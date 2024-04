בישראל נערכים בציפייה לקראת האפשרות שכמה מדינות יכירו כבר בחודש הקרוב במדינה פלסטינית. אתמול (שני) הצהיר ג'וזפ בורל, שר החוץ של האיחוד האירופי, כי "כמה מדינות באיחוד צפויות להכיר במדינה פלסטינית עד סוף חודש מאי". במשרד החוץ כבר הבהירו רשמית: "הכרה במדינה פלסטינית כעת – פרס לטרור". במקביל, בישראל נערכים עם מספר צעדים אפשריים לנסות למנוע את המהלך.

דבריו של בורל אתמול הגיעו במהלך הפורום הכלכלי העולמי שנערך בריאד, והשתתפו בו רבים ממנהיגי ושרי החוץ של מדינות ערב. ההערכה כי הצעד צפוי להגיע מספרד, בלגיה, אירלנד וסלובניה.

בנוסף, קיים חשש כי גם נורווגיה, שאינה חברה באיחוד האירופי, תצטרף למהלך, שכן היא מחזיקה בעמדה מובילה בחודשים האחרונים בכל הקשור ליוזמות לעומתיות לישראל. חברה נוספת באיחוד ששמה הוזכר כמועמד להכיר במדינה פלסטינית היא לוקסמבורג. עוד חברה באיחוד האירופי ששמה הוזכר הוא פורטוגל, אך לפני כשבועיים דווח כי ראש ממשלת פורטוגל החדש לואיס מונטנגרו אמר למקבילו הספרדי כי לפי שעה ימתינו בליסבון להחלטה רשמית מטעם האיחוד האירופי, ו"לא ילכו רחוק כמו מדינות אחרות".

שר החוץ של אירלנד מייקל מרטין

The grave humanitarian catastrophe in Gaza and the desperate need to return some hope to this region is still an urgent priority.



It is my intention to bring to government a formal proposal on recognition of a Palestinian State when wider international discussions are complete. pic.twitter.com/i0g8PUiAS8