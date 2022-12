סין ידעה על התוכנית הרוסית לפלוש לאוקראינה וביקשה מהקרמלין לדחות את התקיפה עד לאחרי אולימפיאדת החורף – כך פורסם אמש (רביעי) בניו יורק טיימס בהתבסס על מקורות בכירים בבית הלבן ובאירופה ששוחחו עם העיתון האמריקני.

על פי הפרטים שפורסמו בניו יורק טיימס, מהדוח עולה שלבכירים בבייג'ינג הייתה "מידה כלשהי" של ידע על הכוונות של רוסיה. בניו יורק טיימס דיווחו שגורמי מודיעין שונים פירשו בצורה אחרת את חילופי הדברים בין סין לרוסיה, וגורם ששוחח עם העיתון טען שהחומר המודיעיני לא הצביע בהכרח על שיחות ישירות שהתקיימו בנושא בין ראשי המדינות פוטין וג'ינפינג.

למרות שלא ברור אם היה הבקשה נידונה ישירות בין המנהיגים, בעיתון הזכירו שב-4 בפברואר נפגשו נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ומקבילו הסיני שי ג'ינפינג, ולאחר מכן פרסמו הרשויות בשתי המדינות הצהרה ארוכה משותפת שלפיה לשותפות ביניהן "אין גבולות", גינו את התרחבות נאט"ו והצהירו שיכוננו סדר עולמי חדש עם "דמוקרטיה אמיתית".

ב-21 בפברואר, יממה לאחר שנערך טקס הסיום של אולימפיאדת החורף, הודיע פוטין כי הוא מכיר בעצמאותם של מחוזות הבדלנים דונייצק ולוהנסק שבמזרח אוקראינה והורה על הכנסת כוחות צבאיים לתוכם. ימים בודדים לאחר מכן, ב-24 בפברואר, כבר פלשה רוסיה לאוקראינה והחלה המלחמה. הגורמים האמריקנים והאירופים ששוחחו עם הניו יורק טיימס אמרו לאנשי העיתון שהם מתקשים להאמין שמדובר בצירוף מקרים בלבד.

ליו פנגיו, דובר שגרירות סין בוושינגטון, אמר בתגובה על התחקיר כי "הטענות הללו הן ספקולציות חסרות כל בסיס שנועדו להסיט את האשמה לעבר סין ולהכתים את שמה". מאז שהתחילה הפלישה בסין נמנעים מלגנות את רוסיה או להצטרף לסנקציות על מוסקווה, למרות לחצים מצד מדינות המערב.

