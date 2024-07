מפלגת הלייבור רשמה ניצחון מוחץ בבחירות היום (חמישי) בבריטניה - והביסה את מפלגת השמרנים, שיורדת מהשלטון בלונדון לאחר 14 שנים ברציפות. מדגמי הבחירות צופים כי הלייבור השיגה 410 מושבים בפרלמנט, לעומת השמרנים שהשיגו רק 131.

