה להפסיק את כל המסחר עם אוקראינה, זאת לאחר האזהרה הרוסית שסנקציות נוספות "ייפגעו בכולם". "בבקשה אל תממנו אמצעי הלחימה של רוסיה", אמר זלנסקי בסרטון שפרסם. "אל תעבירו כסף לכובשים, תסגרו את כל הנמלים שלכם בפניהם, אל תייצאו להם מוצרים ותסרבו לקבל מהם משאבי אנרגיה. תלחצו על רוסיה לעזוב את אוקראינה".

12:34: ראש ממשלת צ'כיה פטר פיאלה: "פוטין מבצע פשעי מלחמה באוקראינה, הדרך היחידה לעצור אותו היא עוד סנקציות".

11:56: ראש עיריית קייב הכריז על עוצר של 35 שעות בעיר, החל מהערב בשעה 20:00 ועד ליום רביעי בשעה 7:00 בבוקר.

11:54: מנהיג הבדלנים הפרו-רוסיים בדונייצק: "זה ייקח לא יותר משבוע עד שנכבוש את מריופול".

11:50: ראש ממשלת הולנד מארק רוטה: "האיחוד האירופי עדיין תלוי בנפט ובגז הרוסי, אי אפשר לעצור אותו מחר".

11:08: הקרמלין טוען כי המשא ומתן עם אוקראינה לא נמצא בשלב מתקדם "כפי שהיה צריך להיות". לדברי דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב, "אין עדיין בסיס לפגישה אפשרית בין פוטין לזלנסקי - קודם צריך שתהיה התקדמות משמעותית בשיחות". בהמשך הוסיף: "מדינות שיש להן השפעה על קייב צריכות לנצל את השפעתן כדי שאוקראינה תהיה יעילה יותר בשיחות השלום".

הקרמלין דחה גם את הטענות שרוסיה לא מאפשרת לאזרחים אוקראינים להתפנות דרך המסדרונות ההומניטריים ואמר כי מדובר ב"שקרים". "לאומנים אוקראינים מונעים מאזרחים להתפנות, הלחץ צריך להיות מופנה לעבר קייב", טען דובר הקרמלין פסקוב.

על האפשרות שיוטלו על רוסיה סנקציות בתחום האנרגיה והנפט הזהיר דובר הקרמלין כי אירופה וארצות הברית "ייפגעו קשה" כתוצאה מהמהלך.

צילום: רויטרס

מלחמת רוסיה אוקראינה: הפצצה בקייב, ארכיון | צילום: רויטרס

10:56: שרי החוץ של האיחוד האירופי ידונו על הטלת סנקציות נוספות על רוסיה, כולל סנקציות בתחום האנרגיה והנפט, כך אמר שר החוץ של האיחוד האירופי ג'וזף בורל.

10:51: סגנית ראש ממשלת אוקראינה, אירינה ורשצ'וק, אמרה כי אוקראינה "כמובן" דחתה את הצעת רוסיה - לפתוח מסדרונות הומניטריים תוך כניעה של מריופול, ואמרה שהמצב בעיר הנצורה "קשה מאוד".

10:45: ראש ממשלת פולין מטאוש מורבייצקי: "קורא לנשיא שווייץ להקפיא חשבונות בנק של אוליגרכים רוסיים בבנקים בשווייץ".

10:25: בערוץ הטלויזיה האוקראיני DOM TV מדווחים כי הרוסים גנבו 5 ספינות מנמל בעיר ברדיאנסק שבדרום-מזרח המדינה. על פי הדיווח, על הספינות היו כמה עשרות אלפי טונות של תבואה.

10:19: רוסיה טוענת שפגעה בבסיס אימונים צבאי במחוז רובנו שבצפון-מערב אוקראינה. "פגענו באמצעות טילים מדוייקים במרכז אימונים של שכירי חרב זרים ולאומנים אוקראינים", נמסר מטעם משרד ההגנה הרוסי. מוקדם יותר דיווח ראש המינהל הצבאי האוקראיני ברובנו כי הרוסים ביצעו שתי תקיפות טילים על מגרש אימונים במחוז.

09:55: לפחות 8 הרוגים בקייב כתוצאה מההפצצה של מרכז מסחרי במהלך הלילה על ידי הרוסים. באוקראינה פרסמו סרטון שמציג את ההרס הרב במקום:

Aftermath of the attack in Kyiv. pic.twitter.com/cJTjZp0BqC — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) March 21, 2022

חיילים אוקראינים בהלווייה של חייל שנהרג סמוך לקייב | צילום: רויטרס

09:36: אוקראינה טוענת שהושגה הסכמה עם הרוסים ל-8 מסרונות הומניטריים לאנשים שרוצים לעזוב את המדינה, למעט מהעיר מריופול שנמצאת תחת מצור.

09:12: רה"מ בנט בטקס יציאת משלחת הסיוע הישראלית להקמת בית חולים שדה באוקראינה: "ישראל מושיטה את ידה לסיוע במשבר באוקראינה מזה כמה שבועות, ממש מהרגע הראשון - באפיקים שונים ומגוונים. אנחנו מנהלים את המשבר המצער הזה בצורה רגישה, נדיבה ואחראית, תוך איזון בין השיקולים השונים - והם מורכבים".

בנט הדגיש: "אני רוצה לומר בצורה הכי ברורה - עם ישראל והציבור הישראלי יכולים להיות גאים בתרומה ובסיוע של מדינת ישראל לאזרחי אוקראינה. תהיו גאים בכל הפעולות שמדינת ישראל עושה. משלוחי תרופות, הקמת בית חולים שדה, פעולות גם במימדים אחרים, אין הרבה מדינות שפועלות בהיקפים כאלה".

08:05: "רוסיה לא באמת פתוחה לאפשרות של משא ומתן ופתרון דיפלומטי במלחמה", כך אמרה הלילה ל-CNN שגרירת ארה"ב באו"ם לינדה תומאס גרינפילד.

08:01: המודיעין הבריטי מעדכן על קרבות כבדים אשר מתנהלים מצפון לקייב. על פי הדיווח, התקדמות הכוחות הרוסים מצפון-מזרח לבירה נעצרה וכך גם מכיוון צפון מערב (שדה התעופה הוסטומל), שם הם נתקלו בהתנגדות אוקראינית קשוחה. עיקר הכוחות הרוסיים שבדרכם לקייב נמצאים במרחק של יותר מ-25 ק"מ מהבירה. "למרות המשך היעדר ההתקדמות, קייב נותרה המטרה הצבאית העיקרית של רוסיה והם צפויים לפעול לכתרה ביתר מאמץ בשבועות הקרובים".

המרכז המסחרי לפני ואחרי שהופצץ | צילום: לפי סעיף 27 א'

זלנסקי: "חיילנו עוזרים לכוחות הרוסים להגיע למשפט אצל אלוהים" | צילום: AP

07:05: העיתון "וול סטריט ג'ורנל" מצטט בכיר אמריקני המעריך כי לאחר שרוסיה כשלה להשיג ניצחון מהיר באוקראינה, היא נערכת להשגת תוכנית ב'. "כעת פוטין כבר לא רוצה לכבוש את קייב, אלא רק להכריח את האוקראינים להיכנע בחלקים המזרחי והדרומי של המדינה", אמר.

בוושינגטון מעריכים בימים האחרונים שפוטין מבקש כעת להשיג הישגים לאורך חוף הים השחור - לקראת שיחות המשא ומתן. "לא ברור כעת אם בידי הרוסים מספיק כוח לצור על קייב ולכבוש אותה", אומר אותו גורם בכיר. "בשנת 2014 הרוסים השתלטו על חצי האי קרים ודונבאס. עכשיו רוסיה מנסה ליצור מעין 'גשר יבשתי' בין מערב רוסיה לבין חצי האי קרים, וכן להרחיב את השליטה באזור דונבאס".

06:49: גם הבוקר נשמעות אזעקות בערים רבות ברחבי אוקראינה, כולל הבירה קייב.

05:44: בעיר סומי מדווחים שמכל אמוניה גדול נפגע כתוצאה מתקיפה רוסית ומסכן את כל מי שנמצא ברדיוס של 5-2.5 ק"מ.

04:28: לפחות ארבעה אנשים נהרגו בקייב כתוצאה מהפגזות רוסיות, כך לפי הרשויות האוקראיניות. לפי דיווחים, עשרות כבאים פועלים כדי לכבות שרפה שפרצה במרכז מסחרי כתוצאה מההפגזות.

Video of the Russian strike on the shopping mall in Kyiv tonight. https://t.co/XvlgkNiX51 pic.twitter.com/oq36qulYF6 — Rob Lee (@RALee85) March 21, 2022

04:12: נשיא ארה"ב ביידן ישוחח ביום שני עם מנהיגי צרפת, גרמניה, איטליה ובריטניה. לאחר מכן יטוס הנשיא לוורשה לדון בפלישה הרוסית לאוקראינה עם נשיא פולין דודה.

02:13: לאחר המסרים התקיפים שהעביר בנאומו בכנסת, זלנסקי התייחס למאמצי התיווך של ראש הממשלה בנט: "אנחנו מבינים שלישראל יש אינטרסים משלה. ראש הממשלה בנט מנסה למצוא דרך לנהל את המשא ומתן, ואנחנו מעריכים את מאמציו. במוקדם או במאוחר נתחיל בשיחות עם רוסיה, אולי בירושלים. זה המקום הנכון למצוא את השלום, אם הוא אפשרי".

01:48: סגנית ראש ממשלת אוקראינה בתגובה על האולטימטום הרוסי: "לא ניכנע ונניח את נשקנו. הודענו לרוסים על החלטתנו".

01:26: אדם נהרג בפיצוץ בבירת אוקראינה קייב כתוצאה מתקיפה רוסית, כך מסר ראש עיריית קייב. לפי האתר הבלארוסי "נקסטה", אש פרצה במרכז מסחרי בקייב בעקבות התקיפה.

אדם נהרג בקייב בעקבות תקיפה רוסית | צילום: רויטרס

01:10: משרד הביטחון הרוסי הציב אולטימטום לאוקראינה: היכנעו ומסרו את השליטה במריופול ונאפשר לכל מי שהניח את נשקו להימלט מהעיר דרך מסדרונות הומניטריים. הרוסים דורשים תשובה בכתב עד השעה 5 בבוקר. הרוסים הפגיזו את העיר פעמים רבות בימים האחרונים ומתפתח בה מצב הומניטרי עגום.

00:51: דובר משרד החוץ האוקראיני אולג ניקולנקו צייץ בטוויטר: "בהתחלה הם באו להשמיד את הערים, להפציץ בתי חולים, בתי ספר, קולנועים, מקלטים, ולהרוג אזרחים וילדים. הם העבירו בכפייה את האוכלוסייה המוחלשת והמותשת. פרק ממלחמת העולם השנייה? לא – אלו הפעולות של הצבא הרוסי במריופול".

00:35: לפי דוח של המודיעין הבריטי, חיל הים הרוסי עדיין מטיל מצור ימי על החופים האוקראיניים ומשגר טילים אל עבר מטרות ברחבי אוקראינה. סביר שהמצור הימי יחריף את המשבר ההומניטרי באוקראינה בכך שימנע מהאזרחים אספקה חיונית. בנוסף, לפי הדוח, כוחות רוסיים מחצי האי קרים מתקשים להתקדם לכיוון אודסה.

00:24: דיווחים באוקראינה על אזעקות שנשמעו לפני זמן קצר בסומי, אוחטירקה, מירגורוד ולובני.

23:30: יותר מ-7,200 בני אדם חולצו אמש ממריופול באמצעות 4 מסדרונות הומניטריים, כך מסרה סגנית ראש ממשלת אוקראינה. מאז תחילת הפלישה, טוענים ברוסיה שמילטו יותר מ-330 אלף אנשים, כולל כ-70 אלף ילדים. לפי האו"ם, יותר ממיליון אזרחים אוקראינים נמלטו למדינות שכנות במהלך השבוע הראשון של הפלישה.