נשיא ארה"ב לשעבר, שנהנה מהופעה חלשה של המתמודד מולו על הנשיאות הנשיא המכהן ג'ו ביידן, תועד בימים שאחרי העימות לועג לביידן. במה שנראה כמו משחק גולף לצד בנו בארון, טראמפ לגלג על גילו של נשיא ארה"ב וכינה אותו בשמות גנאי.

HIGHER QUALITY VIDEO:



Trump says Joe Biden is “quitting the race"



"I got him out” he’s an “old broken-down pile of crap… Now we have Kamala. She’s so f—king bad”



(looks like Barron Trump in passenger seat )