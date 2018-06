חג שמח: המונדיאל יצא לדרך | צילום: SKY NEWS, החדשות

אחרי המתנה וציפייה של ארבע שנים, אליפות העולם בכדורגל יצאה לדרך. בתום טקס הפתיחה החגיגי, שכלל הופעה של הזמר הבריטי רובי ווילייאמס, מופע מרהיב ונאום של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין - החל המשחק הראשון בין הנבחרת המארחת רוסיה וסעודיה באצטדיון לוז'ניקי במוסקבה שיארח גם את גמר האליפות. המונדיאל יערך במשך חודש ויסתיים ב-15 ביולי.

במהלך המופע, שארך כ-15 דקות, ביצע רובי וויליאמס את השירים "Let Me Entertain You" ו-"Rock DJ" בליווי רקדניות ורקדנים. מופע הפתיחה כלל על פי המסורת הופעות ומיצגים והסתיים בנאום של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.



קהל בטקס הפתיחה | צילום: 123rf, החדשות

שוער נבחרת ספרד לשעבר, איקר קסיאס, והדוגמנית נטליה וודיאנובה הביאו את גביע העולם לאצטדיון לוז'ניקי במוסקבה.