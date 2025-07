בחצי השנה הראשונה של כהונתו, ממשל טראמפ שם דגש מיוחד על מאבק באנטישמיות, וכעת הוא פתח חזית חדשה במערכה ומתמקד בוושינגטון הבירה. ליאו טרל, ראש צוות המאבק באנטישמיות של ממשל טראמפ, תקף את ראשת העיר מיוריאל באוזר בגין "תגובתה הלא מספקת" למשבר האנטישמיות בעיר והבהיר: "זה לא מקובל עלי".

"אני נחוש לפגוש את ראשת העיר מיוריאל באוזר כדי לדון באנטישמיות! יש עלייה מטרידה באלימות אנטישמית בוושינגטון. חברי הקהילה היהודית מאויימים, ובמקרים מסוימים מכריחים אותם לשלם 'מיסים יהודיים' רק כדי לקבל אבטחה ולהרגיש ביטחון. זה לא מקובל עלי", כתב טרל בפוסט ברשת X.

I am determined to meet with Mayor Muriel Bowser to discuss antisemitism!



There’s been a disturbing rise in antisemitic violence in Washington, DC. I saw blood being wiped off the sidewalk outside the Capital Jewish Museum after a domestic terrorist murdered Israeli embassy… pic.twitter.com/kyNVNBXthK