על פי דיווח ברוסיה, חמושים פתחו באש לעבר בית כנסת בדרבנט שבצפון הקווקז ברוסיה. שוטר אחד נהרג.

✡✝ Possible #terrorist attack on a #synagogue and a #church in #Derbent, Dagestan, Russia.



According to preliminary information, one police officer was killed and another injured.



Unidentified persons dressed in black shoot at police vehicles.#Russia #Dagestan pic.twitter.com/s5Q3tsS7Wm — Barong (@Barong369) June 23, 2024

❗️ En République du Daghestan, des inconnus ont attaqué une église orthodoxe et une synagogue à Derbent. Un incident a également été signalé à Makhachkala, où un bâtiment de la synagogue a pris feu.



Suite https://t.co/HAz0RVW9NO pic.twitter.com/WH6L7fjyFy — ✝️Paolo Hamidouche' | Паоло Хамидух (@Paolino_84) June 23, 2024