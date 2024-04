המשחק הדו-פרצופי של קטאר: בצל המאמצים להביא לעסקה לשחרור חטופים, התחרות הגדולה של הימים האחרונים מתנהלת בין קטאר למצרים - שנאבקות זו בזו, בגלוי ובאופן סמוי, על הטייטל "הבוסית של המזרח התיכון". אולם, בזמן הזה דוחה ממשיכה לשחק משחק כפול במגרש האזורי - לוחצת על חמאס כדי להשיג עסקה, ובמקביל מסיתה נגד ישראל.

בסבב המשא ומתן הנוכחי, נראה כי דווקא מצרים זכתה לנקודות זכות על פני קטאר. היא הייתה זו שאירחה את הפגישות של המשלחת הישראלית ומשלחת חמאס עם המתווכות, וניכר כי זכתה לאמון מצד שני הצדדים. ראש ממשלת קטאר מוחמד בן עבד א-רחמן א-תא'ני אמנם נכח בפסגה בקהיר - אבל ניכר היה שהפעם הוא לא היה זה שניצח על ניהול השיחות או הכתיב את הטון. ובכל זאת, הוא העניק הצהרה לתקשורת כדי ששמו לא ישכח בין ההדלפות.

"ההצעה החדשה בשיחות של הפסקת האש מגשרת על הפערים בין שני הצדדים באופן שלא היה כמותו בחודשים האחרונים, ממתינים לתגובה משני הצדדים", אמר א-ת'אני באופטימיות לרשת BBC בתחילת השבוע. "אנחנו לא בישורת האחרונה, אבל אני היום יותר אופטימי ממה שהייתי לפני כמה ימים", הוסיף. כמה ימים חלפו מאז, ונראה שהצהרות לחוד ומציאות לחוד, שכן הפערים עוד גדולים מכדי להכריז על עסקה.

מתחילת המלחמה, צמרת חמאס תופסת מחסה בדוחה שבקטאר. כלומר, האמירות רואה במי שביצע מעשי זוועה נגד ישראל - אורחים רשמיים. קטאר מיצבה את עצמה בשנים האחרונות כגורם מפתח מבחינת חמאס. היא לא רק מארחת את בכיריה, אלא גם נהגה לספק להם סכומי עתק - עשרות מיליוני דולרים מדי חודש. במסגרת המדיניות שהובילה ממשלת נתניהו ב-2018, הפכה קטאר לכלי "לקניית" שקט בעזה, עם 30 מיליון דולר שנכנסו לרצועה.

השליח הקטארי מוחמד אל-עמאדי, שנושא בתואר הרשמי של "ראש הוועדה לשיקום רצועת עזה", היה זה שחלש על ברז הכספים הקטארי. הוא נהג לנוע בקו שבין ישראל לעזה, העביר את המענק הקטארי לרצועה, מימן את הפרויקטים לשיקומה - והפך לאיש עסקים ששני הצדדים נשענו עליו, לפחות עד לטבח הרצחני ב-7 באוקטובר.

בעקבות הצהרה שפרסמה ועדת הפיקוח והרפורמה של בית הנבחרים האמריקני, שגרירות קטאר בארה"ב ניסתה השבוע להתנער מהעובדה שסיפקה לחמאס בעזה 30 מיליון דולר מדי חודש.

