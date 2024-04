מאבטחים באוניברסיטת קולומביה בניו יורק מנעו אמש (שני) מפרופסור שי דוידאי להיכנס לקמפוס שבו הוא עובד. המרצה עמד בכניסה למקום וצעק על המסנכ"ל של האוניברסיטה קאס האלווי: "השביתו לי את הכרטיס. לא יכול שתומכי חמאס ייכנסו לקמפוס - ואני לא. אנחנו רק רוצים להיות יהודים בפומבי".

Campus security and police at @Columbia are not allowing pro-Israel assistant professor @ShaiDavidai on the part of campus being occupied by the far-left and Islamic extremists. To protect the autonomous zone, the university is keeping out its critics. pic.twitter.com/wDBruut2B2

המרצה צעק לעבר המפגינים הפרו-ישראליים שעמדו לצידו: "שאלתי את האלווי אם חמאס זה ארגון טרור, הוא לא היה מסוגל להגיד את זה. יש לי הזכות האזרחית בתור יהודי להיות בקמפוס, וגם יש לי הזכות להיכנס בתור פרופ', עובד הואניברסיטה. ביטול הכרטיס שלי מהווה בסיס לתביעה". ברקע המפגינים צעקו לעבר המאבטחים שחסמו לו את הגישה: "תנו לשי להיכנס".

אחרי שהסתיים האירוע, ולאחר שלא אושרה כניסתו למתחמי האוניברסיטה, פרופ' דוידאי פנה ב-X לסמנכ"ל שמנע את כניסתו: "אני עדיין מנסה להבין איך יכולת לעמוד רק לעמוד שם, להסתכל לי בעיניים, ולא לתת לי להיכנס לקמפוס? איך יכולת לשמור על פרצוף ישר כשנכנעת לאספסוף הפרו-חמאס אך סירבת להשמיע קול עבור הסטודנטים, הצוות והסגל היהודי והישראלי בקולומביה".

