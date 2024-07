צרפת והעולם בהלם מתוצאות הבחירות לפרלמנט הצרפתי שנערכו אתמול (ראשון), ולמרות שמדובר בתוצאות הזהות כמעט לחלוטין לתחזיות הסקרים בשבועות האחרונים - מדובר בלא פחות מזעזוע פוליטי. לראשונה, הימין הקיצוני, שבמשך שנים נחשב למפלגת שוליים, הפך למפלגה הגדולה ביותר במדינה. כעת ראש ממשלת צרפת ומפלגתו של הנשיא מקרון מבקשים לצאת לקרב בלימה במטרה לטרפד את הצלחת הימין הקיצוני בסיבוב השני של הבחירות בשבוע הבא.

גבריאל אטל, ראש ממשלת צרפת ומקורבו של מקרון, אמר אתמול שתוצאות הבחירות הן "סכנה הגדולה ביותר", הזהיר כי "הימין הקיצוני מתדפק על דלתותינו", ואמר כי הפרלמנט הצרפתי מעולם בהיסטוריה לא היה בסכנה להיות בשליטה של הימין הקיצוני. בדומה לאמירה אתמול של הנשיא, גם ראש הממשלה אטל קרא לכל הכוחות הפוליטיים במדינה המתנגדים לימין הקיצוני לאחד כוחות כדי לצמצם ככל הניתן את ההצלחה של לה פן, ובן חסותה הצעיר ז'ורדן ברדלה, בבחירות בשבוע הבא. "לא ניתן להם אפילו קול אחד", הכריז אטל.

הבחירות אתמול התנהלו ב-577 מחוזות הבחירה של צרפת, ובכל מחוז שלא היה מנצח שהשיג 50% לפחות - ייערכו בחירות נוספות בשבוע הבא, בין שני המתמודדים שזכו אתמול למספר הקולות הגדול ביותר. 577 מחוזות הבחירה מתורגמים ל-577 חברים באספה הלאומית. על פי חלק מהסקרים וההערכות, בתרחיש הטוב ביותר מבחינת מפלגת RN של לה פן וברדלה, עשויה אף לזכות ביותר מ-289 מושבים באספה הלאומית, ובכך להשיג רוב מוחלט.

רק במצב כזה, טוען ברדלה בן ה-28 שהוצב במקום הראשון על ידי מרין לה פן, ושבמידה רבה נחשב לכוכב העולה של הפוליטיקה הצרפתית, הוא יסכים לקחת על עצמו את תפקיד ראש הממשלה. אם מפלגת הימין הקיצוני בראשותם תשיג פחות מהרוב הדרוש בפרלמנט - ניכר כי במפלגת המרכז של מקרון יפעלו ככל הניתן לשלב כוחות יחד עם גוש מפלגות השמאל, שהשיגו אתמול יחד כ-28% מהקולות. חשוב לציין כי בגוש הפוליטי הזה, שרחוק מלהיות הומוגני מבחינה אידיאולוגית, יש גם לא מעט גורמים אנטישמיים.

הסקרים הרבים שפורסמו בצרפת מאז ההודעה הדרמטית של מקרון על פיזור האספה הלאומית בעקבות התבוסה בבחירות לפרלמנט האירופי ב-9 ביוני חזו באופן מדויק למדי את תוצאות הבחירות אתמול. מהבחינה הזאת נראה כי אין הפתעה גדולה, אולם המציאות החדשה - שבה מפלגת הימין הקיצוני, שבמשך עשרות שנים נחשבה למוקצית ומחוץ למיינסטרים הפוליטי, הפכה למפלגה הגדולה ביותר, ואולי תעמוד בראשות הממשלה תחת הנשיא מקרון - היא לא פחות מדרמטית.

VIDEO: Demonstrations are ongoing in Paris, France, due to the parliamentary election results.



