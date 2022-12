היום ה-27 למלחמה באוקראינה: כמעט חודש מתחילתה של הפלישה הרוסית לאוקראינה ונראה כי אין התקדמות לקראת הכרעה צבאית או פתרון דיפלומטי, כך על פי גורם מודיעין בכיר בנאט"ו שאמר את הדברים היום (שלישי) ברשת NBC האמריקנית.

בינתיים, ארה"ב ורוסיה ממשיכות להתקוטט האחת עם השנייה. "רוסיה טוענת שלאוקראינה יש נשק ביולוגי וכימי באוקראינה", אמר ביידן, והזהיר כי "זה סימן ברור לכך שפוטין שוקל להשתמש בשני סוגי הנשק הללו. הוא כבר השתמש בנשק כימי בעבר ואנחנו צריכים להיזהר ממה שעתיד לבוא".

לאחר מכן, ג'ייק סאליבן, היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב, התייחס לאיום השימוש בנשק גרעיני. "ארה"ב תדון עם בעלות בריתה לגבי השימוש הפוטנציאלי בנשק גרעיני". דובר הקרמלין מיהר להגיב ואמר שרוסיה תשתמש בנשק גרעיני רק במצב של סכנה קיומית.

למרות מאמצי הצבא האוקראיני להדוף את הניסיונות הרוסיים לכבוש את העיר מריופול, הצבא הרוסי החל לשנע את כוחותיו אל תוך העיר שבדרום המדינה. בתוך כך, דוח רשמי של הצבא האוקראיני מצביע על מצוקה שצפויה לכוחות הרוסיים - התחמושת והמזון של הצבא הרוסי צפויים להיגמר בתוך שלושה ימים.

הערים המרכזיות באוקראינה שעומדות בפני ניסיונות הצבא הרוסי לכבוש אותן נפגעות מדי יום מירי ארטילריה. מריופול, עיר הנמל שנמצאת כבר יותר משבועיים תחת מצור רוסי, הפכה לעיי חרבות. על פי הדיווחים, בכל 10 דקות נופלת בעיר פצצה. גם הערים רוביז'נה וחרקוב נמצאות תחת הפגזות מתמשכות ולטענת הרשויות המקומיות מספר האזרחים שנהרגים ממשיך לעלות.

כל העדכונים - דקה אחר דקה

21:52: מסר מסקרן: רוסיה שיגרה את החללית "סויוז" לחלל כשעליה האות Z - בדומה לטנקים הרוסיים שנמצאים בתוך אוקראינה.

צילום: משרד ההגנה הרוסי pic.twitter.com/CFQi9tcmNq — Shanie Barenboim (@Shaniebar) March 22, 2022

21:46: "העולם 'מוחזק כבן ערובה' על ידי איום גרעיני", אמר ד"ר ג'ים מולר, מומחה בין-לאומי לסוגיות גרעין. הוא הזהיר שקיימת סכנה שרוסיה תשתמש בנשק גרעיני נגד המערב. "אם העולם לא יהיה כפוף לחוק אחיד, יהיו לנו עוד אירועים כאלה שבהם לאדם אחד יש הזדמנות להרוס את הציוויליזציה".

21:38: אוקראינה טוענת: 220 חיילים רוסים מיחידה אחת מסרבים להשתתף בפלישה.

21:35: למרות הסנקציות: יצרנית הרכב הצרפתית רנו הודיעה שתחזיר לפעילות את המפעל שלה במוסקווה ל-3 ימים בלבד. החברה סירבה לפרט את הסיבות לכך.



21:02: הנשיא זלנסקי ישתתף מרחוק בפסגת נאט"ו שתיערך בהמשך השבוע.

20:48: דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, מספר בראיון מיוחד ל-CNN כי רוסיה עוד לא השיגה את כל מטרותיה באוקראינה. לצד זאת, אמר ש"רוסיה תשתמש בנשק גרעיני רק אם עצם קיומה יהיה בסכנה".

20:23: "לא ראינו עדויות לכך שסין מספקת ציוד צבאי לרוסיה", הודיע הבית הלבן.

20:11: סאליבן התייחס לאיום השימוש בנשק גרעיני: "ארה"ב תדון עם בעלות בריתה לגבי השימוש הפוטנציאלי בנשק גרעיני". הוא הוסיף והעריך שמספר ההרוגים בקרב הצבא הרוסי עומד על אלפים.

19:59: היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב, ג'ייק סאליבן, אמר שביידן יחמיר את הסנקציות הקיימות ביום חמישי הקרוב, והוסיף כי "רוסיה לעולם לא תרחיק את אוקראינה מתושביה".

19:50: צרפת השיקה תוכנית לאומית לדיור עבור 100 אלף פליטים אוקראינים. "יותר ויותר מהם מוצאים מקלט בצרפת או עוברים דרך השטח שלנו", אמר ראש ממשלת צרפת.

19:05: מושל מחוז דנייפרו אמר שאדם אחד נהרג לאחר שמטח רקטות הרס את תחנת הרכבת בעיר פבלוהראד.

18:39: דובר משרד ההגנה הרוסי מעדכן שמתחילת המבצע הושמדו 236 מל"טים אוקראינים, 185 מערכות טילים נגד מטוסים ו-1,547 טנקים.

18:35: גורם בכיר בממשל האמריקני מזהיר: "הצבא הרוסי החל להיכנס למריופול הנצורה".

NEW: Russian forces are now inside Ukraine's besieged city of Mariupol, including separatist forces that came from the Donbas region: senior U.S. defense official — Jack Detsch (@JackDetsch) March 22, 2022

17:53: "מאגרי התחמושת והמזון של רוסיה יחזיקו רק עוד שלושה ימים", דוח רשמי של צבא אוקראינה.

17:27: בכיר במחלקת ההגנה האמריקנית אמר ש"ארה"ב לא ראתה שום אינדיקציה קונקרטית לשימוש בנשק כימי או ביולוגי רוסי באוקראינה".

17:21: יו"ר קרן המטבע הבין-לאומית מזהירה מהשלכות המלחמה: "מלחמה באוקראינה פירושה רעב באפריקה".

17:06: הפרלמנט הגרמני קיים דקת דומיה לזכרו של בוריס רומצ'נקו, ניצול השואה בן ה-96 ששרד את מחנות הריכוז של הנאצים, אך נהרג במהלך ההפגזות על העיקר חרקוב. ראשת ממשלת בריטניה התייחס למותו: "טרגדיה מזעזעת. בוריס שרד 4 מחנות ריכוז והקדיש את חייו כדי להבטיח שזוועות הנאציזם לא יחזרו על עצמו".

⚡️Russian shelling kills Holocaust survivor in Kharkiv.



Boris Romantschenko, 96, who survived the Nazi Holocaust during World War II has been killed during shelling in his apartment block in the eastern city of Kharkiv.



Photo: Buchenwald and Mittelbau-Dora Memorials Foundation. pic.twitter.com/icxHAikhWh — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 21, 2022

17:01: סגנית ראש ממשלת אוקראינה טוענת שלפחות 100 אלף אזרחים מנסים להימלט מהעיר מריופול אבל לא יכולים - בגלל היעדר מסדרונות בטוחים מחוץ לעיר הנמל הנצורה.

16:52: מנצ'סטר יונייטד חולקת כבוד לאוהד ותיק ולמייסד מועדון האוהדים שלה בקייב שנהרג באוקראינה.

The United family joins our #KyivReds in mourning the sad loss of Aleksander Kukin.



May he rest in peace ❤ — Manchester United (@ManUtd) March 21, 2022

16:32: שגרירות ארצות הברית בקייב צייצה הודעה של משרד החוץ האוקראיני ולפיה, רוסיה חטפה 2,389 ילדים מהמחוזות דונייצק ולוהנסק.

According to the Ukrainian Foreign Ministry, Russian forces have illegally removed 2,389 Ukrainian children from Donetsk and Luhanks oblasts to Russia. This is not assistance. It is kidnapping. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 22, 2022

16:27: פולין דורשת להרחיק את רוסיה מהפורום הבין-לאומי "G-20".

16:23: אירלנד צפויה לקלוט כ-40 אלף פליטים אוקראינים עד סוף אפריל, אמר סגן ראש הממשלה במדינה.

16:21: דובר משרד החוץ האוקראיני טוען שכ-300 אלף בני אדם בחרסון הכבושה נותרו ללא מזון ואספקה רפואית, לאחר שרוסיה מונעת מהם להתפנות. "אזרחי חרסון עומדים בפני אסון הומניטרי בגלל המצור של הצבא הרוסי. המזון והאספקה הרפואית כמעט אזלו, ובכל זאת רוסיה מסרבת לפתוח מסדרונות הומניטריים כדי לפנות אזרחים".

Kherson’s 300k citizens face a humanitarian catastrophe owing to the Russian army’s blockade. Food and medical supplies have almost run out, yet Russia refuses to open humanitarian corridors to evacuate civilians. Russia’s barbaric tactics must be stopped before it is too late! — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 22, 2022

16:19: נשיא אוקראינה זלנסקי תוקף את המערב: "כמה עוד אנשים צריכים למות כדי שמנהיגי המערב ונאט"ו יאסרו על רוסיה לטוס או יספקו לנו את כלי הטיס שאנו צריכים נואשות?".

14:25: 9 שנות מאסר בבית כלא עם אבטחה מירבית נגזרו על האופוזיציונר הרוסי אלכסיי נבלני, לאחר שהורשע מוקדם יותר היום בעבירות הונאה.

13:19: הסנקציות על רוסיה: משרד ההאוצר ההולנדי הודיע שהקפיא נכסים ועסקאות רוסיות בשווי 392 מיליון יורו.

13:15: בית החולים השדה הישראלי "כוכב מאיר" נפתח הבוקר בעיירה מוסטיסקה שבמערב אוקראינה. בית החולים צפוי לפעול כחודש ימים, בעלות הקמה ותפעול שנאמדת בכ-21 מיליון שקלים. את המבצע מובילים משרד החוץ ומשרד הבריאות באמצעות המרכז הרפואי שיבא, מרכז שניידר של כללית ומשלחת של אנשי רפואה וסיעוד מכלל מערכת הבריאות בישראל.

13:00: ז'אנה אגלקובה, עיתונאית שעבדה בערוץ 1 הרוסי והייתה שליחת הערוץ בפריז, חשפה שהתפטרותה החודש מתפקידה הייתה כמחאה על המלחמה באוקראינה. "אמרתי למנהלים שלי שאני לא יכולה לעשות את העבודה הזאת יותר", ציינה במסיבת עיתונאים שערכה בפריז. לדבריה, היא מאמינה שהקרמלין משתמש בטלוויזיה הרוסית כדי להפיץ תעמולה ושהרשויות במדינה חונקות את התקשורת העצמאית.

12:40: 10 בתי חולים באוקראינה הושמדו מאז תחילת המלחמה, כך עדכן שר הבריאות האוקראיני. לדבריו, שאר בתי החולים שבאזורי הקרבות מתקשים לחדש את אספקת התרופות.

מרכז ספורט בעיר הרוביישוב בפולין שהפך למרכז לקליטת פליטים אוקראינים | צילום: רויטרס

מרכז ספורט בעיר הרוביישוב בפולין שהפך למרכז לקליטת פליטים אוקראינים | צילום: רויטרס

12:26: נשיא אוקראינה זלנסקי הזהיר בנאום לחברי הפרלמנט האיטלקי כי המלחמה באוקראינה עלולה להוביל לרעב במדינות אחרות. "אוקראינה תמיד הייתה אחת מיצואניות המזון הגדולות ביותר, אך איך נוכל לזרוע תחת התקפות הארטילריה הרוסית?".

זלנסקי הדגיש כי לבסוף המלחמה יכולה להיגרר לתוך אירופה. "עבור הכוחות הרוסיים אוקראינה היא השער לאירופה, לשם הם רוצים לפרוץ - אבל אסור לתת לברבריות להתקדם", אמר.

12:22: הקרמלין דחה את ההאשמות של ארה"ב לפיהן רוסיה מתכננת התקפות סייבר בתגובה לסנקציות שמוטלות עליה. דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אמר כי "בניגוד למדינות מערביות רבות, כולל ארצות הברית, רוסיה לא עוסקת בשוד ברמת המדינה".

לדברי דובר הקרמלין, המשא ומתן עם אוקריאנה נמשך, אך ברוסיה היו רוצים לראות את אוקראינה יותר מעורבת מהותית בשיחות. פסקוב ציין כי הקרמלין לא מתכוון לפרסם בציבור את הדרישות המפורטות שלו מאוקראינה.

12:10: נשיא אוקראינה זלנסקי מעדכן ששוחח בטלפון עם האפיפיור פרנציסקוס. "סיפרתי להוד קדושתו על המצב ההמוניטרי הקשה ועל חסימת המסדרונות ההומניטריים על ידי הרוסים", כתב זלנסקי בטוויטר. "הכס הקדוש בתפקיד המתווך שיפסיק את הסבל האנושי מוערך מאוד. תודה על התפילות עבור אוקראינה ועבור השלום".

11:37: סגנית ראש ממשלת אוקראינה אירינה ורשצ'וק טוענת שרוסיה מונעת הגעת אספקה הומניטרית לעיר חרסון. עוד הוסיפה: "מפצירה ברוסיה לאפשר אספקה הומניטרית למריופול הנצורה ולאפשר לאזרחים לעזוב".

11:35: הסנקציות על רוסיה: משרד התחבורה הרוסי מעדכן כי 78 מטוסים רוסיים נתפסו על ידי מדינות זרות, כך מדווחת סוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס. לצד זאת דווח כי חברות התעופה הרוסיות רשמו על שמן כמעט 800 מטוסים שנמצאים ברוסיה.

צילומי לוויין של חברת Maxar מהעיר אירפין | צילום: AP

צילומי לוויין של חברת Maxar מהעיר צ'רנייב | צילום: AP

11:27: אירלנד נערכת להגעתם של עד 200 אלף פליטים מאוקראינה, כך מדווח הגרדיאן הבריטי. הממשלה האירית תדון היום באתגרים שהנושא מציב בפני המדינה, ובמיוחד בנושא הדיור. שר התחבורה דיווח אתמול כי 10 אלף פליטים כבר הגיעו למדינה.

10:58: 3,528,346 פליטים נמלטו מאוקראינה מאז תחילת המלחמה, כך על פי נתוני נציבות האו"ם לפליטים. עוד נמסר כי יותר מ-2 מיליון מהפליטים חצו את הגבול לפולין השכנה. נציג ארגון הבריאות העולמי בפולין ציין שכחצי מיליון מהפליטים שהגיעו לפולין צריכים תמיכה נפשית וכ-30 אלף סובלים מבעיות נפשיות חמורות.

10:45: משרד ההגנה האוקראיני פרסם פוסט בפייסבוק שבו הוא פונה לתושבי חבל דונבאס שנמצאים תחת השליטה הרוסית: "הקרמלין פתח במלחמה בקנה מידה מלא כדי 'להגן עליכם'. אתם מבינים עכשיו שאותה 'הגנה' היא למעשה עבור אוקראינה כולה". משרד ההגנה מציין רשימת ערים שלטענתו הצבא הרוסי החריב, ומפציר בתושבי דונבאס שלא להתגייס לצבא הרוסי ולא להפוך ל"בשר תותחים" עבור מוסקבה. "אם לא ביצעת פשע, אתה בטוח. בכל ההבדלים (בינינו) נתעסק בהמשך. כל המדינה שלנו מורכבת מאוקראינים שונים. אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להיות שונים כי אנו אומה חופשית לא משנה מה, אנחנו מאוחדים", נכתב.

"בכל דרך אפשרית תנסה להימנע מכך שייגיסו אותך בכוח (לצבא הרוסי)", הוסיף משרד ההגנה. "אם בכל זאת נגררת לכך, תנסה להתייצב לצד הכוחות האוקראינים בהקדם האפשרי. כל מי שיניח את נשקו יהיה בטוח".

10:13: האופוזיציונר הרוסי הכלוא אלכסיי נבלני הורשע על ידי בית המשפט ברוסיה בעבירות הונאה בקנה מידה גדול, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס. התביעה הרוסית מבקשת להטיל עליו עונש של 13 שנות מאסר במושבת עונשין ברמת אבטחה גבוהה מקסימלית. נבלני כבר נמצא במאסר במשך שנתיים וחצי, זאת לאחר שהואשם שהפר את תנאי שחרורו.

אלכסיי נבלני בבית המשפט | צילום: AP

מלחמה באוקראינה | צילום: רויטרס

09:41: סגנית ראש ממשלת אוקראינה: "מרכזים מאמץ לפינוי תושבי העיר מריופול, אבל בינתיים אין הסכמה עם הרוסים על מסדרון הומניטרי".

08:57: חברת הגז הרוסית "גזפרום" מעדכנת שהזרמת הגז לאירופה דרך אוקראינה נמשכת גם היום, כאשר ביממה האחרונה הוזרם גז בנפח של 108 מיליון מ"ק.

08:45: צבא אוקראינה טוען כי האספקה הצבאית הרוסית לא תחזיק עוד "יותר משלושה ימים". בדיווח המבצעי שפרסם צבא אוקראינה הבוקר נכתב כי "לפי מידע המצוי, לכוחות הכיבוש הרוסיים שפועלים באוקראינה יש מלאי תחמושת ומזון שמספיק ללא יותר משלושה ימים".

עוד מדווח הצבא כי הצליח להסיג את הכוחות הרוסיים מהעיר מקריב שממוקמת כ-50 ק"מ מערבית לקייב. "דגל מדינת אוקראינה הונף על העיר מקריב", כתב הצבא האוקראיני בפוסט בפייסבוק.

07:00: שגרירות רוסיה בארה"ב דחתה את הטענות לפיהן חיילים רוסים אילצה אזרחים אוקראינים מהעיר מריופול לחצות את הגבול למחנות רוסיים. לדברי השגרירות, רוסיה רק הקימה מחסומים כדי "למנוע פעולות הסחה" של הצבא האוקראיני וכדי לאפשר לכוחות הרוסיים "לבדוק בזהירות כלי רכב שבדרכם לאזורים בטוחים". עוד הדגישו בשגרירות: "הצבא הרוסי לא יוצר מחסומים בפני האוכלוסייה האזרחית, אלא מסייע להם להישאר בחיים, מספק להם אוכל ותרופות".

צילום: רויטרס

ביידן מזהיר: "פוטין עלול להשתמש בנשק כימי או ביולוגי" | צילום: רויטרס

06:00: דיווח ברשת NBC: גורם מודיעיני בכיר בנאט"ו מזהיר כי המלחמה באוקראינה נמצאת לקראת "מבוי סתום". לדבריו, "אם אנחנו לא בקיפאון, אנחנו מתקרבים לזה במהירות. המציאות היא שלאף צד אין עליונות על פני האחר".

לדבריו של אותו גורם, בלארוס, בעלת ברית קרובה של רוסיה שכבר אפשרה לצבא רוסיה להשתמש בשטחה כדי לפלוש לאוקראינה, מתכוננת לתת לרוסים להציב נשק גרעיני על אדמתה ועשויה בקרוב אף לתקוף את אוקראינה בעצמה.

00:22: נשיא ארה"ב ג'ו ביידן מזהיר מפני שימוש בנשק כימי או ביולוגי על ידי רוסיה במלחמה באוקראינה. לדבריו, ההאשמות הרוסיות על כך שאוקראינה מחזיקה בנשק מהסוג הזה הן שגויות ומדובר ב"סימן ברור" לכך שהנשיא פוטין בעצמו מתכוון להשתמש בנשק כימי או ביולוגי בעצמו.

"רוסיה טוענת שלאוקראינה יש נשק ביולוגי וכימי באוקראינה", אמר ביידן. "זה סימן ברור לכך שהוא (פוטין) שוקל להשתמש בשני סוגי הנשק הללו. הוא כבר השתמש בנשק כימי בעבר ואנחנו צריכים להיזהר ממה שעתיד לבוא".

00:12: גורם מודיעין בכיר בנאט"ו: "בלארוס מתכוונת לתת לרוסים להציב נשק גרעיני בשטחה ועשויה בקרוב לתקוף את אוקראינה".

תושבים נמלטים מהעיר הנצורה מריופול | צילום: רויטרס

עשן מיתמר מעל קייב לאחר הפגזה רוסית | צילום: רויטרס

00:00: נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, אמר כי לא ניתן יהיה לנהל משא ומתן על סיום המלחמה באוקראינה בלי דבר שהגדיר כחיוני - פגישה עם ולדימיר פוטין. לדבריו, כבר קרוב לשנה שהוא מנסה להיפגש עם פוטין, אך מנהיג רוסיה מסרב.

"ללא פגישה כזו בלתי אפשרי להבין למה הם מוכנים כדי לעצור את המלחמה", אמר זלנסקי. בהמשך הדגיש כי אוקראינה "תיהרס" לפני שהיא תיכנע ותוותר על עריה לטובת הכוחות הרוסיים הפולשים.

זלנסקי טען כי הוא מוכן לדון בהתחייבות מאוקראינה לא לבקש להיות חברה בנאט"ו בתמורה להפסקת אש, לנסיגת החיילים הרוסים ולהבטחה לביטחון אוקראינה. פגישה בין המנהיגים יכולה לדון ב"עתיד השטח האוקראיני הכבוש", אך יידרש יותר זמן כדי לפתור את הבעיה, אמר זלנסקי.

"אוקראינה מודעת היטב לכך שלא תוכל להתקבל לנאט"ו כעת", חזר והודה זלנסקי. "המדינות החברות בנאט"ו מבינות שהן לא רוצות להילחם עם רוסיה, ולכן אינן יכולות לקלוט אותנו אליהן... אנחנו צריכים להשלים עם זה ולהגיד 'בסדר'".

עוד אמר זלנסקי כי לאחר הפסקת אש וצעדים לקראת מתן ערבויות ביטחוניות, קייב תהיה מוכנה לדון במעמד של קרים ואזור דונבאס שבמזרח, שמוחזק בידי הבדלנים הפרו-רוסים. על פי ההערכות, עד כה מתו אלפים במלחמה, וכרבע מאוכלוסיית אוקראינה שמונה 44 מיליון בני אדם, פונתה מהבתים.