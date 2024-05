חירט ווילדרס, מנהיג הימין הקיצוני בהולנד והמפלגה הגדולה ביותר בפרלמנט, נשא אתמול (רביעי) נאום תמיכה נלהב במדינת ישראל. "עבורי ועבור המפלגה שלי זה לא מסובך להבין בצד של מי אנחנו תומכים", אמר ווילדרס, "האם אנחנו עם העם היהודי, שנלחם על קיומו, או שאנחנו עם החלאות שרוצים לחסל אותם?".

בשבוע שעבר נודע כי ווילדרס, מנהיג מפלגת PVV שהשיגה הישג חסר תקדים של 24% בבחירות שנערכו בנובמבר, הצליח להגיע להסכמות עם מפלגות נוספות על הקמת קואליציה חדשה בהולנד. בשל ההסתייגות הגדולה בהולנד מעמדותיו הקיצוניות, הוחלט כי לא הוא מי שיעמוד בראשות הממשלה בהולנד.

"חייתי בישראל לפרק זמן מסוים, לפני זמן רב", סיפר אתמול וילדרס בפרלמנט, לאחר אישור החקיקה שקובעת כי הקריאה "מהנהר ועד הים" היא קריאה לאלימות שצריכה לגרור ענישה. "אז זה עוד היה כשהטרוריסטים נכנסו מכיוון ירדן, אני גם חוויתי את זה כשהטרוריסטים חצו את הגבול", הוא נזכר בתקופת עבודתו הקצרה בחקלאות במושב תומר שבבקעת הירדן, לפני יותר משלושה עשורים.

