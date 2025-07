שוב סוער בקרמלין, והפעם לא בגלל מתקפה אוקראינית או משבר כלכלי, אלא בגלל רומן לוהט שמתפוצץ ברשתות החברתיות ומסכן את אחד האנשים הכי קרובים לוולדימיר פוטין.

מריה שלאייבה, בת 23 ואם לילד בן שלוש בשם טים, הפכה לשם מוכר ברוסיה לאחר שהחלה להעלות לאינסטגרם תיעודים מפתיעים במיוחד: טיסות ממטוסי תובלה צבאיים אל בסיסים אסטרטגיים בדרום-מערב המדינה.

"מי אמר שאין טיסות לרוסטוב? יש, פשוט לא לכולם", כתבה באחת הסטוריז, כשהיא מוסיפה: "פשוט לא הצלחתי להישאר רחוקה. אז חזרתי". לפי הדיווחים באתר ה"סאן" הבריטי, אושיית הרשת הרוסייה טסה במטוס מדגם איליושין Il-76, שהובילו אותה לרוסטוב על הדון.

מאחורי הטיסות הלא שגרתיות עומד לא אחר מאשר שר ההגנה הרוסי אנדריי בלואוסוב, כך על פי הפרסומים. בלואוסוב, כלכלן בן 66 ללא רקע צבאי, מונה לתפקיד בשנה שעברה במטרה לייעל את התקציב והלוגיסטיקה של הפלישה לאוקראינה. כעת נראה שבלואוסוב מסכן הרבה יותר מאשר את מעמדו הפוליטי.

על פי סוכנות הידיעות Nexta, בלואוסוב – איש עם מוניטין של "מחזר סדרתי" – ניהל ככל הנראה רומן עם שלאייבה, שסיפקה לא רק תיעוד חושפני שלה, אלא גם רמזים שיכולים לשמש את המודיעין האוקראיני והמערבי.

בין התמונות שפורסמו: סלפי מתוך מטוס תובלה של חיל האוויר הרוסי, תמונות עם בנה הקטן בטיסה, כולל תיאור כיצד הטייסים הזמינו אותו לשבת בקוקפיט והגישו לו צ'יפס. שלאייבה התפארה בסטורי אחר שהצליחה להשיג תור למניקור ברוסטוב על הדון וציינה שמי שארגן אותו היה "גבר מהקרמלין". היא סירבה לנקוב בשמו של איש המסתורין.

Maria Shalaeva (23) mit ihrem Sohn Tim (3). Immer wieder prahlt sie auf Instagram mit Reisen im Militär-Flieger



The Russian Air Force was transporting its strategic silicone reserve! pic.twitter.com/qz6VSXk5Xv