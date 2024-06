במחוז ה-16 של ניו יורק, רובע פרברי מצפון לעיר, יתקיימו היום (שלישי) הפריימריז הדמוקרטיים למועמד המחוז לקונגרס. אלא, שהמאבק הפוליטי המקומי וחסר החשיבות הפך בגלל המלחמה בעזה לקרב ארצי בין תומכי ישראל לחברי הקונגרס הפרוגרסיבים. חבר הקונגרס המכהן, ג׳מאל באומן, התבטא כמה פעמים נגד ישראל – ואף הכחיש חלק ממעשי הזוועה שביצע חמאס ב-7 באוקטובר. יהודי ארה"ב, ובראשם שדולת איפא"ק, זעמו – והחליטו לעשות הכל כדי שיוחלף.

ג׳מאל באומן, ד"ר לחינוך ששימש מנהל בית ספר בברונקס, נבחר להיות נציג המחוז לקונגרס ב-2020, על רקע גל ההפגנות שפרצו בעקבות מותו של ג'ורג' פלויד, גבר אפרו-אמריקני שנחנק למוות בעת מעצר אלים של המשטרה. הוא הדיח את חבר הקונגרס אוהב ישראל, אליוט אנג׳ל, אך לא שינה את מדיניותו באופן דרסטי. הוא הביע את תמיכתו בפתרון 2 המדינות, התנגד לתנועת ה-BDS והצביע בעד המשך העברת הסיוע לישראל וחידוש מלאי המיירטים של כיפת ברזל.

עמדותיו לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני עוררו את זעמם של השמאל הרדיקלי במפלגה הדמוקרטית, ובהם גם את של חבורת ה"סקווד" של אלכסנדריה אוקסיו-קורטז, אילהאן עומאר ורשידה טליב, שבה הוא חבר. הן אף התקוממו על כך שהוא הצטלם עם ראש הממשלה דאז, נפתלי בנט, כחלק ממשלחת שהגיעה לביקור בישראל ב-2021.

אלא, שבמהלך אותו ביקור בישראל, שארך 3 ימים בלבד, באומן השתתף בסיור לימודי של שדולת j-street בשטחי הגדה המערבית. הסיור השפיע עליו עמוקות – ומהרגע שחזר לארה"ב המדיניות שלו כלפי ישראל השתנתה לחלוטין. מדמוקרט עם דעות מתונות, הפך באומן לאחד המבקרים הקולניים ביותר נגד ישראל: הוא הפסיק את תמיכתו ב"הסכמי אברהם", קרא להכיר רשמית ב"נכבה", הצביע נגד ההחלטה של בית הנבחרים שקובעת שישראל אינה מדינה גזענית – ואף החרים את נאומו של הנשיא יצחק הרצוג בקונגרס.

באומן אמנם גינה את טבח 7 באוקטובר, אך כחודש לאחר מכן, במהלך עצרת פרו-פלסטינית שהתקיימה בניו יורק, הוא הפחית בחומרת מעשי הזוועה שביצעו מחבלי חמאס. "עדיין אין הוכחות לתינוקות כרותים או לנשים שנאנסו. אבל הם עדיין ממשיכים להשתמש בשקר הזה לתעמולה", אמר בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות. מאוחר יותר, התנצל על דבריו: "האו"ם אישר שחמאס ביצע אונס ואלימות מינית, עובדה ראויה לגינוי שאני מגנה לחלוטין. אני תמיד מתנגד לאלימות מינית בכל הצורות, ובעד שלום לכולם".

SCOOP: In the weeks after Hamas’ Oct. 7 attack on Israel, Rep. Jamaal Bowman (D-NY) not only publicly cast doubt on reports that Israeli women were raped, but also called those accusations “propaganda,” according to a previously unreported post on TikTok. https://t.co/Vb2dJdUgcK pic.twitter.com/DpXqRmcBS2

הביקורת החריפה שלו נגד ישראל וההתבטאויות המקוממות שלו לאחר 7 באוקטובר, עוררו את זעמם של הקהילה היהודית והציונית הגדולה בניו יורק. יתרה מכך, איפא"ק, השדולה היהודית-אמריקנית, החליטה לקחת את הפריימריז במחוז הנידח כ"פרויקט" – והשקיעו סכום אסטרונומי של כמעט 15 מיליון דולר במועמד הנגדי, ג׳ורג לטימר, פוליטיקאי מקומי בן 70 שנתמך על ידי מנהיגי הקהילה היהודית.

לפי סקר של "emerson college" שפורסם לפני שבועיים, לטימר יצליח להדיח את באומן – והוא מוביל עליו ב-17% (31% מול 48%). בתגובה, המחנה הפרוגרסיבי והליברלי משקיע את כל כוחו כדי שבאומן ייבחר מחדש, כולל השתתפות של חברת הקונגרס אלכסנדריה אוקסיו-קורטז והסנאטור ברני סנדרס בעצרות הבחירות שהוא מקיים. מנגד, לטימר הצליח להשיג את תמיכתה של המועמדת לנשיאות לשעבר הילרי קלינטון.

