לפי דיווח שפורסם היום (חמישי) באתר "פוליטיקו" שתיים מהדמויות החזקות והפופולריות ביותר במפלגה הדמוקרטית בארה"ב, הנשיא לשעבר ברק אובמה ויו"ר בית הנבחרים לשעבר ננסי פלוסי, מובילות מאחורי הקלעים את הניסיון לדחוק בנשיא ג'ו ביידן לפרוש מהמרוץ לנשיאות. בהמשך לכך, מגיש בכיר ברשת MSNBC אמר כי "עובדי הקמפיין של ביידן מעריכים כי אובמה מנצח על הניסיונות לגרום לו לפנות את מקומו".





לפי הדיווח, אובמה היה בקשר עם השחקן ההוליוודי והתורם למפלגה הדמוקרטית ג'ורג' קלוני קודם שהאחרון פרסם את המאמר הנוקב שלו אתמול ב"ניו יורק טיימס" - שבו קרא לנשיא ביידן לזוז הצידה ולפנות את מקומו. "זה לא אותו ביידן שהכרתי, לא ננצח בנובמבר עם הנשיא הזה", כתב קלוני. אובמה אמנם לא עודד את קלוני וגם לא יעץ לו לכתוב את המאמר, אך גם לא הביע התנגדות לדברים - זאת למרות שאובמה היה אחד הקולות הבולטים שהגנו על ביידן בעקבות העימות הטלוויזיוני. צוותו של אובמה לא מוכן היה להתייחס לדברים.





Re: the growing criticism of biden, the Clooney op-ed etc, Morning Joe says:



“The Biden campaign and many Democratic officials do believe that Barack Obama is quietly working behind the scenes to orchestrate this” pic.twitter.com/Snh3eF870m