עוד לילה קשה ואלים נרשם (בין שני לשלישי) בקמפוסים ברחבי ארה"ב. לאחר סאגה ממושכת ומשא ומתן שהגיע למבוי סתום, אוניברסיטת קולומביה הודיעה כי החלה להעניש ולהשעות סטודנטים שלא מתפנים ממאהל המחאה הפרו-פלסטיני. באוניברסיטת UCLA נרשמו עימותים אלימים, כולל ניסיון תקיפה מתועד של מפגינה אנטי-ישראלית במפגין פרו-ישראלי, דווקא לעיניי כוחות הביטחון במקום.

הנהלת אוניברסיטת קולומביה החלה אתמול באופן רשמי להודיע לסטודנטים כי הם מושעים מהלימודים עד שיעזבו את מאהל המחאה הפרו-פלסטיני שהוקם בקמפוס. זמן קצר לאחר פקיעת תוקף האולטימטום שהוצב למפגינים, אתמול ב-21:00 שעון ישראל, החלו רבים מהם לקבל הודעות על השעייתם מהלימודים. כלי תקשורת בארה"ב דיווחו כי רבים מהסטודנטים נענו לאיום ועזבו את מתחם המחאה לפני פקיעת הדדליין.

ונדליזם של מפגינים אנטי-ישראליים באוניברסיטת קולומביה

הצעד הזה של אוניברסיטת קולומביה מגיע בעקבות מחאה וביקורת גדולות מטעם הסטודנטים על ההחלטה לערב את המשטרה המקומית בניסיון לפזר את ההפגנות. אמש אמרו בבית הלבן כי לכל אוניברסיטה נתונה ההחלטה בעצמה אם להפעיל את כוחות המשטרה בתוך הקמפוס, או לנסות להתמודד עם ההפגנות בדרכים אחרות. ניכר שבקולומביה חוששים מהלחץ הציבורי בנושא, ומנסים לסלק את מחנה המוחים בדרכים אחרות.

לאורך כל השעות הבוקר נמשכים אירועי המחאה הקשים בקולומביה. מאות סטודנטים פרצו באלימות למתחם היכל המילטון, וכבשו אותו. רבים הניפו דגלי פלסטין מהחלונות, לצד תמונות דמותו של הילד "חנדלה", שנחשב לאחד הסמלים של המאבק הפלסטיני.

באוניברסיטת UCLA בלוס אנג'לס נמשכו גם הלילה, כמו בלילות הקודמים, עימותים ישירים ואלימים בין מפגינים בעד ונגד ישראל. בתיעוד מקומם שפורסם ברשתות החברתיות נראית מפגינה פרו-פלסטינית, בפנים מכוסות, תוקפת באלימות מפגין בעד ישראל. מה שהופך את הסרטון למטריד במיוחד היא העובדה שאנשי ביטחון נראים עומדים סמוך ומביטים במתרחש מבלי להתערב. התקיפה קיבלה אופי אלים במיוחד כאשר התוקפת הוציאה אקדח טייזר חשמלי ואיימה לפגוע במפגינים סביבה אם יתקרבו.

