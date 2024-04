מועצת זכויות האדם של האו"ם אימצה היום (שישי) החלטה להטיל אחריות על ישראל בגין פשעי מלחמה ופשעים כנגד האנושות ש"ייתכן ובוצעו במלחמה בעזה". 28 מדינות הצביעו בעד, 6 התנגדו ו-13 נמנעו. כמחאה, יצאה שגרירת ישראל מהמליאה. יש לציין כי ארגון הטרור חמאס לא מוזכר כלל בהחלטה, אלא רק ישראל.

בנוסף, המועצה קבעה כי התקרית שבה נהרגו 7 אנשי ארגון הסיוע WCK ברצועה - "עשויה להסתכם בפשע מלחמה". עוד קראה המועצה באו"ם להפקסת אש הומניטרית מיידית, ללא קשר לשחרור החטופים שמוחזקים בידי חמאס.

מדובר בהחלטה הצהרתית בלבד, ונכון לשלב זה אין לה משמעות אופרטיבית. היא תהפוך משמעותית - אם היא תתקבל במועצת הביטחון של האו"ם. אולם, הפלסטינים עלולים לנצל אותה כדי לדרוש ממדינות העולם להטיל אמברגו נשק על ישראל.

שגרירת ישראל לאו"ם בג'נבה, מירב אילון שחר, אמרה לאחר ההחלטה: "המועצה הזו ורבים מחבריה עסוקים יומם וליל בגינוי מדינת ישראל ובהגנה על ארגון הטרור חמאס ועל כל מי שמבקש לפגוע בנו ולהרוס אותנו.

ההחלטות שהתקבלו היום הן כתם על המועצה לזכויות אדם ועל האו"ם בכללותו".

"בושה למועצה שמאמצת החלטה שלא מסוגלת אפילו להזכיר את חמאס, או את התקפות הטרור האכזריות שלו ב-7 באוקטובר", הוסיפה שחר. "מועצה שלא מגנה את הרצח האכזרי של יותר מ-1,200 מבני עמינו, חטיפה של 240 נשים, גברים, ילדים ותינוקות. מועצה שלא מגנה מעשי אונס, הטלת מום והתעללות מינית בנשים, נערות וגברים ישראלים בידי חמאס".

#HRC55 The Human Rights Council is about to vote on a shameful resolution condemning Israel and yet does not even mention Hamas, or explicitly condemn its brutal acts on October 7.



How many dead Israelis will it take to condemn Hamas? 1200 murdered is not enough.



What… pic.twitter.com/LJ7oA2ZWSH