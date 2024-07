אירוע הירי בעצרת הבחירות של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ גרר תגובות נדהמות בארצות הברית וברחבי העולם. מנהיגים משתי המפלגות הגדולות בארה"ב, לצד נשיאים וראשי ממשלות בעולם כולו, גינו בחריפות את האירוע ואיחלו לטראמפ החלמה מהירה.

הנשיא ביידן פירסם את תגובתו הראשונה יותר משעתיים לאחר האירוע ברשת X, וזמן קצר לאחר מכן הוא נשא הצהרה מיוחדת בה הוא קרא לאירוע "חולני": "ניסיתי להשיג את טראמפ ואני מתכנן לדבר איתו בקרוב. אני אסיר תודה לשמוע שהוא בטוח ובמצב טוב. אין מקום במדינה שלנו לאלימות כזו. זה חולני. אסור להרשות לעצמנו לנהוג ככה, אנחנו חייבים להתאחד. הרעיון שיש אלימות פוליטית כזו בארה"ב הוא לא נתפס. כולם חייבים לגנות את זה".

I have been briefed on the shooting at Donald Trump’s rally in Pennsylvania.



I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information.



Jill and I are grateful to the Secret… — President Biden (@POTUS) July 13, 2024

"הוא אף פעם לא יפסיק להילחם בשביל להציל את אמריקה", כתב בנו של הנשיא לשעבר, דונלד טראמפ ג'וניור, דקות ספורות לאחר האירוע. מנהיג הרפובליקנים מייק ג'ונסון בבית הנבחרים הוסיף שהוא "מתפלל עבור הנשיא טראמפ, וניקי היילי, שהתמודדה נגד טראמפ על מועמדות המפלגה הרפובליקנית, אמרה ש"זה צריך להפחיד כל אמריקני שאוהב חירות. אסור לנרמל אלימות כלפי מועמדים לנשיאות".

He'll never stop fighting to Save America pic.twitter.com/qT4Vd0sVTm — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 13, 2024

גם מנהיגי המפלגה הדמוקרטית מיהרו לגנות את האירוע. "אני נחרד ממה שקרה בעצרת של טראמפ והוקל לי לשמוע שהנשיא לשעבר בסדר. אין מקום לאלימות פוליטית במדינה שלנו", אמר מנהיג הדמוקרטים בסנאט צ'ק שומר, ואליו הצטרף גם מנהיג הדמוקרטים בבית הנבחרים האקים ג'פריס: "המחשבות והתפילות שלי הן עם הנשיא לשעבר טראמפ. אמריקה היא דמוקרטיה - אלימות פוליטית מכל סוג היא אף פעם לא מקובלת".

הנשיא לשעבר ברק אובמה, אחד ממבקריו הבולטים של טראמפ, אמר שהוא מאחל למועמד המפלגה הרפובליקנית החלמה מהירה וש"על כולנו לחוש הקלה שטראמפ לא נפצע באורח חמור. עלינו לנצל את הרגע הזה כדי להתחייב מחדש לכבוד והגינות בפוליטיקה שלנו".

There is absolutely no place for political violence in our democracy. Although we don’t yet know exactly what happened, we should all be relieved that former President Trump wasn’t seriously hurt, and use this moment to recommit ourselves to civility and respect in our politics.… — Barack Obama (@BarackObama) July 13, 2024

I am horrified by what happened at the Trump rally in Pennsylvania and relieved that former President Trump is safe. Political violence has no place in our country. — Chuck Schumer (@SenSchumer) July 13, 2024

ראש הממשלה נתניהו פרסם ברשת X שהוא "בהלם" מהמתקפה ושהוא ואשתו שרה "מתפללים לביטחונו והחלמתו המהירה". שר החוץ ישראל כ"ת צייץ ש"אני בהלם מהירי בנשיא ה-45 של ארצות הברית דונלד טראמפ. אני מתפלל להחלמתו המהירה. אסור שאלימות תהיה חלק מהפוליטיקה".

Sara and I were shocked by the apparent attack on President Trump. We pray for his safety and speedy recovery. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 13, 2024

מנהיגים מכל רחבי העולם הגיבו לאירוע הירי והביעו את תמיכתם בטראמפ. "אני מזועזע מהמראות הנוראיים בעצרת של הנשיא לשעבר טראמפ. מחשבותיי עם קורבנות המתקפה", מסר ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר. גם מנהיג הימין הקיצוני בהולנד הביע את תמיכת בטראמפ וכתב ברשת X: "שאלוהים יברך את אמריקה. שאלוהים יברך את טראמפ".