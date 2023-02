האם ארה"ב בדרך למשבר חימוש בעקבות התמיכה הנרחבת באוקראינה? ארה"ב קרובה לקצה מלאי התחמושת בכמה מהנשקים המרכזיים שמועברים לאוקראינה, כך דווח אתמול (חמישי) מפי שלושה מקורות שונים לרשת CNN. הדיווח מגיע על רקע שורת דיווחים בתקופה האחרונה על איתותים שמעבירה ארה"ב לאוקראינה להתגמש ולהסכים לחזור לשיחות המשא ומתן עם רוסיה.

על פי הדיווח, הנשקים הנמצאים במחסור הגדול ביותר הם פגזי ארטילריה בקוטר 155 מ"מ וטילי כתף נגד מטוסים מסוג סטינגר. סוגי תחמושת נוספים שעשויים להגיע לקצה המלאי שלהם הם טילים נגד קרינה מסוג AGM-88 HARM, טילי קרקע-קרקע מסוג GMLRS וטילי נ"ט מסוג ג'אוולין.

עד היום העביר ממשל ביידן לאוקראינה סיוע צבאי המוערך בכ-20 מיליארד דולרים, ולמרות שאין זו הפעם הראשונה שמדווח על פערים במלאי התחמושת בארה"ב, כעת מתחזקת ההערכה שהדיווח מגיע על רקע הקריאות לעצירת המלחמה. רק השבוע דווח בוול סטריט ג'ורנל כי היועץ האמריקני לביטחון לאומי ג'ייק סליבאן דחק בזלנסקי להסכים לחזור שוב לשיחות עם רוסיה.

הקריאות לעצירת המלחמה בימים האחרונים מגיעה לאחר שזלנסקי הודיע השבוע כי לראשונה הוא קיבל מסרים מבעלי בריתו במערב על כך שפוטין מסכים לשיחות ישירות עם אוקראינה. זלנסקי הציג השבוע למנהיגי מדינות ה-G-20 את רשימת עשרת התנאים שלו להפסקת אש – ובהם דרישה לביטחון תזונתי, אנרגטי וגרעיני, והסגת כל החיילים הרוסיים מהשטחים הכבושים באוקראינה.

אתמול הודיע זלנסקי כי יותר מ-10 מיליון אזרחי אוקראינה נמצאים כעת ללא חשמל – כתוצאה מסדרת תקיפות הטילים הנרחבות שביצעו הרוסים השבוע נגד ערים בכל רחבי המדינה. מתקפת הטילים הרוסית ביום שלישי, על פי ההערכות במערב, הייתה הגדולה והנרחבת ביותר מאז פרצה המלחמה, ושוגרו במהלכה יותר מ-100 טילים.

לאחר הנסיגה הרוסית מחרסון, אחד ההישגים הגדולים ביותר של צבא אוקראינה בתקופה האחרונה, ניכר כי הצבא הרוסי נערך לפרוס מחדש את כוחותיו הנסוגים ביתר השטחים הכבושים באוקראינה. המודיעין הבריטי דיווח הבוקר כי יש אינדיקציות על כך שהרוסים מקימים בתקופה האחרונה קווי ביצורים חדשים לאורך הגבול של חצי האי קרים, וסמוך לנהר סבירסקי-דונייץ בין מחוזות לוגנסק ודונייצק.

