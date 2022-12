היום ה-11 למלחמה באוקראינה: הפסקת האש שהוכרזה היום (ראשון) בעיר מריופול הנצורה שבדרום אוקראינה הופרה כעבור כשעה מהכרזתה. לאחר הפרת הפסקת האש, שנועדה לשמש ל"מסדרון הומניטרי" לפינוי מהעיר, האשימו רוסיה ואוקראינה זו את זו באחריות לכך. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר לנשיא טורקיה ששוחח עמו בטלפון כי הפסקת אש תיתכן רק אם הממשל באוקראינה ייכנע.

רה"מ בנט ממשיך במאמציו לתווך בין רוסיה ואוקראינה ושוחח הערב בטלפון עם הנשיא פוטין, זאת בהמשך לפגישה שערכו אתמול בקרמלין. זמן קצר לאחר מכן בנט שוחח גם עם קנצלר קרמניה אולף שולץ, שאיתו נפגש אתמול לאחר השיחה עם פוטין במוסקבה, וכן שוחח שוב בטלפון עם נשיא צרפת עמנואל מקרון.

בנט התייחס הבוקר בישיבת הממשלה לפגישותיו עם נשיא רוסיה וקנצלר גרמניה אמש, ואמר כי ישראל תמשיך לסייע במאמצי התיווך בין המדינות. "גם אם הסיכוי לא גדול, ברגע שיש אפילו פתח קטן ויש לנו את הגישה והיכולת - אני רואה זאת כחובתנו המוסרית", אמר בנט בפתח הישיבה.

"הפגזה צינית ואכזרית". ההפגזה על שדה התעופה בעיר ויניציה

אוקראינים מצטופפים מתחת לגשר הרוס כשהם מנסים לברוח | צילום: ap

הנציב העליון של האו"ם לפליטים, פיליפו גרנדי, חשף כי יותר מ -1.5 מיליון פליטים מאוקראינה חצו את הגבול למדינות השכנות ב-10 הימים האחרונים. "זהו המשבר הגדול ביותר של פליטים באירופה מאז מלחמת העולם השנייה, והוא גדל במהירות", אמר גרנדי.

המלחמה באירופה - דקה אחר דקה

21:10: נשיא רוסיה פוטין חזר על דרישותיו מאוקראינה בשיחת טלפון נוספת שערך הבוקר עם נשיא צרפת מקרון, והדגיש כי הוא מתכוון להשיג את מטרותיו במשא מתן או במלחמה", כך מסר דובר ארמון האליזה. לדברי הדובר השיחה בין הנשיאים ארכה כשעה ו-45 דקות, ובמהלכה מקרון דרש להפסיק את המבצע הצבאי והדגיש את הצורך בלכבד את הזכויות ההומניטריות הבין-לאומיות.

20:52: טיקטוק הודיעה שתחסום את אפשרות העלאת סרטונים ושידורים חיים מרוסיה, זאת בעקבות הצעת החוק נגד הפצת "מידע כוזב" שהפרלמנט הרוסי אישר.

20:45: חברת אמריקן אקספרס מצטרפת לוויזה ומאסטרקארד והודיעה שהיא משעה את כל הפעילות שלה ברוסיה ובבלארוס.

20:10: לאחר שיחת הטלפון עם פוטין - רה"מ בנט שוחח פעם נוספת עם קנצלר גרמניה אולף שולץ ונשיא צרפת עמנואל מקרון.

20:00: "אוקראינה לא תהיה מוכנה להתפשר על שלמותה הטריטוריאלית בשיחות עם רוסיה, אבל פתוחה לדון 'בתרחישים ללא נאט"ו", כך אמר אחד מחברי צוות המו"מ האוקראיני, דיוויד ארחמיה, בריאיון לרשת פוקס ניוז. לדבריו, "התגובות שאנו מקבלים ממדינות נאט"ו היא שהן לא מוכנות אפיל לדון בקבלתנו לברית, לא ב-5 או 10 שנים הקרובות".

19:22: הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית מסרה שהצוות בתחנת הכוח הגרעינית זפוריז'יה ממשיך להפעיל אותה, אך הוא נמצא כעת תחת פיקודם של הכוחות הרוסיים שכבשו את המקום בשבוע שעבר. "אני מודאג מאוד", אמר ראש סבא"א רפאל גרוסי והוסיף כי הכוחות הרוסיים ניתקו כמה רשתות אינטרנט וסלולר – דבר שהקשה על התקשורת עם תחנת הכוח.

עמדת בידוק של הצבא האוקראיני בקייב | צילום: רויטרס

19:20: שר החוץ יאיר לפיד הודיע שיצא מחר לפגישת בזק מדינית עם שר החוץ האמריקני אנתוני בלינקן. הפגישה תתקיים בשעות אחר הצוהריים בריגה שבלטביה.

19:15: הקרמלין הודיע כי הנשיא פוטין ורה"מ בנט שוחחו בטלפון על "המבצע הצבאי המיוחד" באוקראינה, זאת לאחר "המגעים האחרונים של בנט עם מנהיגי כמה מדינות".

18:20: משרד ההגנה הרוסי מעדכן כי ביממה האחרונה האוקראינים איבדו 11 מטוסי קרב ו-2 מסוקים. בתדרוך לתקשורת טוען דובר המשרד כי בתחילת "המבצע המיוחד" האוקראינים השמידו נשק ביולוגי שהם פיתחו, בין השאר פתוגנים של מחלות דבר וכולרה.

18:10: ראש ממשלת בריטניה ג'ונסון אמר לנשיא אוקראינה זלנסקי כי הוא יפעל מול מדינות מהעולם כדי להשיג עוד ציוד צבאי והגנתי לאוקראינה על מנת לסייע לה במלחמה. "שני המנהיגים דנו על הצרכים הדחופים של הכוחות הלוחמים של אוקראינה, וראש הממשלה התחייב לעבוד עם שותפיו כדי לספק ציוד הגנתי נוסף", נמסר מטעם משרדו של ג'ונסון.

בדלנים פרו-רוסיים על משאית בחבל דונייצק | צילום: רויטרס

18:06: ראש ממשלת אוקראינה דניס שמיהל אמר כי הוא חתם על בקשה רשמית לממשלות זרות, ביניהן ארצות הברית, להפסיק את חברותן של רוסיה ובלארוס בקרן המטבע הבין-לאומית ובבנק העולמי.

17:55: סוכנות הידיעות הרוסית RIA מדווחת כי חבר במשלחת האוקראינית לשיחות עם רוסיה אמר כי יש להם מידע לא מאומת שלפיו נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ ומספר חברי קונגרס מתכננים להגיע לאוקראינה.

17:39: משרד ההגנה הרוסי הזהיר ששימוש של חיל האוויר האוקראיני בשדות תעופה של מדינות אחרות עשוי להיחשב כהשתתפות של מדינות אלה בסכסוך, כך דיווח סוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס.

17:32: דיווח באוקראינה: כוחות רוסיים פתחו באש לעבר מפגינים בעיר נובה קחובקה שבדרום אוקראינה ופצעו חמישה מהם. על פי הדיווח, במחאה השתתפו כ-2,000 מפגינים.

17:30: למרות שוויזה ומאסטרכארד הודיעו שהן עוזבת את רוסיה - האזרחים עדיין יוכלו להשתמש בכרטיסי האשראי שלהם עד שתוקפם יפוג, כך הודיעה חברת הסליקה הרוסית "מיר" שבבעלות רוסיה.

מחאה ברוסיה נגד המלחמה | צילום: Getty Images

17:10: נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, אמרה כי צריך לפתוח בחקירה אם רוסיה מבצעת פשעי מלחמה באוקראינה. "אני חושבת שצריכה להיערך חקירה חזקה וברורה בשאלה הזו", אמרה בריאיון לרשת CNN.

17:00: דיווח ברוסיה: פוטין חתם על חוק שמתיר לעקל כספים מחשבונות בנק של פקידים במדינה, אם ההפקדות לחשבונות היו גבוהות בצורה ניכרת מההכנסה המוצהרת של בעלי החשבון ב-3 השנים הקודמות והוכחו כלא חוקיות.

16:52: לפחות 364 אזרחים נהרגו באוקראינה בלחימה, ועוד 759 נפצעו - כך על פי נתוני המעקב של האו"ם.

16:30: שר החוץ האמריקני אנתוני בלינקן אמר כי ארה"ב קיבלה "דיווחים אמינים מאוד" על התקפות רוסיות מכוונות נגד אזרחים באוקראינה. לדבריו, וושינגטון מתעדת את הדיווחים הללו כדי לוודא שארגונים רלוונטיים יוכלו לחקור אם בוצעו פשעי מלחמה.

16:25: משרד הפנים הרוסי מסר שכ-1,700 בני אדם נעצרו בהפגנות במוסקבה וכ-750 נוספים נעצרו בסנט פטרסבורג, כך לפי סוכנות הידיעות הרוסית RIA. בסוכנות הידיעות טאס"ס ציינו שכ-3,500 אנשים נעצרו בסך הכול בהפגנות ברחבי המדינה, כך לפי נתוני המשטרה.

מחאה ברוסיה נגד המלחמה | צילום: Getty Images

15:56: הפינוי המתוכנן ממריופול הופסק, בעוד הקרבות נמשכים בעיר הנצורה ומועצת העיר קבעה כי הפינוי אינו אפשרי עקב ההפגזה הרוסית. בהצהרת הצלב האדום נמסר כי "על רקע האירועים ההרסניים והסבל האנושי במריופול, נעצר היום ניסיון שני להתחיל בפינוי של כ-200 אלף אנשים אל מחוץ לעיר". עוד נמסר כי "הניסיונות הכושלים אתמול והיום מדגישים את היעדר הסיכום המפורט בין הצדדים לסכסוך".

15:43: דיווח: רוסיה יורה רקטות לעבר מכון לפיזיקה בחרקיב, המכיל חומר גרעיני וכור גרעיני. שירות הביטחון הלאומי של אוקראינה הבהיר כי פגיעה של טילי גראד במתקן הגרעיני עלולה להוביל ל"אסון אקולוגי בקנה מידה גדול". נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי חזר על הבקשה להכריז על אזור אסור לטיסה מעל אוקראינה, אבל נאט"ו לא פועלת בגלל שפעולה כזו עשויה למשוך את המערב למלחמה.

"העולם חזק מספיק כדי לסגור את השמיים שלנו", אמר זלנסקי. פוטין הזהיר אתמול כי מוסקבה תשקול הצהרת צד שלישי לסגירת המרחב האווירי של אוקראינה כפעולת איבה.

15:33: הטלוויזיה באוקראינה דיווחה שטילי השיוט שפגעו בויניציה שוגרו משטח טרנסיסטריה - "הרצועה האוטונומית הרוסית", שלמעשה נחשבת לחלק ממולדובה - ממערב לאוקראינה. אם זה נכון - זה יהיה אישור להנחה שהרוסים תכננו לפעול גם מ"שטח החסות שלהם" שם, ובהמשך אף יכולים בקלות לצאת מטרסניסטריה ולכתר את אודסה הסמוכה לגבול מולדובה.

"זה המעט שאנחנו יכולים לעשות". הורוביץ במתחם בית החולים שדה

15:24: דיווח: המשטרה הרוסית עצרה יותר מ-2,000 בני אדם שהשתתפו במהלך היום בהפגנות נגד המלחמה בערים ברחבי רוסיה - כך עפ"י ארגון המעקב אחר המחאה. סרטוני מדיה חברתית שהפיצו מבקרי הקרמלין הראו מאות אנשים צועדים במוסקבה בקריאות "לא למלחמה" ו"בושה".

14:44: אחרי ארדואן ובנט, גם מקרון דיבר עם פוטין. לפי הטלוויזיה הרוסית השניים נמצאים בקשר קבוע אך, לא הצליח לשכנע את מוסקבה לבטל את המבצע.

14:38: נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הזהיר כי "רקטות רוסיות הורסות לחלוטין את שדה התעופה האזורי של ויניצה". ויניציה היא עיר במערב אוקראינה וממוקמת כ-210 ק"מ דרום מערבית לבירה קייב. במסר בהול ששיגר זלנסקי בווידאו הוא הוסיף כי מדובר ב"הפגזה צינית ואכזרית נגד תשתית אזרחית. אני קורא לעולם - סיגרו את השמיים מעל אוקראינה עכשיו".

14:25: פינוי מריופול שוב נתקל בקשיים - ורוסיה ואוקראינה מאשימות זו את זו. בדלנים פרו-רוסים והמשמר הלאומי של אוקראינה האשימו זה את זה בכישלון הקמת המסדרון ההומניטרי מחוץ לעיר גם היום, זו הפעם השנייה ברציפות. תחנת הטלוויזיה Ukraine 24 הראתה לוחם של גדוד אזוב מהמשמר הלאומי שאמר שכוחות רוסים ופרו-רוסים שהקיפו את עיר הנמל המשיכו להפגיז את האזורים שהיו אמורים להיות בטוחים.

The Vinnytsia airport, southwest of Kyiv bombed today. pic.twitter.com/UraC7XGkD0 — OSINT Updates (@OsintUpdates) March 6, 2022

שדה התעופה האזרחי הגדול בעיר ויניציה הופגז - לדברי זלנסקי הוא הוצא מכלל פעולה

סוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס ציטטה פקיד בממשל הבדלני של דונייצק, שהאשים את הכוחות האוקראינים באי שמירה על הפסקת האש. לדבריו רק כ-300 בני אדם עזבו את העיר. שלטונות אוקראינה אמרו מוקדם יותר שהם מתכננים לפנות למעלה מ-200 אלף אנשים ממריופול.

14:14: שר הבריאות ניצן הורוביץ ביקר בבית החולים שדה בשיבא תל השומר, לקראת יציאת המשלחת הישראלית לאוקראינה. "זה המעט שאנחנו יכולים לסייע לעם האוקראיני מול פלישה רוסית אכזרית", אמר הורוביץ במהלך הביקור. "מה שקורה באוקראינה הוא אסון הומניטרי בהיקף עצום, ולצערנו נראה שלמשלחת הישראלית תהיה הרבה עבודה".

אב נושא את בנו התינוק שנהרג בהפגזה לבית החולים במריופול | צילום: AP

13:48: גורם ביטחוני אוקראיני טוען כי רוסיה מרכזת כוחות גדולים כדי להקיף את העיר דניפרו, וכי תשומת הלב העיקרית של הצבא הרוסי מכוונת לחזית הדרומית באוקראינה ולהשתלטות על חופי הים השחור. הלחימה וההפגזות הסלימו בערים מרכזיות בצפון המדינה בימים האחרונים, כולל בחרקוב, צ'רנייב וסומי. כוחות רוסים מנסים במקביל לכתר את עיר הבירה קייב.

13:32: האפיפיור פרנציסקוס דחה את הקביעה של רוסיה כי היא מבצעת "מבצע צבאי מיוחד" באוקראינה, ואמר כי המדינה מוכה במלחמה. "באוקראינה זורמים נהרות של דם ודמעות. זה לא רק מבצע צבאי, אלא מלחמה שמובילה למוות, הרס ואומללות", אמר האפיפיור בנאומו השבועי להמונים שהתאספו בכיכר פטרוס הקדוש.

המסדרון ההומניטרי נפתח מחדש? אש בין בנייני מגורים במריופול, לפני יומיים | צילום: רויטרס

13:12: ארצות הברית שוקלת לשלוח מטוסים לפולין, אם ורשה תחליט לשלוח מטוסי קרב לאוקראינה – כך אמר מזכיר המדינה האמריקני אנתוני בלינקן, לאחר שביקר בפולין. "אנחנו בוחנים עכשיו את שאלת המטוסים, משום שפולין עשויה לספק אותם לאוקראינה ועלינו לסייע בכך", אמר. "אני לא יכולה לדבר על זמנים, אבל אנחנו בוחנים את זה מאוד מקרוב". לאחר פולין, בלינקן מבקר גם במולדובה.

13:00: נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי פנה לאזרחי רוסיה בבקשה לסיוע בעצירת המלחמה. "זה עדיין לא מאוחר", אמר זלנסקי בנאום שהועבר בווידאו. "זה הזמן שבו נוכל להתגבר על הרוע, עוד לא מאוחר מדי. אל תפספסו את ההזדמנות", הוסיף. "אזרחי רוסיה, זה מאבק לא רק למען השלום באוקראינה, זה המאבק למען החופש שלנו", המשיך הנשיא בדבריו. "אם תשתקו עכשיו, בעתיד רק העוני שלכם ידבר בשמכם. אל תשתקו".

12:40: שר החוץ יאיר לפיד הנחה את אנשי משרד החוץ וסוכנות הסיוע הלאומית להמשיך בארבעה מאמצי סיוע עיקריים: הקמת בית חולים שדה באוקראינה, העברה שוטפת של סיוע הומניטרי לפי צרכי הרשויות האוקראיניות, העברת שישה גנרטורי ענק לבית החולים של לבוב והקמת מרכזי סיוע לפליטים (יהודים ולא יהודים) במעברי הגבול שבהם מוצבים אנשי משרד החוץ, בדגש על ציוד חורף.

בנט וקנצלר גרמניה שולץ, במהלך פגישתם הלילה | צילום: רויטרס

סמנכ"ל המחלקה הקונסולרית במשרד החוץ, אייל סיסו, חשף את נתוני יציאת אזרחי ישראל מאוקראינה: ב-3 השבועות האחרונים יצאו כ-10,200 אזרחים ישראלים מאוקראינה, מהם כ-5,700 מאז פרוץ הקרבות. על פי הערכות משרד החוץ, באוקראינה נשארו כ-2,000 אזרחים ישראלים.

12:35: הנציב העליון של האו"ם לפליטים, פיליפו גרנדי, חשף כי יותר מ -1.5 מיליון פליטים מאוקראינה חצו את הגבול למדינות השכנות ב-10 הימים האחרונים. "זהו המשבר הגדול ביותר של פליטים באירופה מאז מלחמת העולם השנייה, והוא גדל במהירות", אמר גרנדי.

12:27: נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר כי הכוחות הרוסיים מתכננים להפציץ את העיר אודסה שלחוף הים השחור. "רקטות נגד אודסה? זה יהיה פשע מלחמה", אמר בנאום ששודר בטלוויזיה במדינה.

חיילים אוקראינים נוסעים על טנק בפאתי קייב | צילום: ap

12:00: אלבניה תשנה את השם של הרחוב שבו נמצאות שגרירויות רוסיה ואוקראינה בבירתה טירנה ל"אוקראינה החופשית", כדי לגלות סולידריות עם אוקראינה מאז הפלישה של רוסיה לאוקראינה, אלבניה שהיא חברת נאט"ו, הצטרפה למדינות אירופיות נוספות בהנהגת הסנקציות ובאיסור על מטוסים רוסיים לחלוף במרחב האווירי שלה.

11:53: נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן שוחח בטלפון עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ודן עמו במלחמה באוקראינה - כך דיווחה סוכנות הידיעות הרוסית RIA. בהצהרת לשכת הנשיאות הטורקית נמסר כי ארדואן אמר לפוטין שטורקיה מוכנה לתרום לפתרון הסכסוך, והצהיר כי הפסקת אש תקל על החששות מהמצב ההומניטרי באוקראינה. "ארדואן חידש את קריאתו 'בואו נסלול יחד את הדרך לשלום''', נמסר מלשכתו. "הוא הדגיש את החשיבות של נקיטת צעדים דחופים להשגת הפסקת אש, פתיחת מסדרונות הומניטריים וחתימה על הסכם שלום".

מנגד, הקרמלין מסר כי פוטין הבהיר לארדואן כי רוסיה תפסיק את המבצע הצבאי שלה רק אם אוקראינה תפסיק להילחם ודרישותיה של מוסקבה ייענו. פוטין הוסיף כי המבצע מתנהל על פי התוכנית ועל פי לוח הזמנים, וכי הוא מקווה שצוות המשא ומתן האוקראיני ינקוט בגישה בונה יותר בשיחות.

הפגנה נגד פלישת רוסיה לאוקראינה בסיאול שבקוריאה הדרומית | צילום: ap

11:42: ראש הממשלה נפתלי בנט שוחח עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי - בפעם השלישית ביממה האחרונה. השניים שוחחו לאחר פגישתו של בנט עם פוטין ולאחר פגישתו עם שולץ. "נמשיך לסייע במאמצי הגישור ככל שנתבקש", אמר בנט בישיבת הממשלה. "גם אם הסיכוי לא גדול, ברגע שיש אפילו פתח קטן ויש לנו את הגישה והיכולת אני רואה זאת כחובתנו המוסרית".

11:24: שרת הפנים איילת שקד השתתפה בישיבה על היערכות הרשויות להבאת אזרחים ישראלים ובני משפחותיהם לארץ בעקבות המצב באוקראינה. השרה סקרה את תמונת המצב על כניסת האוקראינים לישראל נכון להיום, את מצב ישראל ביחס למדינות העולם ואת ההיערכות לקראת הקליטה של יהודים וזכאי חוק השבות. "מאז פרוץ המלחמה נכנסו 2,034 אוקראינים", אמרה שקד. "אנחנו במגמת עלייה. אנחנו בקצב של מעל ל-15 אלף אוקראינים שיגיעו עד סוף החודש, 90% אינם זכאי חוק השבות. כל בר דעת מבין שאי אפשר להמשיך עם קצב כניסה כזה".

נזקי ההפצצות בעיר צ'רקווה הדרומית לקייב, אתמול | צילום: reuters

11:15: סוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס דיווחה כי חברת הגז הלאומית הרוסית Gazprom העבירה היום גז טבעי לאירופה דרך אוקראינה באותו נפח, של 109.5 מיליון מ"ק ליום כמו אתמול.

11:00: יותר מאלף בני אדם נעצרו בהפגנות נגד המלחמה ב-29 ערים ברחבי רוסיה - כך דיווחה קבוצת מעקב אחר המחאה במדינה. לפי הדיווח, עשרות אנשים נעצרו בהפגנות בעיר הנמל ולדיווסטוק שלחוף האוקיינוס ​​השקט ובעיר אירקוטסק שבסיביר.

10:45: סגן ראש ממשלת בריטניה דומיניק ראב העריך כי הסכסוך באוקראינה יימשך חודשים ארוכים, אם לא שנים. הוא הבהיר כי המערב צריך "תוכנית אסטרטגית כוללת" כדי להבטיח את כישלונו של פוטין. "המשימה שלנו ושל בעלות בריתנו היא להבטיח שפוטין נכשל באוקראינה, וזה הולך לקחת קצת זמן - אנחנו מדברים על חודשים, אם לא שנים".

מפרוץ הלחימה עלו לישראל 467 פליטים יהודים. פליטים אוקראינים בגבול מולדובה | צילום: חדשות 12

09:56: ארגון הבריאות העולמי אישר כי בוצעו מספר התקפות על מוסדות בריאות באוקראינה וכי מקרים נוספים נמצאים בחקירה. "ההתקפות הללו הביאו למוות ופציעות מרובות", כתב יו"ר הארגון טדרוס אדהנום גברייסוס בטוויטר. "התקפות על מתקני בריאות או עובדי בריאות מפרות את הנייטרליות הרפואית והן הפרות של המשפט ההומניטרי הבין-לאומי", הוסיף מבלי להזכיר את רוסיה.

09:43: צבא אוקראינה מסר כי יותר מ-11 אלף חיילים רוסים נהרגו מאז פתחה מוסקבה בפלישה לאוקראינה. אתמול דיווחו באוקראינה על כ-10 אלפים הרוגים רוסיים. לא נמסר עדכון על כמות הנפגעים האוקראינים.

09:33: רוסיה הודיעה על פתיחת מסדרון הומניטרי ליציאת אזרחים ממריופול מחדש עד לשעה 21:00, לאחר סגירת מסדרון דומה אתמול. "מקווים שהצבא האוקראיני לא יחסום אותו", הבהירו במשרד ההגנה הרוסי. לפי ההודעה, רוסיה פגעה והשביתה את בסיס חיל האוויר האוקראיני סטרוקוסטיאנטייב בירי ארוך טווח. כמו כן, נטען כי רוסיה הפילה 10 מטוסים ומסוקים אוקראינים במהלך 24 השעות האחרונות.

09:28: כ-150 עולים מאוקראינה בדרכם לשדה התעופה בוורשה ומשם לישראל - בטיסה של הסוכנות היהודית שתמריא הבוקר מפולין. העולים שנמלטו מהמלחמה, חולצו בסיוע אנשי הסוכנות היהודית למלון הפליטים שפתחה הסוכנות בוורשה. מרכז העלייה בבירת פולין הוא אחד מבין מספר מרכזי עלייה שהסוכנות והקרן לידידות פתחו במדינות הגובלות באוקראינה.

מחצית מהעולים בטיסה הן נשים ובנוסף להן יש כ-50 ילדים ותינוקות. בטיסה תגיע גם קבוצה קטנה של 24 גברים - רובם מתחת לגיל 18 או מעל 60. עם נחיתתם הם ייקלטו בישראל בסיוע משרד העליייה והקליטה. טיסת העולים מפולין היא אחת מבין שלוש טיסות שינחתו היום בנתב"ג.

גם במהלך סוף השבוע המשיכה הרכבת האווירית של יהודי אוקראינה לישראל, ו-139 עולים חדשים הגיעו לישראל. בהנחיית שרת העלייה והקליטה פנינה תמנו שטה, יקבלו העולים, נוסף לסל הקליטה, גם מענק חד פעמי: כ-6,000 שקלים לעולה בודד, כ-11 אלף לזוג וכ-15 אלף למשפחה. כמו כן, יסופק לעולים החדשים גם מענה נפשי ודיור זמני בבתי המלון שהושכרו על ידי המשרד.

בתוך כך, הונפקו בסוף השבוע 264 אשרות עלייה נוספות שהוגשו במולדובה, פולין, רומניה, הונגריה ונתב"ג. מפרוץ הלחימה הנפיקו נציגי נתיב 938 אשרות עלייה לישראל. כמו כן, התקבלו בסוף השבוע 731 פניות ברצון לעלייה ארצה במוקדי המידע של משרד העלייה, הסוכנות היהודית והקרן לידידות. עד כה מפרוץ הלחימה עלו לישראל 467 עולים חדשים, ובמהלך היום יגיעו 320 עולים חדשים.

09:24 הטלוויזיה הממלכתית ברוסיה דיווחה כי כוחות הבדלנים הפרו-רוסים מדונייצק השתלטו על את הרובעים בעיר מריופול. בנוסף לכך, נמסר כי בערב ה-5 במרץ פתחו הכוחות הרוסיים במתקפה מסיבית והרסו 61 מתקני תשתית צבאיים באוקראינה. לפי הדיווח, טילים רוסיים "השמידו את מערכת טילי הנ"מ S-300 באוקראינה".

09:07: נציג של שגרירות אוקראינה בוושינגטון אמר כי כ-3,000 מתנדבים אמריקנים הצטרפו ל"לגיון הבינלאומי" כדי לסייע במלחמה באירופה בשורות הצבא האוקראיני. המתנדבים הגיעו לאחר פניית אוקראינה לזרים לסייע בלחימה מול רוסיה.

אנשים מסתתרים מפני ההפגזות בתחנת הרכבת התחתית בקייב | צילום: Drop of Light, shutterstock

08:55: המודיעין הבריטי טוען כי כוחות רוסיים מכוונים את האש לאזורים מיושבים באוקראינה, אך עוצמת ההתנגדות מאטה את ההתקדמות הרוסית. "היקף עוצמתה של ההתנגדות האוקראינית ממשיכים להפתיע את רוסיה", מסר המודיעין הבריטי.

בדו"ח המודיעין היומי שלו, משרד ההגנה של בריטניה הוסיף כי רוסיה ביצעה ירי לעבר אוכלוסייה אזרחית בחרקוב, מריופול ובעיר צ'רנייב. "רוסיה השתמשה בעבר בטקטיקות דומות בצ'צ'ניה ב-1999 ובסוריה ב-2016, תוך שימוש בתחמושת אווירית וגם קרקעית", הוסיפו במודיעין הבריטי.

7:34: סרטון שהופץ ברשתות החברתיות מראה את ההרס הרב בעיר צ'רקווה, עיר בת 200 אלף איש שנמצאת דרומית לקייב, אחרי ההפצצה המסיבית שספגה אתמול.

7:10: דוח של מכון מחקר אמריקני טוען שהתקפות צבא רוסיה נחלשו ביממה אחרונה על מנת להתכונן להתקפה נרחבת על הבירה קייב, חרקוב, מיקולאייב וייתכן שאף אודסה.

Warning: extremely graphic. Reportedly from Byla Cerkva.

Enough is enough: @NATO must close airspace in a peacekeeping humanitarian mission. Will Russia risk shooting down NATO planes over another country's territory? Maybe the nutcase orders them to, I doubt anyone will comply. pic.twitter.com/YnprPZSdCk — Christo Grozev (@christogrozev) March 5, 2022

6:55: אתר החדשות הבלארוסי "נקסטה" מדווח שצבא רוסיה מטיל פצצות גם על ריכוזי אוכלוסייה. אחת מהן תועדה שלמה, לאחר שהופלה וככל הנראה לא התפוצצה, כך על פי הדיווח באתר.

❗️#Russian troops are dropping bombs on residential areas of #Chernihiv for fortifications and military-industrial facilities.



This was said by Vyacheslav Chaus, chairman of the Chernihiv regional military administration. pic.twitter.com/24K8ddM19D — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022

5:50: ממשלת גרמניה מסרה הלילה בהצהרה אחרי שיחת בנט-שולץ ש"ישראל וגרמניה חולקות מטרה משותפת, לסיים את המלחמה באוקראינה מוקדם ככל האפשר". בממשל הגרמני הוסיפו שהמנהיגים יישארו בקשר קרוב ככל הניתן.

04:33: בהצהרה שפירסמה ממשלת גרמניה בעקבות פגישת ראש הממשלה נפתלי בנט עם הקנצלר הגרמני אולף שולץ, נכתב כי המנהיגים הסכימו לשמור על קשר הדוק וכי "המטרה המשותפת נותרה לסיים את המלחמה באוקראינה בהקדם האפשרי".

04:05: הרגולטור הגרעיני של אוקראינה נמצא בקשר עם צוות בתחנת הכוח הגרעינית בזפרוז'יה לאחר שכוחות רוסיים השתלטו עליה, כך מסרה הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א).

03:15: נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי שוחח עם מנכ"ל חברת SpaceX אילון מאסק ואמר כי אוקראינה תקבל אנטנות נוספות של Starlink כדי לסייע לערים שנהרסו ואין בהן גישה לאינטרנט. מאסק שלח משאית עמוסה בציוד לאוקראינה, בתגובה לפניית סגן ראש הממשלה האוקראיני, על רקע שרבים יאבדו את הגישה לאינטרנט אם רוסיה תמשיך בהתקפותיה על תשתיות התקשורת.

עם זאת, מאסק גם הזהיר את האוקראינים וקרא להם להשתמש בטכנולוגיה "בזהירות". בציוץ שפרסם אמר כי למערכת Starlink יש סבירות גבוהה להיות מוקד להתקפות של כוחות רוסיים מכיוון שהיא "מערכת התקשורת הלא-רוסית היחידה שעדיין פועלת בחלקים מסוימים של אוקראינה".

02:57: הנשיא האמריקני ביידן שוחח עם נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי. בהודעת הבית הלבן נכתב כי "ביידן הדגיש את הפעולות המתמשכות שנקטו ארה"ב, בעלות בריתה, שותפותיה והתעשייה הפרטית להחרפת הצעדים נגד רוסיה בשל תוקפנותה באוקראינה" ובירך בפרט על "ההחלטה של ויזה ומאסטרקארד להשעות את שירותיהן ברוסיה". הנשיא האמריקני חזר על דאגתו מההתקפה הרוסית האחרונה על תחנת הכוח הגרעינית האוקראינית ושיבח את "מיומנותם וגבורתם של המפעילים האוקראינים שהחזיקו את הכורים במצב בטוח".

02:07: ראש הממשלה נפתלי בנט חתם את ביקורו המדיני ברוסיה ובגרמניה, והמריא בחזרה מברלין לישראל. בנט והקנצלר הגרמני שולץ נועדו במשך כשעה וחצי ואכלו ביחד ארוחת ערב, במהלכה שוחחו על מספר סוגיות, בהן המצב בין אוקראינה ורוסיה. במהלך הערב שוחח ראש הממשלה פעמיים עם נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי.

01:23: נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי מאשר כי שוחח עם ראש הממשלה בנט לאחר שנפגש עם נשיא רוסיה. בחשבון הטוויטר שלו כתב זלנסקי: "ראש ממשלת ישראל התקשר אליי אחרי הפגישה שלו עם ולדימיר פוטין. אנחנו ממשיכים בדיאלוג".

Prime Minister of Israel @naftalibennett called me after his meeting with Vladimir Putin. We continue dialogue. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022

01:20: ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון צפוי להציג תוכנית פעולה בת 6 נקודות הנוגעת למלחמה באוקראינה, במקביל לפגישותיו עם מנהיגי קנדה, הולנד ומדינות מרכז אירופה בשבוע הבא.

00:27: חברת האשראי מאסטרקארד הודיעה כי כרטיסים שהונפקו על ידי בנקים רוסים לא ייתמכו עוד על ידי החברה וכל כרטיסי מאסטרקארד שהונפקו מחוץ למדינה לא יפעלו בכספומטים רוסיים.

00:25: גורם בכיר בארגון רופאים ללא גבולות: המצב ההומניטרי במריופול שבדרום אוקראינה הוא "קטסטרופלי" וחיוני שאזרחים יפונו.

00:14: חברת האשראי האמריקנית ויזה משעה את פעילותה ברוסיה.

00:04: דיווח באתר הרוסי "איזבסטייה": מולדובה ורומניה יקימו "מסדרון ירוק" לפינוי של פליטים אוקראינים לאירופה - כך הודיעה ראשת ממשלת מולדובה נטליה גבריליצה. לדבריה של ראשת הממשלה, אזרחים אוקראינים רבים שהגיעו למולדובה, יעברו למדינות אחרות.

