ה-FBI אישר הבוקר (ראשון) רשמית כי האדם שניסה להתנקש הלילה בנשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ הוא תומס מת'יו קרוקס, צעיר בן 20 מפנסילבניה. בתיעודים שפורסמו בארה"ב נראה כיצד הוא ביצע את הירי במהלך עצרת הבחירות בבאטלר, פנסילבניה, בעודו רוכן על גג סמוך שהיה במרחק של כ-300-200 מטרים מבימת הנאום של טראמפ.

ה-FBI הבהיר בהודעה רשמית כי החקירה עדיין בעיצומה וקרא לכל מי שיש לו פרטים נוספים על האירועים ליצור קשר עם הרשויות בארה"ב. לפי שעה, עדיין אין תמונה ודאית של היורה, לאחר שבמהלך הלילה פורסמו ברשתות החברתיות בארה"ב תמונות של כמה אנשים שונים, אך אין אישור רשמי לכך.

על פי דיווח ברשת NBC, קרוקס, שניסה להתנקש בטראמפ וחוסל הלילה, רשום כמצביע של המפלגה הרפובליקנית בפנסילבניה. עוד דווח כי בשנת 2021 הוא תרם סכום כ-15 אלף דולר לארגון פוליטי פרוגרסיבי, אולם לאחר מכן נרשם כמצביע המפלגה הרפובליקנית. לפי שעה, עדיין אין מידע רשמי בנוגע למניע לניסיון ההתנקשות.

היורה ביצע את ניסיון ההתנקשות מגג של מבנה סמוך במרחק של כמה מאות מטרים בודדים מהבמה שעליה נאם טראמפ במהלך העצרת הפוליטית. לאורך השעות האחרונות נשמעה ביקורת עזה על אנשי השירות החשאי של ארה"ב, שאומנם מיהרו להגן על טראמפ על הבמה לאחר הירי, אך כשלו לזהות את מקור הירי מבעוד מועד ולסמן את הגג כנקודת תורפה מבצעית.

ניסיון ההתנקשות בדונאלד טראמפ, מפה

לאחר ששוחרר מבית החולים, טראמפ נחת הבוקר בנמל התעופה ניוארק בניו ג'רזי. בסרטון שפורסם על ידי צוות הקמפיין שלו הוא נראה יורד בכוחות עצמו מכבש המטוס, ונראה במצב בריאותי תקין. מחר צפויה להתחיל ועידת המפלגה הרפובליקנית בעיר מילווקי בוויסקונסין, וטראמפ כבר הודיע כי הוא ישתתף בה כמתוכנן.

כך התרחש הירי - דקה אחר דקה

1:05: טראמפ מגיע לעצרת הבחירות שלו בבאטלר, פנסילבניה. הוא לוחץ ידיים לקהל ומתחיל לנאום על מצבה העגום של המדינה, לדבריו.

טראמפ מגיע לעצרת הבחירות שלו בבאטלר, פנסילבניה. הוא לוחץ ידיים לקהל ומתחיל לנאום על מצבה העגום של המדינה, לדבריו. עד ראייה סיפר ל-BBC שהוא ראה את היורה החמוש מטפס על הגג והצביע עליו במשך דקות ארוכות. לפי העד, הוא הסב את תשומת הלב של השוטרים באזור, שלא עשו דבר.

01:12: צרור יריות נשמע בזמן שטראמפ נואם. הנשיא לשעבר תופס את האוזן שלו ואז נשכב על הרצפה. תוך שניות בודדות סוכני השירות החשאי מזנקים על טראמפ, צועקים לקהל לשכב ומכריזים שהיורה חוסל. אדם מהקהל נהרג ושניים נוספים נפצעו בעקבות הירי.

צרור יריות נשמע בזמן שטראמפ נואם. הנשיא לשעבר תופס את האוזן שלו ואז נשכב על הרצפה. תוך שניות בודדות סוכני השירות החשאי מזנקים על טראמפ, צועקים לקהל לשכב ומכריזים שהיורה חוסל. אדם מהקהל נהרג ושניים נוספים נפצעו בעקבות הירי. 01:13: סוכני השירות החשאי מרימים את טראמפ, יוצרים סביבו מעגל הדוק ומתחילים להדוף אותו אל מחוץ לבמה. הנשיא לשעבר צועק להם לעצור, מניף את אגרופו וצועק "להלחם! להלחם!". לאחר מספר שניות הסוכנים ממשיכים ללוות אותו לעבר רכב שחור איתו הוא נוסע מהאזור.

סוכני השירות החשאי מרימים את טראמפ, יוצרים סביבו מעגל הדוק ומתחילים להדוף אותו אל מחוץ לבמה. הנשיא לשעבר צועק להם לעצור, מניף את אגרופו וצועק "להלחם! להלחם!". לאחר מספר שניות הסוכנים ממשיכים ללוות אותו לעבר רכב שחור איתו הוא נוסע מהאזור. 03:42: טראמפ מוסר את ההצהרה הראשונה שלו אחרי התקרית, בה הוא מספר שכדור ניקב את האוזן שלו. "שמעתי שריקה והרגשתי את הכדור חודר את העור שלי. היה דימום עז", הוא כתב.

