מתוך עמוד האינסטגרם של קאפרניק | צילום: עמוד האינסטגרם של קאפרניק

קולין קאפרניק - כוכב הפוטבול שהצליח להרגיז את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כאשר היה לשחקן הראשון שכורע ברך בזמן השמעת ההמנון - נבחר להיות אחד מהספורטאים שיובילו את הקמפיין החדש של "נייקי" לציון 30 שנים לסלוגן "Just do it".

לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו

"קולין הוא ספורטאי של נייקי מאז 2011 והוא ישתתף בקמפיין המיוחד לצד ספורטאים נוספים כמו סרינה ווליאמס", אישרה דוברת נייקי. קאפרניק עורר סערה כאשר כרע ברך במהלך השמעת ההמנון האמריקני כמחאה על מקרי המוות של אפרו-אמריקנים שנורו על ידי המשטרה. שחקנים רבים החלו להצטרף למחאתו של קאפרניק שעוררה כעס בקרב אוהדים רבים של ליגת הפוטבול ביניהם הנשיא טראמפ שאמר בעבר במהלך עצרת: "לא הייתם רוצים לראות בעלים של קבוצת NFL אומר על שחקן שמזלזל בדגל 'תורידו את הבן-***ה הזה מהמגרש, הוא מפוטר!'".

החל גל מחאה ב-NFL | צילום: AP

"אנו מאמינים כי קאפרניק הוא אחד הספורטאים שמעוררים הכי הרבה השפעה בדורנו. הוא מינף את כוחו של הספורט בשביל להצעיד את העולם קדימה", כך צוטט בכיר בנייקי על ידי רשת ESPN האמריקנית. עם פירסום הידיעה העלה קפארניק תמונה לעמוד האינסטגרם שלו עם הכיתוב "תאמינו במשהו. גם אם זה אומר להקריב הכל".

את מחאתו החל קפארניק בעונת 2016 ולאחריה לא הוארך חוזהו במדי סן פרנסיסקו פורטי-ניינרס בה שיחק כקווטרבק במשך 6 שנים. לאחר שלא מצא קבוצה ב-2017, גם את עונת 2018 שתיפתח ביום חמישי הקרוב הוא יראה מהבית. בעקבות כך הגיש קאפרניק תביעה כנגד ה-NFL וביום חמישי האחרון דחה הבורר שמונה לתיק את בקשת ה-NFL לדחיית התביעה על הסף.

המחאה התפשטה בקרב שחקני הליגה | צילום: רויטרס

בעקבות המחאות של שחקני הפוטבול והתגובה הזועמת בקרב האוהדים - הכניס ה-NFL סעיף חדש לתקנון המחייב את כל השחקנים לעמוד בזמן ההמנון אך מאפשר למי שרוצה למחות להישאר במנהרת השחקנים ולא לעלות למגרש בזמן ניגון ההמנון הלאומי. למרות האיסור מחאת "כריעת הברך" נמשכה במהלך משחקי קדם העונה והליגה הודיעה כי היא מקיימת שיחות עם איגוד השחקנים על מנת לגבש מדיניות בנושא.