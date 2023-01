יממה לאחר שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין חתם על אמנה מיוחדת המכירה בסיפוח המחוזות חרסון, זפוריז'יה, לוגנסק ודונייצק והופכת אותם לחלק בלתי נפרד מהפדרציה הרוסית, בקייב הודיעו היום (שבת) כי הכוחות האוקראיניים מכתרים אלפי חיילים רוסים בעיירה לימן שבמחוז דונייצק.

לימן נחשבת לנקודה קריטית ואסטרטגית על המפה, והשליטה בה מאפשרת שליטה על תא שטח גדול ורחב. לאורך הימים האחרונים ניכר כי קו ההגנה הרוסי בגזרת העיר לימן הולך ומתפרק לאיטו, באופן דומה אך איטי יותר להתפרקות קו ההגנה במחוז חארקוב. ערוצי הטלגרם הפרו-רוסיים המסקרים את הלחימה בחזית באינטנסיביות התייחסו לכך והזהירו שהכוחות האוקראיניים מתקדמים מהכיוונים צפון ודרום-מזרח בדרך לכיתורה.

פוטין מודיע על סיפוח חלקים מאוקראינה | צילום: reuters

Ukrainian Air Assault Forces are entering Lyman, Donetsk region. #UAarmy has and will always have the decisive vote in today's and any future "referendums". pic.twitter.com/gGIIk9rNkG