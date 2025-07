מאמצי החיפוש הקדחתניים במרכז טקסס נמשכים היום (ראשון) לאחר ששיטפון בזק גבה את חייהם של 51 בני אדם, ו-27 ילדות עדיין נעדרות. בארה"ב החלו להפנות אצבע מאשימה כלפי הרשויות, שלפי הטענות כשלו בהיערכות לשיטפון בזמן - משימה שהפכה למורכבת יותר לנוכח העובדה שמפלס המים בנהר גוואדלופה שהוצף עלה בכ-8 מטרים ב-45 דקות בלבד באישון לילה.

מניין ההרוגים בשיטפון שהתרחש בשישי עומד עד כה על 51, מתוכם לפחות 15 ילדים. בנוסף, יש מספר לא ברור של נעדרים, כולל 27 ילדות ממחנה הקיץ מיסטיק. 850 בני אדם פונו מבתיהם, ובחלק ממחנות הקיץ באזור פינו את הילדים מבעוד מועד. השיטפון התרחש באזור טיול פופולרי.

השיטפון שהתרחש באמצע הלילה הפתיע את התושבים ואת הרשויות. הרשויות הודו שלא ציפו לגשם כבד כל כך, שווה ערך לחודש של משקעים באזור. חבר הקונגרס הרפובליקני מטקסס צ'יפ רוי אמר שמדובר ב"שיטפון של אחת למאה שנה", ובכיר במחוז קר שהוצף אמר ש"אנחנו יודעים שיהיו גשמים, אנחנו יודעים שמפלס הנהר יעלה, אבל אף אחד לא ראה את זה בא".

הסכנה באזור נמשכת במקביל למאמצי החיפוש - ההתרעה על שיטפונות עדיין תקפה, והגשם באזור ממשיך לרדת. השרה לביטחון המולדת קריסטי נואם הגיעה לזירת האירוע ואמרה שהממשל יספק את כל המשאבים הדרושים. מסוקים ומטוסים המשיכו לסייע למאמצי החיפוש לאורך הלילה.

הצפות קטלניות בטקסס | צילום: reuters

בארה"ב עדיין לא ברור אם המחנה קיבל התרעה מספקת ואם ההכנות הנדרשות נעשו. שירות מזג האוויר הלאומי בארה"ב הזהיר משיטפונות במרכז טקסס החל מיום חמישי בלילה. בשישי בבוקר ההתרעה הפכה לחמורה יותר, ומאוחר יותר באותו בוקר (אמצע הלילה בטקסס) ההתרעה הסופית נשלחה. שעה וחצי לאחריה עלה הנהר על גדותיו. חברת החיזוי הגדולה AccuWeather פרסמה מכתב מתגונן, והפנתה אצבע מאשימה לממשל: "האזהרות שסיפקנו יכלו לספק לרשויות מספיק זמן לפנות את המחנות לאזור בטיחות".

ארין בורגס התעוררה בשעת לילה מקולות של רעמים וגשם כבד. 20 דקות לאחר מכן התחילו מי גשמים להציף את הבית שלה. היא תיארה לסוכנות הידיעות AP שעה ארוכה שבה נאחזה בעץ ביחד עם בנה המתבגר, בזמן שבן הזוג והכלב שלה נסחפו הרחק מהם, אך נמצאו לאחר מכן.

חלקים נרחבים ממחנה מיסטיק, שחשש כבד קיים לגורל 27 הילדות שנעדרות ממנו, הושמדו. "ראינו קירות מנותקים ממבנים, מזרנים ובגדים על עצים. בקתות שינה שהוטחו בעצים ובסלעים", אמרה אמנדה פיליפס בת ה-12, חניכה במחנה, לוול סטריט ג'ורנל. היא הוסיפה שרק בבוקר גילתה את היקף הנזק למחנה ששהתה בו.

More devastating scenes out of Burnet, TX — floodwaters ravaged homes, ripped through roads, and left widespread destruction in its wake. This new footage from Burnet, TX, shows the damage is extensive — and the threat isn't over yet. #txwx pic.twitter.com/zdhGqVhZ94

"המחנה הושמד. מסוק נחת והתחיל לפנות אנשים. זה היה ממש מפחיד", תיארה אלינר לסטר בת ה-13 לסוכנות הידיעות AP. במהלך החיפושים אותרה גופתה של ילדה בת 8, אחת מהילדות שהלכו למחנה. גופתו של מנהל במחנה אחר נמצאה בהמשך הכביש.

לפי חבר הקונגרס הרפובליקני צ'יפ רוי, אחת הילדות שנסחפו בשיטפון הצליחה לצוף על המזרן שלה במשך 3 שעות עד שנמצאה על ידי הרשויות כשהיא בחיים. "אנחנו מקווים לעוד סיפורים כאלה", אמר המחוקק.

HOLY CRAP! A young girl was found in Texas after floating on a mattress for THREE HOURS, per Rep. Chip Roy



The fact she survived those strong, violent currents is nothing short of a miracle.



Really hoping for more of these stories! pic.twitter.com/FgcPoZrALd