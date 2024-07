נשיא ארה"ב והמועמד הדמוקרטי לנשיאות ג'ו ביידן שם הערב (שישי) סוף לשמועות - והכריז רשמית בציוץ בטוויטר: "אני אומר את זה הכי ברור שאני יכול: אני הנשיא המכהן של ארצות הברית, אני המועמד של המפלגה הדמוקרטית. אני נשאר במירוץ".

Let me say this as clearly as I can:



I’m the sitting President of the United States.



I’m the nominee of the Democratic party.



I’m staying in the race.