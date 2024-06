עוד בטרם הסתיים העימות לנשיאות ארה"ב הלילה (בין חמישי לשישי) בין הנשיא ביידן והמועמד טראמפ, לרבים כבר היה ברור מי ניצח בו. על פי כמעט כל הפרשנויות, ביידן נראה עייף ולא רהוט, ולא הצליח להשקיט את החששות לגבי גילו ותפקודו. מנגד, טראמפ נראה בטוח בעצמו, רהוט ושולט במסרים שרצה להעביר. שני המועמדים התעמתו בנושא ישראל, הטיחו אחד בשני עלבונות וניסו לשכנע את הבוחרים האמריקנים להצביע להם.

הרגעים הגדולים מהעימות

בתחילת העימות, ביידן גמגם ובמשך שניות ארוכות לא הצליח להשלים את תשובתו בנוגע למערכת הבריאות האמריקנית.

טראמפ תקף את מדיניות החוץ של הנשיא ואמר שבמשמרת שלו "חמאס לעולם לא היה פולש לישראל. אתה יודע למה? כי איראן הייתה מרוששת ולא היה לה כסף לחמאס ולטרור".

במהלך העימות, נשאלו שני המועמדים מספר שאלות שנוגעות לישראל. טראמפ כינה את ביידן "פלסטיני חלש וגרוע" ותמך בזכותה של ישראל להמשיך במלחמה. מנגד, ביידן הדגיש ש"הצלנו את ישראל", אמר שצריך "לחסל את חמאס", ואישר שארה"ב מונעת מישראל פצצות שלדבריו "לא עובדות טוב בשטחים מאוכלסים".

ביידן וטראמפ התעמתו מספר פעמים, כשבאחת מהפעמים האלו גלשה למחוזות האבסורד. טראמפ תקף את יכולתו של ביידן לשחק גולף, והנשיא השיב "אשמח לשחק נגדך, אתה חושב שתוכל לעשות את זה?". השניים המשיכו להתווכח על רמת המשחק שלהם בגולף, עד שטראמפ אמר "בוא לא נתהג כמו ילדים". ביידן השיב: "אתה ילד".

במהלך העימות טראמפ סירב להתחייב ללא תנאים שיכבד את תוצאות הבחירות. רק לאחר שנשאל כמה פעמים, השיב שיכבד את התוצאות אם הבחירות יהיו "הוגנות לגמרי"."נדפקנו": ביקורת חריפה על ביידן

מיד עם תחילת העימות נשמע ביידן עייף וצרוד, והוא אף נתקע למשך מספר שניות כשניסה להשיב על שאלה על עלויות בריאות. במהלך העימות פורסמו דיווחים כי בימים האחרונים הוא סובל מהתקררות אך נמצא שלילי לקורונה. כבר בדבריו הראשונים ולאורך העימות כולו ביידן גמגם, טעה במילותיו (בלבל בין מיליארדרים לטריליונרים), והתקשה לסיים את התשובות שלו.

טראמפ מנגד השיב בביטחון על כל השאלות שששאלו אותו, אך ברבות בהן הוא נמנע מלענות במדויק ובמפורש, ובארה"ב ביקרו את את התחמקויותיו הרבות ואת ההימנעות שלו מתשובות מפורשות. כך למשל, הוא סירב לענות במפורש שיכבד את תוצאות הבחירות אם יפסיד בהן. "אם הן יהיו הוגנות - לחלוטין אקבל אותן", אמר טראמפ, וביידן תקף אותו: "אתה בכיין".

לפי סקר בזק שנערך ב-CNN, 67% מהצופים טוענים שטראמפ ניצח בעימות, לעומת 33% שטוענים שביידן ניצח.

"לא הבנתי מה הוא אמר, אני לא חושב שגם הוא הבין", אמר טראמפ כמה פעמים במהלך העימות על דברי ביידן. סוכנות הידיעות AP סיכמה את חצי השעה הראשונה של העימות: "ביידן התעצבן עם תשובות מטופשות, וטראמפ הוביל עם אנרגיה טובה ואמירות שקריות".

ATLANTA (AP) — In first half-hour of debate, a raspy Biden delivers rambling answers while Trump counters with energy and falsehoods. — Seung Min Kim (@seungminkim) June 28, 2024

טראמפ תקף את ביידן על תפקודו בעימות ובכלל, אולם ניכר כי במחצית השנייה של העימות ביידן מעט חזר לעצמו והתאושש. יחד עם זאת, הרשתות החברתיות התמלאו במהרה בדברי ביקורת על ביידן ועל התפקוד הגרוע שלו בעימות. רבים מהגולשים אף העלו את הקריאה כי המפלגה הדמוקרטית צריכה לעשות הכול כדי להחליף את ביידן עוד לפני הבחירות.

"אני מקווה שביידן יהרהר בהופעתו בעימות ויכריז על החלטתו לפרוש מהמרוץ, ולהעביר את המועמדות הדמוקרטית לוועידת המפלגה", כתב פרשן הניו יורק טיימס ניקולס כריסטוף. "מישהו כמו גרטשן וויטמר, שרוד בראון או השרה ריימונדו עדיין יכולים להגיע ולהביס את טראמפ".

I wish Biden would reflect on this debate performance and then announce his decision to withdraw from the race, throwing the choice of Democratic nominee to the convention. Someone like @gretchenwhitmer or @SherrodBrown or @SecRaimondo could still jump in and beat Trump. — Nicholas Kristof (@NickKristof) June 28, 2024

גם סגנית הנשיא האריס הכירה בחולשה של ביידן בעימות. האריס אמרה שהנשיא פתח את העימות "באופן חלש", אבל שהוא התאושש ו"סיים חזק". האריס המשיכה וטענה שהעיקר הוא לא הנראות, אלא מי האומה האמריקנית רוצה כנשיא, ותקפה את השקרים של טראמפ.

ג'ון קינג, עיתונאי רשת CNN, אמר לאחר העימות המביך של ביידן כי "יש בהלה עמוקה, נרחבת ומאוד אגרסיבית במפלגה הדמוקרטית". עיתונאית CNN קייסי האנט כתבה: "מקור במפלגה הדמוקרטית אמר כי קשה כעת לראות כיצד ביידן יכול להישאר מועמד המפלגה לנשיאות. מקור אחר אמר שהוא לא קוהרנטי".

"נדפקנו", צוטט מקור במפלגה הדמוקרטית ברשת CNN. הפרשן הבכיר מייק מרפי אמר: "זהו פרל הארבור של המפלגה הדמוקרטית".

אדוארד לוק, עורך בעיתון "פייננשל טיימס": "זה אסון, הדמוקרטים צריכים לסיים את הצנזורה העצמית שלהם עם ביידן ולתקן את זה, יש עוד חודשיים עד ועידת המפלגה, מדינות אחרות עורכות בחירות בפחות זמן מזה".

This is a disaster. Democrats need to end their self-imposed censorship on Biden and fix this. There's two months until the convention. Other countries hold general elections in less time than that. — Edward Luce (@EdwardGLuce) June 28, 2024