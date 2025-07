אילון מאסק, האיש העשיר בעולם, הכריז אמש (שבת) שהוא מקים מפלגה חדשה בפוליטיקה האמריקנית שלדבריו תייצג "80% מהבוחרים במרכז". בפוסטים שפרסם בשעות האחרונות הבהיר מאסק את הכוונות הפוליטיות של מפלגת אמריקה - להתמודד בבחירות כבר בשנה הבאה, להתמקד בהורדת הגירעון ובטכנולוגיה, וניפוץ הסדר הפוליטי בארה"ב.

הרקע להקמת המפלגה החדשה הוא הסכסוך בין מאסק לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ והמפלגה הרפובליקנית, שעיקרו מחלוקת סביב "החוק הגדול והיפה" שקידמה המפלגה בהובלת הנשיא, שמגדיל את הגירעון ואת ההוצאות הממשלתיות. הקטנת הגירעון וההוצאות הממשלתיות הם נושאי הדגל של מאסק, שהוביל עד לפני כחודש את המחלקה ליעילות ממשלתית בממשל טראמפ, והתבטא שוב ושוב בנושא.

מאסק הביע תמיכה בפוסט ברשת X לפיו מטרת המפלגה החדשה שהקים תהיה לצמצם את הגירעון ואת ההוצאות הממשלתיות, להוביל מודרניזציה של הצבא עם AI ורובוטים, קידום טכנולוגיה ו-AI, צמצום רגולציה, עידוד חופש ביטוי, עידוד ילודה ואימוץ עמדות מרכז בשאר הנושאים. מאסק הביע את התנגדותו לשיטת שתי המפלגות שנהוגה בארה"ב, ואמר שהיא פוגעת בדמוקרטיה.

One way to execute on this would be to laser-focus on just 2 or 3 Senate seats and 8 to 10 House districts.



Given the razor-thin legislative margins, that would be enough to serve as the deciding vote on contentious laws, ensuring that they serve the true will of the people.