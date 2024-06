עימות CNN לנשיאות עורר הדים בארה"ב ותהיות בצד הדמוקרטי על יכולתו של ביידן לצלוח את המרוץ. הנשיא, שנשמע מגמגם ומתבלבל במהלך העימות, הבהיר היום (שישי) כי למרות הביקורת החריפה - אין בכוונתו לפרוש מהמירוץ. "אני לא טוב בעימותים כמו שהייתי בעבר, אבל אני יודע את העבודה", אמר.

בהמשך תקף את יריבו: "הפושע המורשע היחיד באותו הבמה היה טראמפ. כשחשבתי על 34 הרשעותיו, התקיפה המינית במקום ציבורי והקנס על הונאה עסקית - חשבתי לעצמי שהוא לא סתם עבריין מורשע, הוא גל פשיעה של איש אחד".

עוד אמר על טראמפ כי "עם כל השקרים שלו, למדנו כמה דברים אתמול. למדנו שהוא עדיין גאה שהוא האדם שהרג את רו נגד ווייד. למדנו שטראמפ לא מתכוון לכבד את תוצאות הבחירות. הבחירה בבחירות האלה היא פשוטה - טראמפ יהרוס את הדמוקרטיה שלנו, אני אגן עליה".

"אני נותן את המילה שלי שלא הייתי מתמודד שוב אם לא הייתי מאמין בכל ליבי שאני יכול לעשות את התפקיד", הוסיף. "מכיוון שההימור גבוה מאוד - טראמפ הוא איום אמיתי על האומה שלנו".

