עוד מכה לרוסיה: על רקע התגברות הקרבות במזרח אוקראינה והדיווחים על הפסדים וכישלונות נוספים של הצבא הרוסי בדונבאס, מתחזקת ההערכה במערב בימים האחרונים כי צבא רוסיה לא מצליח לגייס חיילים נוספים להמשך הלחימה. מכון המחקר ISW (Institute for the Study of War) העריך הלילה שרוסיה לא מצליחה לגייס חיילים נוספים למלחמה באוקראינה – וכעת נאלצת לפנות לסיוע מצד מיליציות קטנות וגופי הגנה ואבטחה פרטיים.

"רוסיה פועלת כעת לאחד ולגבש לוחמים מהמון גופי צבא ולחימה קטנים ופרטיים לכדי יחידות צבא אורגניות", נכתב בדיווח. בימים האחרונים דיווח צבא אוקראינה כי כ-2,500 חיילים רוסים "טריים" מתאמנים בימים אלו בעיר בלוגרוד, הסמוכה לגבול עם אוקראינה. על פי ההערכה, המספר הזה רחוק מלספק את צרכי הצבא הרוסי הנלחם בדונבאס, במיוחד על רקע הדיווח של המודיעין הבריטי אתמול כי מאז תחילת המלחמה איבד צבא רוסיה שליש מכוחו הלוחם. במקביל, הלילה אמר נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי: "רוסיה הגיעה למבוי סתום בלחימה".

במערב ובצבא אוקראינה טוענים כי רוסיה מטילה לשדה הקרב בתקופה האחרונה כוחות צבא ללא הכשרה ואימונים מספקים וללא נשק וציוד מתאימים. הדברים מגיעים על רקע שורת דיווחים מהתקופה האחרונה כי החלק הגדול של הצבא הרוסי באוקראינה מגיע מהפריפריה המרוחקת ברוסיה, ולא ממוסקווה וערים גדולות נוספות.

טנק רוסי מסוג T-90M שהושמד בחארקוב | צילום: CNN

על פי הדיווחים, רבים מהלוחמים הרוסים מגיעים ממזרח רוסיה ואזורים מרוחקים באסיה, שם המידע על המלחמה המגיע לאזרחים מעורפל אפילו יותר, כך שלמעשה – לרבים מהם אין כלל מושג לאיזו סיטואציה הם נכנסים. על פי כל ההערכות, גם הסנקציות הכבדות שהטילו מדינות המערב על רוסיה עושות את שלהן ופוגעות במאמץ הלחימה הרוסי. בשל כך, רוסיה מתקשה מאוד לחדש ולרענן את מלאי הנשק והתחמושת של יחידותיה הלוחמות בשדה הקרב – ומנגד, ממשיך המערב להזרים כמויות גדולות של נשק מתקדם לאוקראינה – וכך הלוחמים שלה רק הולכים ומתחזקים.

רבים העריכו ערב מצעד הניצחון הרוסי ב-9 במאי כי נשיא רוסיה פוטין יכריז "מלחמה" על אוקראינה, וכך ישנה את הגדרת הלחימה הנוכחית שם מ"מבצע צבאי מיוחד". הסיבה המרכזית שהעריכו שיעשה זאת (ולא עשה בסופו של דבר) היא העובדה שבעת הכרזת מלחמה באופן רשמי, רשאי פוטין לגייס כוחות מילואים גדולים ולהטיל למלחמה גם חיילים צעירים המגויסים בשירות חובה. מבחינת החוק היבש ברוסיה, חיילים בשירות חובה אינם רשאים להשתתף במבצע צבאי מיוחד, אולם סדרת אירועים ובראשם הטבעת ספינת המלחמה "מוסקווה" העלתה טענות של הורים רבים כי בניהם, חיילים בשירות חובה, שירתו ונהרגו בלחימה באוקראינה.

טנקים רוסיים שהושמדו בלחימה באוקראינה | צילום: רויטרס

כך לדוגמה, הלילה כתב בטוויטר עיתונאי רוסי בכיר כי חברו, תושב מוסקווה בן 44, קיבל צו גיוס להצטרף ללחימה באוקראינה. בשל העובדה כי הלחימה מוגדרת כ"מבצע צבאי מיוחד" ולא "מלחמה", הוא צפוי להתעלם ממנו ולא להתגייס, אולם הדבר מהווה עדות אחת מני רבות למצוקה של הרוסים באיתור וגיוס כוח אדם.

A Muscovite friend on Facebook published a conscription notice he received today. He is 44. — Anton Barbashin (@ABarbashin) May 15, 2022

בתוך כך, כבר כמה שבועות שמתקבלים דיווחים על גיוס חיילים רוסים מיחידות לא מוכרות באזורים שונים ברחבי העולם. בין היתר דווח על העברת לוחמים, רוסים וזרים, מסוריה, לוב ומדינות שונות במרכז אסיה. על רקע הדברים האלה התברר בשבועות האחרונים כי רוסיה החלה לצמצם את כוחה הצבאי גם בסוריה, שם שלטה ביד רמה מאז שנכנסה ללחימה בשנת 2016. רק בסוף השבוע פורסם תיעוד של מאות לוחמים צ'צ'נים שממריאים מהבירה גרוזני לעבר אזורי הלחימה באוקראינה.

Chechnya, intensive recruitment and training of new fighters taking place.600 new fighters were sent to Ukraine pic.twitter.com/RRLSffrlYH — ZOKA (@200_zoka) May 14, 2022

באחד הימים בשבוע שעבר דיווח בכיר בפנטגון כי צבא רוסיה מפעיל 100 צוותי קרב גדודיים באוקראינה, אך העריך כי כל גדוד מונה בממוצע "1,000 לוחמים בקושי". עדכון מצב הלחימה הרוסי הגיע לאחר שימים אחדים לפני כן דווח על 96 צוותי קרב גדודיים רוסיים שפועלים באוקראינה – מה שמלמד על תוספת כוח של כ-4,000 לוחמים לשדה הקרב בשבוע שעבר. מאז, במהלך סוף השבוע הצליחו האוקראינים להשמיד גדוד רוסי שלם בלחימה בדונבאס, ועל אף שמדובר במכה קשה במיוחד – זה מדגים את העוצמה והאינטנסיביות של הלחימה שגובה מהרוסים אבדות כבדות.

לוחמים צ'צ'נים שנלחמים לצידו של פוטין באוקראינה | צילום: twitter

פוטין וגנרל דבורניקוב, המלחמה באוקראינה | צילום: AP

הלחימה במזרח אוקראינה נכנסה בימים האחרונים לשלב קריטי בלחימה, וביום שבת בערב דווח כי הצבא האוקראיני פתח במתקפת נגד נוספת נגד החיילים הרוסים באזור העיר איזיום. הדברים מגיעים על רקע הדיווחים בסוף השבוע כי הרוסים הובסו בעיר חארקוב, השנייה בגודלה באוקראינה, ונסוגו משם לחלוטין. בלשון המעטה, הדינמיקה של האירועים אינה מבשרת טובות מבחינת מוסקווה והנשיא פוטין, שרבים חזו ערב המלחמה שיצליח לכבוש את קייב בתוך 3 ימים. רבים במערב כבר מדברים על כך שארה"ב, צרפת ובריטניה פועלות מול הקרמלין וקייב בניסיון להגיע כעת לפתרון שיביא לעצירת הלחימה. כפי שזה נראה כעת, במוסקווה יחפשו כל הזדמנות לרדת מהעץ הגבוה שטיפסו עליו, ודווקא בקייב נחושים כעת להמשיך בלחימה – ובטוחים כי יצליחו לשחרר את כל אזור דונבאס ואת חצי האי קרים.