היום ה-29 למלחמה באוקראינה: ראשי נאט"ו ונשיא ארה"ב ג'ו ביידן מסרו היום (חמישי) בהודעה משותפת כי "רוסיה מאיימת על הביטחון העולמי". עוד קודם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ביקש היום מנאט"ו וארה"ב סיוע צבאי ללא הגבלות. "זקוקים לזה כדי להציל את האנשים והערים שלנו", אמר. במקביל, בקרמלין ענו לרה"מ הבריטי ג'ונסון: "המנהיג האנטי-רוסי הפעיל ביותר". אחרי ההערכות האמריקניות, באוקראינה טוענים: "לרוסים אין את המשאבים להמשיך במתקפה".

בבריסל מתקיימים מפגשי פסגה של מנהיגי מדינות ה-G7, האיחוד האירופי ונאט"ו, שבהם דנים על תרחישים אפשריים של שימוש רוסי בנשק לא קונבנציונלי ובתקיפות סייבר. "אנו מחכים לצעדים משמעותיים", אמר נשיא אוקראינה זלנסקי לקראת פגישות המנהיגים בבלגיה. "בשלוש הפסגות הללו נראה מי חבר, מי שותף ומי בגד בנו תמורת כסף".

ביידן, ג'ונסון ומקרון בפסגת נאט"ו | צילום: רויטרס

בארה"ב הכריזו על חבילת סיוע חדשה לאוקראינה הכוללת מל"טים מתאבדים וטילי נ"מ בשווי 800 מיליון דולרים. החבילה צפויה להגיע לאוקראינה החל ממחר. גם בבריטניה הודיעו על חבילת סיוע חדשה הכוללת 6,000 טילים וסיוע כלכלי של 32 מיליון דולר, וכן על סנקציות נוספות שהוטלו על עשרות חברות ואזרחים רוסים.

המלחמה באוקראינה – דקה אחר דקה

חיילים אוקראינים בודקים מכוניות בקייב | צילום: AP

19:40: הנשיא ביידן שיגר איום לעבר פוטין: "ארה"ב תגיב אם רוסיה תשתמש בנשק כימי באוקראינה". הוא אמר בפסגת מנהיגי ברית נאט"ו כי יש להוציא את רוסיה מפורום מדינות ה-G20 וכי פוטין בנה על כך שבעלות הברית יישארו מפולגות. ביידן התייחס גם ליחסים עם סין ולשיחתו עם הנשיא שי ואמר כי "סין מבינה שעתידה הכלכלי קרוב יותר לקשריה עם המערב מאשר עם רוסיה".

I was proud to meet with my fellow G7 leaders today. We remain resolved to stand with the Ukrainian people and government who heroically resist President Putin’s military aggression and war of choice against their sovereign nation. pic.twitter.com/CmkqFcfaYj — President Biden (@POTUS) March 24, 2022

19:09: ראש ממשלת יפן פומיו קישידה אמר: יפן תמשיך בצעדים כדי לשלול את רוסיה ממעמד האומה המועדפת שלה ולמנוע ממנה להתחמק מסנקציות כספיות באמצעות נכסים דיגיטליים. "קיימנו פגישה פורייה שבה אנחנו, חברי ה-G7, אישרנו את נחישותנו הנחרצות למלא תפקיד מוביל בהגנה על הסדר הבין-לאומי", הוסיף.

18:45: נשיא צרפת מקרון הוסיף שהוא מכבד את החלטת יצרנית הרכב הצרפתית רנו להשעות את פעילות המפעל שלה במוסקבה, ואמר שזה תלוי בחברות להחליט אם הן רוצות להישאר ברוסיה. הוא הזהיר כי קיים "סיכון לפגיעה במוניטין" לחברות שיחליטו להישאר.

18:39: העצרת הכללית של האו"ם הצביעה באופן גורף בקריאה לרוסיה להפסיק את מלחמתה באוקראינה באופן מיידי ולספק יותר גישה לסיוע והגנה על האזרחים באוקראינה. ההחלטה, שנוסחה על ידי אוקראינה ובעלות בריתה, קיבלה 140 קולות בעד, כולל הקול הישראלי וחמישה קולות נגד - רוסיה, סוריה, צפון קוריאה, אריתריאה ובלארוס. 38 מדינות נמנעו.

18:37: ראש ממשלת פולין, מתאוש מורבייצקי, אמר האיחוד האירופי צריך "למחוץ" את רוסיה בסנקציות בשל המלחמה באוקראינה, שלדבריו הפכה לטבח. הוא הוסיף כי "רוסיה מנסה להקים מחדש את אימפריית הרשע".

18:31: ראש ממשלת איטליה, מריו דראגי, אמר: כל דרישה של רוסיה לקבל תשלום ברובל עבור יצוא הגז שלה תהווה הפרת חוזה. הדברים מגיעים אחרי שפוטין אמר כי רוסיה תדרוש בקרוב ממדינות "לא ידידותיות" לשלם עבור דלק ברובל, מה שעורר אזהרה לגבי מחנק גז אפשרי באירופה.

מקרון וארדואן נפגשים בפסגת נאט"ו שתדון בפלישה הרוסית לאוקראינה | צילום: רויטרס

18:25: נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר כי מעצמות המערב מוכנות להגביר את הסנקציות נגד רוסיה במידת הצורך. "לסנקציות הללו יש השפעה והן מוחשיות ועלינו להמשיך בהן למען השפעתן המרתיעה", אמר במסיבת עיתונאים לאחר פסגת מנהיגי נאט"ו.

18:24: היועץ לנשיאות אוקראינה, אולקסי ארסטוביץ', אמר כי באזורים רבים אין לכוחות הרוסים מספיק משאבים כדי להתקדם במתקפה באוקראינה, מה שהוביל להאטה בפעולות האיבה. "הקו הקדמי שלהם כמעט קפוא", אמר בנאום בטלוויזיה. "לאויב בהרבה מאוד תחומים אין את המשאבים להמשיך במתקפה".

15:42: אוקראינה אמרה כי חייליה דחקו את הכוחות הרוסיים מאזורים מסוימים סביב קייב, אך רוסיה לא ויתרה על התקווה להקיף ולהשתלט על הבירה האוקראינית. "בחלק מהגזרות האויב נדחף אחורה ביותר מ-70 ק"מ, בחלק מהגזרות האויב נמצא במרחק של 35 ק"מ", אמר דובר משרד ההגנה האוקראיני, אולכסנדר מוטוזיאניק.

15:34: נשיא ארה"ב ג'ו ביידן: בין עכשיו לבין פסגת נאט"ו ביוני, נפתח תוכניות לצבא ויכולות נוספות כדי לחזק את ההגנה של נאט"ו. הוא הוסיף כי נאט"ו הסכימה להקים 4 קבוצות קרב חדשות בסלובקיה, רומניה, בולגריה והונגריה.

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן בפסגת נאט"ו בבריסל | צילום: AP

15:31: מזכ"ל נאט"ו ינס סטולטנברג: ייתכן שרוסיה מנסה ליצור עילה לשימוש בנשק כימי באוקראינה על ידי האשמת ארצות הברית ובעלות בריתה בהכנת מתקפה כזו. "אנחנו מודאגים בין השאר בגלל שאנחנו רואים את הרטוריקה ואנחנו רואים שרוסיה מנסה ליצור איזושהי אמתלה המאשימה את אוקראינה, ארצות הברית ובעלות ברית נאט"ו בהכנות לשימוש בנשק כימי וביולוגי", אמר.

הוא הוסיף כי "יש גם סיכון שלמתקפה של נשק כימי תהיה השפעה ישירה על אנשים החיים במדינות נאט"ו כי אנחנו יכולים לראות זיהום, אנחנו יכולים לראות התפשטות של חומרים כימיים או נשק ביולוגי למדינות שלנו".

15:30: משרד האוצר האמריקני מסר: ארצות הברית הטילה סנקציות חדשות נגד רוסיה, כולל סנקציות נגד עשרות חברות ביטחוניות, 328 חברים בגוף המחוקק של דומא ומנכ"ל סברבנק. עוד נכתב בהצהרה כי עסקאות הקשורות לזהב המעורבות ברוסיה עשויות להיות ניתנות לסנקציה מצד הרשויות בארה"ב.

15:20: סוכנות הידיעות הרוסית "ריה" מדווחת: ארצות הברית הטילה סנקציות על כל חברי הדומא - הבית התחתון של הפרלמנט הרוסי.

15:15: בכיר בממשל האמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס: ארצות הברית תכריז על סיוע הומניטרי של מיליארד דולר לאוקראינה, ועל תוכנית לקלוט עד 100 אלף פליטים מאוקראינה. עוד אמר הבכיר כי ארצות הברית גם משיקה את "יוזמת החוסן הדמוקרטית האירופית" עם מימון של 320 מיליון דולר לתמיכה בחופש התקשורת, התנגדות חברתית וזכויות אדם באוקראינה ובמדינות סמוכות.

15:05: ראשי נאט"ו במסר משותף בתום הפגישה ביניהם: "רוסיה מאיימת על הביטחון העולמי". הם גינו בחריפות את ההתקפות של רוסיה על אזרחים והוסיפו: "לוקחים בחשבון את בלארוס". הם הוסיפו כי הם קוראים לסין להימנע מתמיכה ברוסיה.

14:50: פסגת נאט"ו והנשיא האמריקני בבריסל: נשיא אוקראינה קרא לסיוע צבאי של נאט"ו "ללא הגבלות". בשיחה באמצעות וידאו אמר זלנסקי: "כדי להציל אנשים ואת הערים שלנו, אוקראינה זקוקה לסיוע צבאי ללא הגבלות. באותו האופן שבו רוסיה משתמשת בארסנל המלא שלה ללא הגבלות נגדנו". הוא הודה לחברי נאט"ו על הציוד ההגנתי שסופק לאוקראינה, אך הדגיש שמידי יום מתים ילדים וביקש עוד טנקים וכלי תקיפה נגד הצבא הרוסי.

מזכ"ל נאט"ו ינס סטולטנברג, ארכיון | צילום: רויטרס

במקביל, דובר הקרמלין מגיב לדברי של ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון שאמר כי המנהיג הרוסי ולדימיר פוטין כבר "חצה קו אדום". הקרמלין מסר כי הוא "המנהיג האנטי-רוסי הפעיל ביותר" וכי זה "יוביל למבוי סתום של מדיניות החוץ".

12:52: הרשויות האוקראיניות בעיר מריופול הנצורה אומרים שכ-15 אלף תושבים גורשו באופן לא חוקי לרוסיה, מאז שהכוחות הרוסיים השתלטו על חלקים מהעיר. כבר מספר שבועות שהעיר נמצאת תחת מצור רוסי, והתושבים נאלצים להתמודד עם מחסור במים, חשמל ומזון.

12:40: יממה לאחר שחברת "רנו" הצרפתית הודיעה שהיא עוצרת את פעילות המפעל שלה במוסקבה, יצרנית הרכב הרוסית המובילה "אווטוואז" הודיעה כי היא מתכוונת לייצר דגמי רכבים חדשים שייסתמכו פחות על רכיבים מיובאים ושהיא תעשה כמיטב יכולתה לשקם את שרשראות האספקה. אווטוואז, שחברת האם שלה היא רנו הצרפתית, אמרה שהיא תעשה ככל שביכולתה להציל את משרותיהם של כ-40,800 עובדים והיא מתכוונת לעמוד בכל התחייבויותיה של החברה.

12:35: בולגריה תחזיר את השגריר שלה במוסקבה להתייעצויות, כך הודיע ראש הממשלה הבולגרי קיריל פטקוב.

חיילים אוקראינים בודקים מכוניות בקייב | צילום: AP

מתנדבים באודסה ממלאים שקי חול שיגנו על עירם | צילום: AP

12:33: הנשיא פוטין יכנס הערב את מועצת הביטחון הרוסית - כך הודיע דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב.

12:30: רוסיה ואיראן עובדות יחד כדי לאחד את מערכת ההעברות הפיננסיות שלהן לתוך מערכת אחת שתעקוף את מערכת ה-SWIFT, כך אמר שגריר איראן במוסקבה, לפי דיווח של סוכנות הידיעות הרוסית "ריה".

12:18: הנשיא זלנסקי אמר בנאום לחברי הפרלמנט השוודי כי אוקראינה הראיתה שהיא ראויה להצטרף לאיחוד האירופי. "אנחנו לא נלחמים רק למען אזרחי אוקראינה, אלא למען ביטחונה של אירופה והראינו שאנו ראויים להיות חבר מן המניין באיחוד האירופי", אמר זלנסקי.

12:11: במסיבת עיתונאים של הקרמלין חשף הדובר דמיטרי פסקוב כי איש העסקים רומן אברמוביץ' מילא תפקיד בשלב המוקדם של שיחות השלום בין רוסיה לאוקראינה. פסקוב גם התייחס לפסגת מנהיגי נאט"ו בבריסל ואמר כי המדינות החברות בברית סובלות ב"הבנה הסיטרית ולא מספקת" של מה שקורה באוקראינה.

על השאלה מדוע שר ההגנה הרוסי סרגיי שויגו לא הופיע בציבור מזה מספר ימים, השיב פסקוב כי לשויגו "יש הרבה דאגות בגלל אוקראינה, כך שזה לא הזמן המתאים בשבילו להופיע בתקשורת".

לדברי פסקוב, הגירוש של הדיפלומטים האמריקנים מרוסיה היה צעד מאולץ, זאת לאחר שארה"ב גירשה בחודש שעבר 12 דיפלומטים רוסים מנציגות האו"ם בגלל דאגות של ביטחון לאומי.

רכבת פליטים מלבוב לפולין | צילום: ap

ההרס בעיר מריופול שנחרבה מההפגזות הרוסיות

11:52: בלגיה הכריזה על השקעה נוספת בכוחות הצבאיים שלה בסך מיליארד יורו, זאת בנוסף על התוספת של 10 מיליארד יורו שכבר הוסכם עליה בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה, כך מדווחת התקשורת הבלגית. ראש הממשלה הבלגי אלכסנדר דה-קרו אמר לכתבים בפתח פסגת נאט"ו כי "נכריז על השקעה נוספת ביכולת המבצעית וההגנה שלנו", אך לא פירט מעבר לכך.

11:28: דיווח ברוסיה: פולין הקפיאה את חשבונות הבנק של השגרירות הרוסית במדינה זאת בשל מימון לכאורה של "פעילות טרור", כך טוען השגריר הרוסי בוורשה.

11:20: בריטניה הטילה סנקציות חדשות על 59 חברות ואזרחים רוסים, בין השאר על גזפרומבנק שמשמש כאחד מהערוצים המרכזיים להעברת תשלומים עבור נפט וגז רוסיים, וכן על בנק "אלפא" שהוא אחד מהמלווים הפרטיים המובילים ברוסיה.

11:13: דיווח: האוקראינים הצילחו להשמיד ספינת קרב רוסית סמוך לנמל בעיר ברדיאנסק שפרצה בו אש מוקדם יותר היום. בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראית לכאורה ספינה רוסית שעוזבת את הנמל וברקע נשמעים הדי פיצוצים.

You can see a Russian Ropucha-class landing ship departing the port. 2/https://t.co/cBiE9y8SxF pic.twitter.com/MBhJRhCPDq — Rob Lee (@RALee85) March 24, 2022

11:05: ערוץ החדשות הבלארוסי העצמאי "נקסטה" מדווח כי התביעה הכללית של בלארוס הגישה בקשה לבית המשפט העליון במדינה להכריז עליו כארגון טרור.

10:40: שר החוץ של האיחוד האירופי, ג'וזף בורל, טוען כי כל המטרה של רוסיה כרגע היא "לבודד את אוקראינה מהיום" ואין לה כל אינטרס להגיע להפסקת אש מכיוון שצבאה לא השיג את יעדיו". לדבריו, "רוסיה תנהל משא ומתן רציני רק כשהיא תבטיח שהיא בעמדת כוח". הוא הדגיש כי האיחוד האירופי ובנות בריתו ימשיכו לספק נשק לאוקראינה.

10:18: חברת הגז הרוסית "גזפרום" מעדכנת שזרימת הגז לאירופה נמשכת כרגיל גם היום, בהתאם לבקשות הצרכנים האירופאים. לדברי החברה, הדרישה היום עומדת על 104 מיליון מ"ק, ירידה לעומת 106.5 מיליון מ"ק אתמול.

ביידן וג'נסון, הכריזו על חבילות סיוע חדשות לאוקראינה | צילום: רויטרס

עשן מיתמר מעל קייב לאחר הפגזה רוסית | צילום: רויטרס

10:15: שר החוץ האוקריאני דמיטרו קולבה קרא למדינות המערב שלא להיכנע לדרישת פוטין לשלם עבור הנפט והגז הרוסי ברובלים. "אם מדינה כלשהי באיחוד האירופי תיכנע לדרישותיו המשפילות של פוטין לשלם עבור נפט וגז ברובלים, זה יהיה כמו לעזור לאוקראינה ביד אחת ולעזור לרוסים להרוג אוקראינים ביד השנייה. אני קורא למדינות הקשורות לעניין לעשות בחירה נבונה ואחראית", צייץ קולבה בטוויטר.

10:02: האיחוד האירופי בוחן תרחישים שבהם רוסיה תחליט לעצור לחלוטין את אספקת הגז לאירופה בחורף הבא, כך אמר סגן נשיא הנציבות האירופית ואלדיס דומברובסקיס. "אנחנו בוחנים מחדש תרחישים של שיבוש חלקי או מלא של חוקי הגז מרוסיה בחורף הבא, זאת כדי לסייע למדינות החברות לחשב מחדש את תוכניות אספקת הגז שלהן", אמר לפרלמנט האירופי.

09:33: הושגה הסכמה בין אוקראינה לרוסיה להקמת 7 מסדרונות הומניטריים להיום לפינוי אזרחים מהערים שתחת לחימה, לא כולל מריופול, כך עדכנה סגנית ראש המשלה האוקראינית אירינה ורשצ'וק.

09:12: ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון אמר לקראת פסגת המנהיגים בבריסל כי הכוונה היא להגביר את הלחץ על פוטין ש"כבר חצה את הקו האדום". בריאיון לרדיו LBC הבריטי אמר ג'ונסון כי מדינות המערב "יכולות לעשות יותר" כדי למנוע מפוטין להשתמש ברזרבות הזהב של רוסיה.

"העובדה הענקית היא שהעם האוקראיני נלחם עבור ארצו. הם מאמינים במדינה שלהם, הם אוהבים את המדינה שלהם והם הולכים להגן עליה", אמר ראש ממשלת בריטניה. "זה היה משהו שלא ידענו עליו לפני חודש ועכשיו זה ברור לחלוטין. זה שינה את הגיאו-פוליטיקה".

צילום: AP Photo/Rodrigo Abd

בניין הרוס בקייב, אוקראינה | צילום: Laurent Van Der Stockt, getty images

"פוטין כבר חצה סף של ברבריות באופן שבו הוא מתנהג", הוסיף ג'ונסון. "אנשים מדברים על קווים אדומים חדשים לנשק גרעיני, כימי, ביולוגי או כל דבר אחר, אבל מבחינתי הקווים האדומים כבר נחצו. הוא מפציץ ללא הבחנה מרכזי אוכלוסייה. הוא גורם למספר עצום של נפגעים בקרב אוכלוסיות תמימות לחלוטין".

08:45: דיווח בניו יורק טיימס: הבית הלבן כינס צוות של גורמים מהביטחון הלאומי כדי שישרטטו תרחישי תגובה של ארצות הברית ובעלות בריתה למקרה שפוטין יחליט להשתמש בנשק כימי או ביולוגי. על פי הדיווח, הצוות שמכונה "טייגר" בוחן גם תגובות אפשריות למקרה שרוסיה תתקוף בשטחי נאט"ו שיירות שמובילות סיוע ונשק לצבא אוקראינה, או שתפלוש למדינות שכנות - כולל מולדובה וגאורגיה שלא חברות בנאט"ו.

08:14: רוסיה האריכה את איסור הטיסה בשדות התעופה בדרום המדינה ובמרכזה עד 1 באפריל. האיסור הוטל ב-24 בפברואר, היום שבו החלה הפעילות הצבאית הרוסית באוקראינה, ומאז ההגבלות הוארכו מידי שבוע. ההגבלות חלות בין היתר על שדות התעופה בערים: רוסטוב, וורונז', קרסנודאר וקורסק.

08:00: קרוב לוודאי שהכוחות הרוסיים סובלים מאלפי הרוגים כתוצאה מהפלישה לאוקראינה, כך על פי תסקיר של המודיעין הבריטי. עוד טוענים הבריטים כי רוסיה נאלצת כעת לגייס כוחות מילואים, שכירי חרב וצבאות פרטיים במקומם של אותם חיילים שנהרגו. "לא ברור כיצד קבוצות אלו ישתלבו בכוחות הקרקע הרוסיים באוקראינה ומה ההשפעה שתהיה לכך על יעילות הלחימה", נכתב.

07:49: הנמל הימי בעיר ברדיאנסק שבמחוז זפוריז'יה עולה באש, כך על פי דיווח של אתר החדשות "נקסטה" הבלארוסי.

⚡️ The port of #Berdyansk is on fire



Presumably, the #Russian occupiers blew up fuel tanks. pic.twitter.com/r6OzC00cmM — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

07:15: דיווח בטיימס הבריטי: הסיכון שתתבצע הפיכה ברוסיה נגד הנשיא פוטין על ידי שירות הביטחון הפדרלי (FSB) הולך וגובר מדי שבוע ככל שהמלחמה באוקראינה נמשכת, כך על פי מקור מקהילת המודיעין הרוסי.

אותו מקור סיפר על כך באמצעות מכתבים לוולדימיר אוסצ'קין, מי שחשף בעבר התעללויות בבתי כלא ברוסיה ונמצא ברשימת המבוקשים של פוטין, וחשף כי קיים כאוס וחוסר שביעות הרצון בקרב שירותי הביטחון ברוסיה לאחר הפלישה לאוקראינה.

אוסצ'קין ציטט ל"טיימס" את המקור ששיתף כי בעקבות המלחמה חיי השגרה הנוחים של בכירים בקהילת המודיעין השתבשה וכעת הם לא יכולים לנסוע עם משפחותיהם לחופשות השנתיות, או שכעת הם לא יכולים "לקחת את ילדיהם לדיסני-לנד בפריז".

לדבריו, המקור הרוסי אמר כי סוכני המודיעין הרוסי מאוכזבים והם היו מוכנים לשנות את כל המערכת במידת הצורך. "כל שבוע וכל חודש שהמלחמה הזו נמשכת, עולה האפשרות למרד של אנשי כוחות הביטחון", הוסיף.

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי במסיבת עיתונאים

What #Mariupol looks like after almost a month of war. pic.twitter.com/gS0sLxM6BN — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

06:57: הצבא האוקראיני מעדכן כי הכוחות הרוסיים ממשיכים להתמקד בקייב הבירה, ובערים צ'רניגוב וחארקוב. עוד טוענים האוקראינים כי בעיר חרסון הכבושה משתמשים הרוסים ביחידות המשמר הלאומי של רוסיה כדי למנוע חוסר ציות מצד התושבים המקומיים.

06:39: דיווח ביפן: הממשלה היפנית שוקלת להעניק סיוע הומניטרי נוסף לאוקראינה בסך 100 מיליון דולר, זאת בנוסף לסיוע בסך 100 מיליון דולר שיפן כבר הכריזה עליו. היפנים גם בוחנים להכפיל את הלוואת החירום לאוקראינה ל-200 מיליון דולר ולשלוח קציני רפואה שייסייעו לפליטים אוקראינים בפולין ובמדינות שכנות אחרות.

04:44: לפחות 264 אזרחים, כולל 4 ילדים, נהרגו בקייב מאז תחילת הפלישה הרוסית, טוען ראש עיריית קייב קליצ'קו. הוא הוסיף שיותר מ-300 אנשים נפצעו ויותר מ-80 בניינים נהרסו.

04:15: תמונות מהעיר איזיום שבמחוז חארקוב חושפות הרס רחב היקף וגופות מוטלות ברחוב. העיר נותקה מתקשורת מאז שהחלה בה הלחימה בשבוע שעבר.

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין | צילום: Mikhail Klimentyev, AP

02:23: נשיא אוקראינה זלנסקי פנה ישירות לעם הרוסי בסרטון פייסבוק: "הפרופגנדה הרוסית משקרת לכם לגבי המלחמה, שממומנת מהמיסים שלכם. אנחנו עושים הכל כדי לסיים את המלחמה, וכשנצליח, כפי שבטח יקרה, תהיו בטוחים בדבר אחד: הילדים שלכם לא ישלחו יותר להיהרג במדינה שלנו".

זלנסקי המשיך ותיאר את זוועות המלחמה שלטענתו החיילים הרוסים מבצעים: "הכוחות הרוסיים משמידים את הערים שלנו, הורגים אזרחים ללא הבחנה, אונסים נשים, מתעללים בילדים, ויורים בפליטים. הם בוזזים ומשמידים בתי ספר ובתי חולים. הכוחות הרוסיים לא מכירים את גבולות הרוע".

01:08: בריטניה הכריזה על "חבילת סיוע צבאי חדשה ומשמעותית" לאוקראינה. החבילה כוללת 6,000 טילים, ביניהם טילים נגד טנקים. בנוסף החבילה תכלול תמיכה כלכלית של 32 מיליון דולר.

00:27: מטח טילים שוגר מצפון-מערב קייב.

00:00: המודיעין הבריטי: הכוחות הרוסיים סובלים מבעיות מורל ואספקה משמעותיות. אוקראינה מבצעת תקיפות נגד מוצלחות בפרברי קייב וככל הנראה כבשה חזרה שתי עמדות. יש היתכנות לכך שהכוחות האוקראינים יצליחו לכתר את הכוחות הרוסיים בערים אירפין ובוצ'ה. סביר שמתקפות הנגד המוצלחות של אוקראינה יקשו על הכוחות הרוסים להתארגן מחדש ולהתקיף את קייב.

שני בירנבוים השתתפה בהכנת הידיעה.