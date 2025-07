בגיל 14 מייגן בליין רק רצתה להרגיש שייכת. היא הייתה חיוורת, כמו רוב בנות גילה, והחליטה לנסות שיזוף בהתזה כדי "להיראות כמו כולן". מה שהתחיל כמעשה תמים הפך מהר מאוד להתמכרות שמלווה אותה גם בגיל 19 – והיא לא מצליחה לעצור.

"התחלתי עם שיזוף בהתזה, ואז מצאתי את מיטת השיזוף שאמא שמרה במחסן", סיפרה מייגן לערוץ היוטיוב Truly. "כשהיא יצאה לעבודה, הייתי משתמשת בה". היא הסבירה שהיא מעדיפה לשכב דווקא בתחתית המיטה, כי שם האור חזק יותר ומכה ישירות בפניה – מה שמקנה לה גוון כהה במיוחד.

I’m a sunbed addict and I’ve got scary moles all over — but I can’t stop tanning https://t.co/AHp3FK6uGX pic.twitter.com/BYGyI3wVyE