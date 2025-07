שיטפונות כבדים במרכז טקסס גבו אתמול (שישי) את חייהם של לפחות 24 בני אדם. הרשויות מחפשות, באמצעות סירות ומסוקים, אחר כ-20 ילדות שנעדרות ממחנה קיץ לאורך נהר הגוואדלופה. זאת לאחר שהנהר עלה על גדותיו לגובה חסר תקדים בעקבות כמויות גשם גדולות. יותר מ-230 בני אדם חולצו עד כה.

"אנחנו לא יודעים מתי הגשם ייפסק", אמר שריף מחוז קר לארי לייתה במסיבת עיתונאים. "אני חושב שיהיו עוד הרוגים כשזה ייגמר".

מחנה מיסטיק, מחנה קיץ לבנות הממוקם סמוך לעיר קרוויל על גדות נהר הגוודלופה, הוצף ולפי סגן המושל דן פטריק, 20 ילדות מהמחנה נעדרות. לדבריו, שהו במחנה יותר מ-700 ילדים, רובם פונו לאזורים גבוהים יותר, אך הם מנותקים מחשמל וממתינים לחילוץ.

כלי תקשורת אמריקניים דיווחו כי ילדה שנסחפה 19 קילומטרים במורד נהר גוואדלופה נמצאה בחיים. "היא הייתה על עץ", דווח.

במחוז קר מסרו כי אין בידיהם מידע מדויק על מספר הנעדרים, ולא ניתן להעריך אותו. החזאים בארה"ב צופים גשמים נוספים באזור גם היום.

מושל טקסס גרג אבוט אמר כי המדינה "מפעילה את כל המשאבים הזמינים להתמודדות עם השיטפונות ההרסניים", כולל צוותי חילוץ ממים, המשמר הלאומי ומשרד הביטחון של טקסס. אבוט פרסם סרטון ברשת X שבו נראית פעולת חילוץ מוסקת מאזור מוצף, וכתב: "משימות חילוץ מהאוויר כאלה מתבצעות מסביב לשעון".

Air rescue missions like this are being done around the clock.



We will not stop until everyone is accounted for. pic.twitter.com/tqwTr1RkEi