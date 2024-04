עם חרב, בפרוור הלונדוני: 4 בני אדם נפצעו הבוקר (שלישי) באירוע דקירה עם חרב באזור היינולט, פרוור צפון-מזרחי של לונדון. לפי משטרת לונדון, התוקף שנעצר הוא גבר בן 36, ולדבריהם "אין קשר לטרור ואין חשד למעורבים נוספים".

Police and emergency services are in Hainault at a serious incident in which a man with a sword has been arrested.



We do not believe there is any ongoing threat to the wider community - this incident does not appear to be terror-related.