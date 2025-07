שר החוץ של ארה"ב מרקו רוביו הודיע היום (רביעי) על סנקציות נגד פרנצ'סקה אלבנזה, הדווחית המיוחדת של האו"ם לשטחים הפלסטיניים, שמוכרת בשל עמדותיה האנטי-ישראליות המובהקות. דקות אחדות לאחר הודעתו של רוביו, שר החוץ גדעון סער הגיב לצעד וצייץ ברשת X בקצרה: "מסר ברור. הגיע הזמן שהאו"ם ישים לב".

A clear message.

Time for the UN to pay attention! https://t.co/lWVrFMZymg