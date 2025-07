נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוב בכותרות - הפעם בעקבות שאלה מפתיעה שהפנה לנשיא ליבריה, ג'וזף בואקאי. במהלך ארוחת צוהריים עם מנהיגי ממדינות אפריקה בבית, לאחר שבואקאי נשא דברים באנגלית רהוטה, טראמפ התפעל מהמבטא ויכולתו הלשונית ושאל אותו: "מאיפה למדת לדבר בצורה כל כך יפה?"

השאלה עוררה הרמות גבה, בעיקר בשל העובדה שליבריה היא מדינה שבה האנגלית היא השפה הרשמית במשך קרוב ל-200 שנה. גם אם טראמפ אולי לא ידע זאת, התגובה של בואקאי - צחוק קל ותגובה מנומסת, "בליבריה, אדוני", דיברה בעד עצמה.

האירוע התרחש במהלך ארוחת צהריים חגיגית שנערכה בבית הלבן בהשתתפות מנהיגים מאפריקה. בואקאי, שדיבר לאחר כמה מנהיגים שנזקקו למתורגמנים, השתמש באנגלית והביע את תמיכת מדינתו במדיניות של טראמפ. כשסיים את דבריו, טראמפ החמיא לו על האנגלית ה"כל כך טובה" שלו, שפת אימו, ושאל: "איפה למדת לדבר כל כך יפה? איפה התחנכת? בליבריה?"

President Trump to Liberian President Joseph Boakai: "Thank you and such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully, where? Were you educated, where? In Liberia?" pic.twitter.com/WZ2LR5JZcb