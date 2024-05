נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ הורשע הלילה (בין חמישי לשישי) בפרשת דמי השתיקה לכוכבת הפורנו סטורמי דניאלס. חבר המושבעים קבע כי טראמפ אשם בכל 34 סעיפי המשפט, ובכך הפך לנשיא הראשון בתולדות ארה"ב שמורשע בפלילים. הנשיא לשעבר שוחרר ללא ערבות עד לגזר דינו שיינתן ב-11 ביולי, ימים בודדים בלבד לפני עצרת המפלגה הרפובליקנית לקראת הבחירות בנובמבר.

כל 34 סעיפי האישום שבהם הורשע הם כלכליים, ועוסקים בכך שהסכום הועבר לדניאלס מכספי קמפיין הבחירות שלו לנשיאות בשנת 2016. טראמפ תקף את ההחלטה וטען שהוא חף מפשע, וזכה לתמיכה נלהבת מצידו של יו"ר בית הנבחרים מייק ג'ונסון, שאמר כי מדובר ב"תרגיל פוליטי". הנשיא ביידן אמר כי ניתן להבטיח שטראמפ לא יחזור לחדר הסגלגל רק דרך הבחירות.

עם הקראת פסק הדין אמר טראמפ: "זו בושה וחרפה, אני מאוד חף מפשע, המשפט היה מכור. אני נלחם עבור המדינה שלנו והאנשים שלנו". לאורך השנה האחרונה נהנה טראמפ לעשות שימוש בפרשיותיו המשפטיות בניסיון לעודד אנשים נוספים בארה"ב לתמוך בו, ולנסות לגרוף קולות נוספים. למרות זאת, סקרים רבים בתקופה האחרונה הראו כי האפשרות שיורשע במשפט דמי השתיקה עלולה לפגוע בו בתמיכה הציבורית לקראת הבחירות.

מחוץ לבית המשפט במנהטן נאספו עשרות מתומכיו של טראמפ, שנראו כועסים ומאוכזבים עם היוודע פסק הדין בעניינו. בשבוע שעבר, עם השלמת הטיעונים במשפט, טענו בתביעה כי יש "הר של ראיות" כדי להרשיע אותו, ואילו בהגנה טענו כי מייקל כהן, עורך דינו לשעבר של טראמפ ומי שביצע את התשלום בפועל לדניאלס וכעת היה לאחד מעדי התביעה העיקריים, הוא "ה-MVP של השקרים".

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הגיב על הרשעתו של טראמפ ואמר כי "יש רק דרך אחת להבטיח שהוא לא יחזור לחדר הסגלגל - בבחירות". מטעם קמפיין הבחירות של ביידן נמסר: "פסק הדין מוכיח כי איש אינו מעל החוק".

יו"ר בית הנבחרים הרפובליקני מייק ג'ונסון כתב כי מדובר ב"יום מביש בהיסטוריה האמריקנית". לדבריו, חברי המפלגה הדמוקרטית "הריעו" עם הרשעתו של מנהיג המפלגה היריבה, ב"אישומים מגוחכים, המבוססים על על עדותו של עבריין מורשע". הוא הוסיף ואמר כי זה היה "תרגיל פוליטי".

