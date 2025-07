המשטרה באוסטרליה חוקרת שתי תקריות אנטישמיות שהתרחשו במלבורן, העיר השנייה בגודלה במדינה. כך דיווחו הלילה (בין שישי לשבת) כלי תקשורת מקומיים. בתקרית אחת, הושחתה מסעדה של השף אייל שני. בתקרית נוספת, הוצתה דלת בית כנסת בזמן שבתוכו היו מתפללים.

על פי דיווחים, קבוצת מפגינים אנטי-ישראליים הטילה אימה על סועדים המומים כשהסתערה על המסעדה במרכז העיר מלבורן. הסצנות הכאוטיות התרחשו במסעדת "מזנון", שם כ-20 מפגינים השליכו כיסאות, אוכל וכלי זכוכית לעבר המקום תוך שהם קוראים "מוות לצה"ל".

על פי דיווחים מקומיים, המפגינים הגיעו למסעדה אחרי הפגנה פרו-פלסטינית שהתקיימה קודם לכן ברחוב סמוך, שבה השתתפו כ-80 איש. בדרכם למסעדה תועדו המפגינים משליכים מחסומי תנועה ליד רכבים חולפים ומקללים עוברי אורח.

BREAKING:



A pro-Hamas mob in Melbourne stormed an Israeli-owned restaurant and then tried to set fire to a synagogue while Jewish families were inside for Shabbat dinner.



The restaurant was attacked because the owner’s business partner supports the Gaza Humanitarian… pic.twitter.com/MC1i8NTpqF