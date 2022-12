היום השמיני למלחמה באוקראינה: לאחר שאתמול נכבשה העיר חרסון - כוחות הצבא הרוסיים ממשיכים להתקדם לעבר יעדים נוספים באוקראינה. ערים רבות, בהן מריופול, קייב, חרקוב וצ'רנייב נמצאות גם היום (חמישי) תחת הפצצות רוסיות כבדות. הנשיא פוטין הודיע לנשיא צרפת כי הלחימה הרוסית תימשך ככל שיידרש. נשיא אוקראינה זלנסקי מתח ביקורת על ראש הממשלה בנט, ונש יא ארה"ב ביידן הודיע שיטיל סנקציות על מקורבים נוספים לפוטין.

בזירה הדיפלומטית, שר החוץ הרוסי לברוב הצהיר כי הרוסים "רוצים פירוז של אוקראינה, מוכנים לדון בדרישות זלנסקי". עוד אמר לברוב: "מאמין שכמה מנהיגים זרים מתכוננים למלחמה נגד רוסיה". הסתיים הסבב השני בשיחות המשא ומתן בין רוסיה ואוקראינה בבלארוס - גם היום, ללא תוצאות של ממש. ברוסיה דיווחו שמאות מפגינים נגד המלחמה נעצרו בסנט פטרסבורג.

במקביל, מכת הסנקציות ממשיכה לפגוע ברוסיה: סבב מרוצי הפורמולה 1 הודיעה על השהיית כל המרוצים ברוסיה, ואיקאה, חברת הריהוט המפורסמת - הודיעה על סגירה זמנית של כל חנויותיה ברוסיה ובבלארוס. קנדה ומדינות נוספות מחריפות את הסנקציות נגד משטר פוטין.

21:36: לאחר ביקורו בישראל, הקנצלר הגרמני שולץ קורא להפסקת אש ומזהיר: "עלינו למנוע סכסוך ישיר בין נאט"ו לרוסיה".

21:34: גארי קספרוב, אלוף העולם בשחמט לשעבר, קורא למעצמות לאמץ אסטרטגיה צבאית וכלכלית קשה יותר נגד פוטין: "תחזירו את רוסיה לתקופת האבן".

21:10: נשיא ארה"ב ביידן הודיע שיטיל סנקציות על עשרות ממקורביו של פוטין, ביניהם דוברו האישי, ומאשים את רוסיה: "יורה ללא הבחנה".

20:57: הבית הלבן: "בידינו צעדים נרחבים להשפיע על האנשים הנמצאים במעגל הקרוב לפוטין".

20:55: הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית קוראת להפסקה מיידית של הקרבות באזור תחנת הכוח הגרעינית בזפוריז'זיה שבאוקראינה.

20:40: רשת NBC מדווחת כי צבאות ארה"ב ורוסיה הקימו בימים האחרונים קו תקשורת ישיר - במטרה להימנע מצעדים קיצוניים בלחימה באוקראינה ולמנוע הסלמה ישירה בין שני הצבאות.

20:32: דיווחים בבלארוס: סבב השיחות השלישי במשא ומתן בין רוסיה ואוקראינה ייערך בתחילת השבוע הבא.

20:22: במשרד הפנים האוקראיני מאשרים את הדיווחים על הפגזות בעיירה אנרגודאר, ומציינים כי הן מתרחשות בקרבת תחנת הכוח הגרעינית זפורז'יה - הגדולה ביותר באירופה.

20:19: שירות הביטחון האוקראיני מסר שמספר ההרוגים במתקפה הרוסית בצ'רנייב עלה ל-33.

19:49: הפצצות כבדות על העיר אנרגודאר בשעות האחרונות. ראש העירייה לתושבים: "כבו את האורות הלילה, אל תפתחו את הדלת לאיש".

19:32: סבב השיחות השני בין אוקראינה ורוסיה הסתיים ללא תוצאות של ממש, כך מסר הנציג האוקראיני לסוכנות הידיעות רויטרס. הצדדים סיכמו לקיים בימים הקרובים את סבב השיחות השלישי, ו"גובשה הבנה לגבי יצירת מסדרונות הומניטריים לפינוי אזרחים".

19:15: סוכנות הידיעות AP מאשרת מפי גורמים בקרמלין את דבר מותו של קצין בכיר בצבא רוסיה. על פי הדיווח, מייג'ור ג'נרל (מקביל לדרגת אלוף) אנדריי שוחובצקי, מפקד הדיביזיה המוטסת השביעית, נהרג בשדה הקרב בתחילת השבוע.

19:05: זלנסקי: "נשיא טורקיה ארדואן מסייע לנו בדרכים רבות".

19:01: פוטין: "המבצע המיוחד באוקראינה מתנהל על פי התוכנית".

19:00: פוטין: "כל משפחות החיילים שנפלו בקרב יקבלו את הקצבה ההולמת ויוענקו תשלומים נוספים לאנשי הצבא המשתתפים במבצע. כל המשתתפים יקבלו תגמולים נוספים גם על פציעות, חייל שלא יוכל להמשיך להילחם יקבל 2.9 מיליון רובל. נזכור את הנופלים, נסייע למשפחותיהם ולהשכלת ילדיהם. בתום דבריו נערכה דקת דומייה במועצה לביטחון לאומי של רוסיה".

18:55: פוטין בהצהרה מיוחדת: "חיילים רוסים נלחמים באומץ, כמו גיבורים, ומקריבים את חייהם". הוא סיפר על הצלחות והישגים של הצבא הרוסי ש"נלחם בנאצים". הוא אמר כי רוסים ואוקראינים הם "עם אחד".

18:54: גורמי מודיעין אמריקנים: "לרוסיה אין עדיין שליטה מלאה בעיר חרסון".

18:40: גופתו של רומן ברודסקי, הישראלי שנהרג באוקראינה, תגיע מחר לישראל לאחר שתועבר בגבול אוקראינה-רומניה.

18:22: שר הפנים הצרפתי אישר כי האיחוד האירופי הגיע להסכמות על צעדים להגנה על הפליטים מאוקראינה.

18:20: עלה ל-26 מספר ההרוגים בהפצצה הרוסית על בתי הספר בעיר צ'רנייב.

18:18: התאחדות הכדורגל הרוסית הודיעה שתערער לפיפ"א ואופ"א על החלטתן להדיח את הנבחרת הרוסית ממשחקי מוקדמות מונדיאל 2022 שייערך בקטר.

18:15: אחרי אוקראינה - נשיאת מולדובה מאיה סאנדו הודיעה כי תגיש בימים הקרובים בקשת הצטרפות רשמית לאיחוד האירופי.

18:07: ראש מערך הביון הרוסי: מבחינתנו זו כבר לא מלחמה קרה עם המערב, אלא מלחמה חמה. לרוסיה יש כעת הזדמנות אמיתית "לגמור את המלחמה שהתחוללה במרחב הפוסט-סובייטי ב-30 השנים האחרונות".

18:03: דובר צבא רוסיה: אף אחד משכירי החרב שהמערב שולח לאוקראינה לא ייהנה ממעמד של לוחם הנגזר מהמשפט הבין-לאומי ולא יזכה לזכויות של שבויי מלחמה. "המקרה הטוב הם יישפטו כפושעים. אנו קוראים לכל האזרחים הזרים שמתכננים ללכת ולהילחם למען המשטר הנאציונליסטי-אוקראיני לחשוב תריסר פעמים לפני שהם יוצאים לדרך.

17:57: כוחות הצבא הרוסי נערכים לכבוש את תחנת הכוח הגרעינית בזפוריז'יה שבדרום-מזרח אוקראינה.

17:56: גורמים בארצות הברית טוענים שמריופול עדיין תחת שליטה אוקראינית, אך שנראה שכוחות רוסיים מנסים לבודד את העיר.

17:55: חברת הנפט הרוסית "Lukoil", מענקיות האנרגיה במדינה, קוראת "לסיים את העימות הצבאי באוקראינה בהקדם האפשרי".

17:53: בארה"ב מעריכים: 90% מהכוח הצבאי שריכז פוטין בגבול אוקראינה ערב המלחמה - כבר הוטל למערכה.

17:50: משרד ההגנה הבריטי טוען כי היום נרשמה ההתקדמות הקטנה ביותר של שיירת הכוחות הרוסית בדרך לקייב, הנמצאת כעת 30 ק"מ מהבירה. בלונדון מסבירים כי "התנגדות אוקראינית, בעיות מכניות וגודש תנועה" הן הסיבות להתקדמות האיטית מאוד של הכוחות.

17:48: ממשל ביידן צפוי להטיל סנקציות אישיות על כמה אוליגרכים רוסיים ובני משפחותיהם עוד היום. בין היתר ייאסר על האוליגרכים וקרוביהם לבקר בארה"ב.

17:41: יותר מ-660 אלף פליטים מאוקראינה חצו את הגבול לפולין בימים האחרונים, כך לפי משמר הגבול הפולני.

17:36: במשרד הפנים האוקראיני טוענים שהכוחות הרוסיים נערכים להשתלטות על תחנות הכוח הגרעינית בזפוריז'יה שבדרום-מזרח אוקראינה.

17:30: זלנסקי: "ראיתי תמונה של אנשים עם דגל אוקראינה ליד הכותל המערבי, זה הרשים אותי. שוחחתי עם הנהגת ישראל ואגיד בכנות, אני חייב להגיד זאת - יש לנו יחסים טובים, באמת, אבל הכול נבחן בזמנים כאלה מתוחים. דיברתי עם ראש ממשלת ישראל ואני לא מרגיש שהוא לובש את דגל אוקראינה".

17:26: שר החוץ של אוקראינה דמיטרו קולבה: "בכל פעם שהרוסים השקרנים אומרים שהם לא מטילים פצצות על ערים אוקראיניות - הראו להם את התמונה הזאת בבודיאנקה. הם הפציצו את העיירה במשך יומיים! עצרו את רוסיה הברברית עכשיו, סגרו את השמיים באוקראינה, פעלו עכשיו"

Each time when Russian liars say they don’t drop bombs on Ukrainian cities, show this photo of a residential apartment building in Borodyanka, Kyiv region. Russians bombed the town for two days, killing many civilians. Stop barbaric Russia now. Close Ukrainian sky. Act now! pic.twitter.com/prn764V6hR