אירוע דרמטי התרחש הלילה (שבת) בנמל התעופה פאלמה דה מיורקה, כששרפה פרצה במטוס של חברת ריאנאייר זמן קצר לפני ההמראה. בתיעודים מהזירה נראים נוסעים קופצים מהכנף אל המסלול בניסיון להימלט מהאש, בזמן שכוחות כיבוי והצלה מיהרו למקום.

Ryanair 737-800 evacuated at Palma de Mallorca Airport after a fire indication developed on board during taxi.



The SAMU061 coordination center received a call at a.m, reporting a fire on flight RK3446 to Manchester.



A total of 18 people were injured during the evacuation, six… pic.twitter.com/XpCCejGq2t