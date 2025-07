תחקיר התרסקות מטוס הדרימליינר של חברת אייר אינדיה לפני כחודש חושף כי לאחר ההמראה מתגי הדלק של המטוס היו כבויים - מה שגרם לו לאבד כוח וליפול, כך דווח הבוקר (שבת). על המטוס, שהתרסק בעיר אחמדאבאד, היו 242 נוסעים, מהם רק אחד שרד.

בהקלטה מתא הטייס ששימשה לתחקיר נשמע אחד הטייסים שואל את השני מדוע הוא כיבה את מתגי הדלק, והוא השיב לו שהוא לא עשה את זה. שני הטייסים היו מנוסים, אחד עם יותר מ-15 אלף שעות טיסה ואחד עם יותר מ-3,000 שעות טיסה.

Investigators have released their preliminary report on the crash of #AI171.



8:08:39: Take off

8:08:42: Fuel cut off switches moved from Run to Cutoff with a 1 sec gap

8:08:52 ENG 1 switched from Cutoff to Run

8:08:56 ENG 2 switched from Cutoff to Run

8:09:11 Recording ends. pic.twitter.com/kZrxzD3XzG